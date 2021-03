Jean-Marc Meilleur: van procureur naar communicatieconsultant en terug

Het vertrek van Brussels Procureur des Konings Jean-Marc Meilleur naar het dicht bij de PS staande Brusselse communicatiebureau Gosselin & de Walque is opmerkelijk. ‘We hebben maar één leven, en meerdere professionele levens,’ zegt Meilleur daarover in de Franstalige pers. Meilleur heeft als procureur al bij al geen slecht parcours gereden, al blijft het aantal seponeringen — ook voor gewelddelicten — hoog. Zijn nieuwe job, CEO’s begeleiden, is van geheel andere aard, en een strategische zet.

Strategie- en communicatieconsultancy

Jean-Marc Meilleur was voor zijn carrière als procureur al eens communicatieman — voor hetzelfde Brusselse parket — en keert nu dus terug naar die liefde. Met één groot verschil: bij communicatiebureau Gosselin & de Walque zal hij aan ‘strategie- en communicatieconsultancy doen’, vooral voor CEO’s, zo gaf hij de zakenkrant De Tijd mee. Van een ander niveau, met andere woorden.

Ook de keuze voor het communicatiebureau is opmerkelijk. Gosselin & de Walque is het geesteskind van Ermeline Gosselin en Guillaume de Walque, respectievelijk de voormalige woordvoerders van de PS en van Elio Di Rupo. Het communicatiebureau verzorgt strategisch denkwerk voor overheden, ngo’s en bedrijven. Het is zeer goed ingebed in de Belgische macht. Gosselin was naast woordvoerder van de PS bijvoorbeeld ook kabinetschef van burgemeester van Bergen Elio Di Rupo tot 2019. Hij zit ook in de raad van bestuur van de NMBS en van de Nationale Loterij.

Het bureau bestaat nog maar twee jaar. Hun werk is zeer discreet. Toch hebben zij bijvoorbeeld in mei 2020 openlijk gesolliciteerd om de crisiscommunicatie van toenmalig premier Sophie Wilmès te verzorgen. De transfer van Jean-Marc Meilleur naar dit bureau is een goede zet voor beide partijen.

Persoonsdelicten

De 47-jarige Jean-Marc Meilleur was van 2014 tot nu Procureur des Konings in Brussel. Hij was de eerste procureur van het gesplitste gerechtelijke arrondissement Brussel. Dat werd na de 6e staatshervorming gescheiden van het nieuw opgerichte arrondissement Halle-Vilvoorde.

Bij zijn aantreden beloofde Jean-Marc Meilleur om het hoge aantal seponeringscijfers in zijn arrondissement te verhelpen. In 2013 was er in dat arrondissement maar liefst een seponering van 80% bij alle uitstromende zaken. Ook het aantal geseponeerde ‘persoonsdelicten’ — een juridische categorie waaronder slagen en verwondingen vallen — maakte toen Meilleur begon 80% van de totale uitstroom uit.

Daders onbekend

Meilleur heeft voor verbetering gezorgd in zijn arrondissement. In 2019 bleef 71% van de uitstroom van zaken in Brussel ‘zonder gevolg’, de officiële term voor seponeringen. Ook het aantal gewelddelicten dat zonder gevolg bleef daalde tot 71%. Als voornaamste redenen voor seponeringen wordt in de helft van de gevallen technische redenen gegeven. ‘Daders onbekend’ of ‘onvoldoende bewijzen’, bijvoorbeeld. Een andere helft van de geseponeerde zaken wordt geseponeerd om ‘opportuniteitsredenen’. Dat duidt er meestal op dat er verzachtende omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld een wanverhouding tussen de mogelijke straf en de daad op zich. Ook ‘beleidsredenen’ worden vaak ingeroepen bij een opportuniteitssepot. Hiermee wordt een minnelijke schikking bedoeld, of ‘andere prioriteiten’.

De officiële sepotcijfers geven echter een vertekend beeld op korte termijn. Geseponeerde zaken kunnen namelijk heropend worden, of dateren van jaren voor vermelding. Waar de officiële cijfers van 2013 bijvoorbeeld 80% seponeringen weergaven, zoals in bovenstaand artikel vermeld, zijn zij anno 2021 bijgesteld tot 68%. Daar komt bij dat de weergave van de sepotcijfers een kluwen is waarover magistraten, juristen en politici zelden een correcte uitspraak willen doen. Dat het aantal seponeringen voor gewelddelicten eveneens rond de 70% ligt in Brussel, is dan ook nooit een goede zaak.