Jacqueline Galant: ‘De mensen krijgen zelden nog een echt debat voorgeschoteld’

Waals MR-parlementslid, burgemeester van Jurbise én in ongenade gevallen federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant is door de Franstalige televisiezender LN24 gevraagd om commentator te worden. Elke zondag neemt zij samen met N-VA-parlementslid Theo Francken de actualiteit op de korrel in het nieuwe programma ‘Les Piliers de Comptoir’.

Naast Galant en Francken nemen ook politicoloog François Gemenne en Marie Thibaut de Maisières deel, die laatste is de woordvoerder van Brussels Groen-milieuminister Elke Van den Brandt. Hoewel die twee van linkse snit zijn, is het een primeur voor een Franstalig debatprogramma om evenveel gewicht te geven aan centrumrechtse stemmen als Galant en Francken. Galant was van 2014 tot 2016 minister van mobiliteit, maar moest opstappen nadat ze er onder meer van beschuldigd werd kritische audits over de veiligheid op Belgische luchthavens te hebben genegeerd.

Het programma is bedoeld als een open debatprogramma waarbij de controverse mag worden opgezocht. Vertaald naar het Nederlands betekent de naam van het programma dan ook ‘De tooghangers’. In de uitzending van afgelopen zondag was het al vrij snel raak: Jacqueline Galant moest door LN24-nieuwsanker en oprichter Maxime Buxant ingetoomd worden toen zij verklaarde dat ‘sommige ouders een vergunning zouden moeten hebben om kinderen te krijgen’.

Reden genoeg om aan Galant zelf te vragen waarom zij aan zo’n programma deelneemt. En ook debatten organiseert met N-VA-kopstukken. ‘Ik stel de zaken nu eenmaal graag onverbloemd voor.’

Hebt u zelf bij LN24 gesolliciteerd?

Jacqueline Galant: ‘Theo Francken is al enkele keren langs geweest op LN24, voor hem was het niet zo nieuw. Maar voor mij is het dat wel. Het idee komt echter niet van ons. LN24 kwam zelf met het idee op de proppen om zowel Theo Francken als mezelf te vragen voor het nieuwe praatprogramma.’

‘Dat ik – en bij uitbreiding ook Theo Francken – gevraagd zijn, valt volgens mij vooral te verklaren door het feit dat we als politicus en als persoon beide een voorliefde hebben om de zaken te zeggen zoals ze zijn. Ik praat gemakkelijk en graag. Lang heb ik dan ook niet moeten nadenken over het aanbod van LN24. Maar ik stond er wel op dat er eerst een testaflevering werd gemaakt. Nu vind ik het een heuse uitdaging om elke week bij te leren in debat, en de actualiteit ook goed op te moeten volgen om me te kunnen voorbereiden. Het moeilijke is dat er wel degelijk een groot verschil is tussen politicus zijn en mediacommentator zijn; als commentator moet je van vele dossiers op de hoogte zijn en mag je niet hetzelfde discours gebruiken dat je als politicus gebruikt.’

‘Bij RTBF houden ze meer van politieke praatprogramma’s met steeds dezelfde mensen. Wat LN24 doet is daarom een primeur. In Wallonië, toch. Wat in Wallonië duidelijk wordt, is dat de bevolking meer en meer verwacht dat de zaken worden benoemd. De burger heeft nu vaak het gevoel dat de politiek niet over hun leefwereld praat, en dat het politieke discours erg glad is geworden. Mensen hebben recht op de onverbloemde waarheid.’

Drie weken geleden hebt u uw medecommentator Theo Francken nog uitgenodigd voor een debat met uw voorzitter Georges-Louis Bouchez. Waarom?

‘Dat was al langer het idee. Oorspronkelijk moest er al veel eerder een debat gehouden worden, maar de herinnering aan het debat met Theo Francken in 2019 in Verviers waarbij zijn wagen beschadigd werd, zat toen nog te vers in het geheugen (Francken kwam toen in Verviers zijn boek ‘Continent zonder grens’ voorstellen, maar die voorstelling kon niet doorgaan omdat de vele linkse tegenbetogers dat onmogelijk maakten, daarin mee aangevoerd door PS-burgemeester Muriel Targnion, red.).’

‘Ik wou daarom Theo Francken alsnog de kans geven om te komen praten in Wallonië. En daar heb ik nu zeker geen spijt van, want het was een positief debat waar heel veel mensen op zijn afgekomen. Iedereen kon zeggen wat hij wou, en geen van beide deelnemers ging moeilijke vragen uit de weg. En weet u waarom ik als organisator en burgemeester van Jurbise zoveel positieve reacties krijg op dat debat? Omdat de mensen zelden nog een echt debat voorgeschoteld krijgen.’

‘Een flink deel van de aanwezige Walen applaudisseerde evenveel voor Franckens standpunten als voor de standpunten van mijn voorzitter. Daarom ben ik ervan overtuigd dat, mocht er een federale kieskring in België bestaan, Theo Francken ook veel stemmen zou halen in Wallonië. Men heeft Francken voor extremist versleten in Franstalig België, terwijl ik weet dat hij een goed politicus en een populaire burgemeester is, dicht bij zijn bevolking.’

‘Ik was tijdens dat debat wel gegeneerd door de massale politie-aanwezigheid, eerder op hun eigen initiatief, omdat men rellen verwachtte. Die rellen bleven gelukkig uit, maar de aanwezigheid van zoveel agenten kwam als overdreven over. Dat zegt iets over van hoe ver we komen.’

‘Zulke ongeregeldheden als in Verviers vier jaar geleden geven een slecht beeld van Wallonië. Dat wij moeite hebben met een democratisch verkozen politicus die staatssecretaris in een federale regering is geweest. Ik ben blij dat ik dat beeld toch wat heb kunnen bijstellen.’

Hebt u nog andere debatplannen?

‘Ik zou erg graag een debat mét de vakbonden organiseren over hoe de toekomst van de vakbonden eruit ziet. De vakbonden hebben een historisch belangrijke rol gespeeld, maar ik heb de indruk dat ze vandaag te ver van hun basisdoelstellingen staan. Mede door de enorme infiltratie van de socialistische vakbond in Wallonië door PTB-leden.’