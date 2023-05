Jean-Marc Nollet in Franstalige pers: ‘Woke is Martin Luther King’

Exit Sarah Schlitz, enter de onbekende Henegouwse Marie-Colline Leroy als nieuwe staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Bestuurspartij Ecolo zit de Vivaldi-rit uit zonder veel zelfrelativering. ‘Schlitz deed wat vele mannen niet kunnen’. Leroy spreekt dat niet tegen.

‘Ik weiger het woord “schandaal” in de mond te nemen! Sarah Schlitz heeft blunders begaan, dat is zeker. Ze heeft dat in de parlementscommissie erkend. Op elk van de feiten waarover Sarah in het parlement werd ondervraagd, antwoordde ze wat ze wist op het moment dat ze werd ondervraagd. Er was ongelukkige communicatie. Maar sorry: de schandalen, die moet u elders zoeken!’ zo klinkt het bij Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet in de Henegouwse editie van de populaire Franstalige krant L’Avenir.

‘Ecolo heeft minder ruimte om fouten te maken, dat is duidelijk, en we zijn ons ervan bewust’, zo gaat Nollet verder. ‘Ik denk dat Sarah zich hierdoor elke ochtend in de spiegel kan kijken. Ik heb het gevoel dat anderen dat niet konden, en dat nu nog steeds niet kunnen… Schlitz legde de lat van ethiek en politieke verantwoordelijkheid precies daar waar die moest zijn, en waar vele mannen in de politiek ze niet kunnen plaatsen, terwijl daar zoveel meer reden voor was. Ik durf te hopen dat het ontslag van Sarah de standaard wordt en dat anderen dezelfde gevolgen trekken als het zover is.’

Martin Luther King

Wie dacht dat het vervolgens inhoudelijk over de vergelijking zou gaan die Schlitz’ kabinet – met haar medeweten – trok tussen het oppositiewerk van de N-VA en het nationaalsocialisme, is eraan voor de moeite. Het interview met Nollet in L’Avenir maakt de ideologische strijd van Ecolo erg aanschouwelijk en laat geen enkel misverstand verstaan over het messianisme van de partij. Wanneer gevraagd door de interviewer of N-VA en MR, in naam van de strijd tegen woke, niet eerder het hoofd van Schlitz wilden voor wat ze vertegenwoordigt, eerder dan voor haar fouten, antwoordt Nollet:

‘Woke is Martin Luther King. Het is het idee om wakker te worden en wakker te blijven, om oplettend te zijn, en om alle vormen van onrechtvaardigheid te bestrijden, vooral die tegen vrouwen. Dat is het werk van Sarah, in het bijzonder de wet op vrouwenmoorden. België zal het eerste land worden dat een wereldwijde wet aanneemt ter bestrijding van vrouwenmoorden. Dus, in die zin, ja: aangezien ze dat belichaamde, was ze onvermijdelijk een doelwit. Net als haar diep progressieve beleid, dat voor conservatieven moeilijk te accepteren is, omdat het precies het tegenovergestelde is van wat zij zich zelf voorstellen als regels, als normen, als visie op de samenleving. Schlitz was een doelwit, niet voor het eerst. En ik zeg u: dat zal ze hierna ook nog blijven, want ze blijft vechten’, aldus Nollet.

Genderstudie Leroy

In schril contrast met die ronkende woorden, staat de aanstelling van Marie-Colline Leroy als Schlitz’ opvolger. Leroy komt uit het Henegouwse dorp Frasnes-lez-Anvaing, zit sinds 2019 in het federale parlement en is op haar voorzitterschap van de commissie sociale zaken in die assemblee na onbekend. Haar stijl oogt rustiger dan die van de vurige Schlitz. Leroy is docente Frans aan een Henegouwse hogeschool.

Leroy heeft echter eenzelfde ideologische vorming als Schlitz. In het verleden gaf zij aan haar hogeschool al een vak over gender en cultuurdiversiteit. Reden voor de Franstalige filosoof en MR-intimus Drieu Godefridi om in dat verband te wijzen op een filmpje uit 2014 waarin te zien is hoe gender- en cultuurdocente Leroy zegt dat in de ideale wereld het predikaat “jongen” of “meisje” al van in het ziekenhuis, crèches en scholen zoveel mogelijk vermeden moet worden zodat kinderen zich kunnen ontpoppen tot vrije individuen.

‘Mooie utopie’

Een nieuwtje dat meteen een eigen leven ging leiden toen Godefridi erover publiceerde in het Franstalige satirische blad “Pan”, met de vermelding dat Leroy de biologische man-vrouwverschillen van kinderen al vanaf het vroegste stadium wil schrappen. Wat niet echt klopt, want tijdens diezelfde conferentie zegt Leroy expliciet dat ze biologische verschillen erkent, en dat zij vooral wil proberen in te werken op de cultureel bepaalde traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen, en dit al vanaf jonge leeftijd. Leroy omschrijft die situatie als een ‘mooie utopie’, wanneer expliciet gevraagd naar haar ideale scenario.

Waarmee de cultuuroorlog ook in Franstalig België nu volop kan losbarsten, op een jaar van de verkiezingen.