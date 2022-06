Janssens (VB): ‘V-meerderheid moet Vlamingen net beleid geven waar ze voor kozen’

Vlaams minister-president Jan Jambon beweert dat een meerderheid van het Vlaams Belang en de N-VA in het Vlaams Parlement ‘interessant kan zijn voor de onderhandelingen op het federale niveau’. Volgens Chris Janssens, de fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, moet een Vlaams-nationalistische meerderheid echter dienen om Vlaanderen te besturen en niet om België te depanneren. Hij schreef daarom hier een repliek.

In het derde nummer van Doorbraak Magazine heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd dat een samenwerking met het Vlaams Belang om tal van redenen moeilijk ligt. Zo beschuldigt hij mijn partij er ten onrechte van om op sociaaleconomisch vlak gelijkaardige standpunten als de PS in te nemen. Wat die dan wel mogen zijn, laat hij in het midden. In tegenstelling tot Paul Magnette hebben wij nooit opgeroepen om e-commerce aan banden te leggen of om alle jongeren een basisinkomen te geven. Bovendien veranderen wij niet om de haverklap van gedacht over de gewenste staatsstructuur. Het ene moment wil hij een België met vier deelstaten en het andere moment vindt hij dat er absoluut niets aan dit kaduke land moet veranderd worden.

Jambon vindt echter wel dat als het Vlaams Belang en de N-VA samen een meerderheid in het Vlaams Parlement halen, dit zijn partij in een interessante positie kan brengen om op federaal vlak mee aan de bak te komen. Waarschijnlijk hoopt hij dat een V-meerderheid de PS zo inschikkelijk zal maken dat ze onmiddellijk overtuigde confederalisten worden en federaal trouw het N-VA-programma zullen uitvoeren.

Een federale regering met de PS of een Vlaamse met ons?

Denkt de N-VA nu echt dat ze de Vlaming beter kunnen helpen door samen met de PS een federale regering te vormen dan een Vlaamse met ons? Denkt Jambon nu echt dat de PS ooit een regering zal vormen die de transfers naar Wallonië zou droogleggen, een strenger migratiemodel zou invoeren of de Waalse werklozen eindelijk aan het werk zet? Is Paul Magnette, die als partijvoorzitter betoogt tegen zijn eigen regering, dan wel een betrouwbaar iemand?

Misschien dat heel de communicatie van de N-VA past in een groot strategisch plan dat zo complex is, dat enkel Bart De Wever het begrijpt. Maar of zijn achterban het geflirt met de PS apprecieert, is een andere vraag. Was enkele jaren geleden een regering zonder deze notoir corrupte en semi-communistische partij, die niets liever wil dan open grenzen, geen staatshervorming op zich? De vraag die de meesten zich stellen, is of de N-VA eigenlijk nog wel een Vlaams-nationalistische partij is. Bij mijn weten was de Vlamingen het beleid geven waarvoor ze gestemd hebben nochtans een centraal N-VA-strijdpunt, maar blijkbaar dient de Vlaamse kiesuitslag enkel om de federale regeringsvorming en België te depanneren.

Enerzijds-anderzijds?

De uitspraken van Jambon verschijnen enkele dagen na die van zijn partijvoorzitter Bart De Wever, die beweerde niets interessants te zien in het Vlaams Belang-programma. Dit soort een-tweetjes waarbij de ene partijtopper de andere half tegenspreekt, is kenmerkend geworden voor de N-VA. Vroeger was CD&V de kampioen in de enerzijds-anderzijdspolitiek, maar blijkbaar is deze eer nu voor een andere partij weggelegd.

Bovendien wil Jambon ook best onderhandelen met de PVDA over de toekomst van België. De Wever noemde die partij nochtans ooit ‘het restafval van de twintigste eeuw’ en hij liet zijn teleurstelling over de ontrouw van zijn socialistische coalitiepartner uit Antwerpen met deze communistische partij in Zelzate duidelijk blijken. Maar als het echter is om België te redden, mag er blijkbaar wel met de neostalinisten aan tafel gezeten worden.

Uitspraken over Chinese muren zullen we maar achterwege laten.

Te veel ‘strategie’, te weinig inhoud

Zoals het er nu naar uitziet, moeten onderhandelingen met het Vlaams Belang de N-VA enkel dienen om een federale regering met de PS in de steigers te zetten. Denkt De Wever echt dat wij als makke lammetjes dit spel gaan meespelen? Als het zijn partij enkel te doen is om meer federale ministerpostjes uit de brand te slepen, zal het zonder ons zijn. Hiermee zou de transformatie van de N-VA tot een traditionele inhoudsloze partij helemaal rond zijn.

Bovendien zou deze politieke stratego een aanfluiting zijn van alle Vlamingen die wel verandering willen en daarom een V-stem uitbrengen. Want in tegenstelling tot De Wever en Jambon beseffen deze kiezers wel dat een federale regering met de PS enkel zal leiden tot meer transfers naar Wallonië, meer laks beleid, meer niet-Europese migratie en bovenal meer België.

België is echter het probleem, niet de oplossing.