Jean-Marie Dedecker wint clash van bejaarde bavianen

Het was een spannende politieke week: babyface Weyts wordt Don Quichote in schoolstrijd, het schepencollege van Antwerpen levert zelf het bewijs van haar onbekwaamheid, El Kaouakibi’s vermoeden van onschuld is volledig weggesmolten, Johan Vande Lanotte bevestigt zijn status van bullshitmenner en professor rechtsmanipulatie en tot slot Van Ranst gaat op zijn bek in ondermaats debat tegen Middelkerks bibberbastard Dedecker.

De schoolstrijd van Ben Quichote

Babyface Ben Weyts hoopt om binnenkort het record tv-kastje-geilen van Van Ranst te verbreken. Zijn capitulatie van het scherm moet verbergen dat hij zijn pamper uitwringt na de bitch-slapping van Frank Vandenbroucke. Zijn patserig kleutergedrag tijdens de nazit van de paaspauze is een schreeuw naar aandacht van een gemuilkorfde muis met onbeantwoorde olifantendromen. Babyface Ben heeft zich op zijn driewieler gehesen om met zijn doos geelzwarte kleurpotloden de schoolstrijd aan te gaan. Ben Quichote ziet niet alleen de windmolens vliegen maar ook zijn dure oneliners verpieteren onder de zon van de realiteit. De stellige manier waarop hij zijn luchtkastelen verdedigt doet denken aan de geheide manier waarop Tommelein zijn zonnepanelen de hemel in prees. We weten intussen allemaal hoe dat afgelopen is.

The Last Rebel Standing

Afgelopen donderdag verschenen twee oververmoeide geriatriepatiënten in Ter Zake om na het nuttigen van een Red Bull, de kracht te vinden om gedurende 15 minuten een woordenstrijd aan te gaan. Het licht wichtje Kathleen Cools leidde de kamp tussen de twee verstorven zwaargewichten van het versoepelingsdebat. Tijdens deze clash van bejaarde bavianen velde Jean-Marie Dedecker de pedante viroprutser Van Ranst met ippon en drukte hem met de neus op zijn pseudodiscours van vrijheidsberoving en hypochondrische medicijnafhankelijkheid. De ouderdomstremor van Dedecker noopte de bibberbastard van Middelkerke om zijn glas met twee handen te omhelzen en als een kleuter een slokje water tot zich te nemen. Het was symptomatisch voor dit iconisch non-debat tussen twee wallende fat bags die vadsig achteroverleunend met jeukwoorden en dunktaal deugdpronkten.

Vandenbroucke noemde Dedecker laf. Maar als er hier iemand laf moet genoemd worden dan zijn het de tientallen jonge viriele burgemeesters en schepenen die zwijgen. Het lafhartig achternahollen van een politiek compromis à la Belge waar geen enkele Belg beter van wordt, illustreert de bekrompenheid en de onmacht van onze lokale democratie. Ik hoop dat deze pathetische muilkorf van de particratie menig lokaal politicus eindelijk tot revolterende introspectie brengt. Want als onze gepensioneerde bibberbastard Dedecker werkelijk ‘The last rebel standing’ is, dan zie ik onze toekomst duister in.

De scheve schaats van De Wever

Bart De Wever mocht vrijdag in de media komen uitleggen hoe hij en zijn collega’s 500 000 keer faalden en zich voor evenveel euro’s lieten oplichten door een allochtone krul met een mond van lintjes. Zelf het bewijs leveren van je eigen onbekwaamheid vraagt moed en daarvoor doe ik mijn haarnetje af. Dat De Wever zijn verantwoordelijke N-VA-schepenen Ait Daoud en Kennis, na hun scheve schaats, het hand boven het hoofd houdt, getuigt van fideliteit, maar ook van een latent politiek defaitisme.

Na de forensische audit van I-Force, het verslag van voorlopig bewindvoerder Annemie Moens, het verslag van de curator van Point Urbain bvba, belangenvermenging bij de VRT, de overtreding van de partijfinanciering en de audit van de stad Antwerpen is het voormalig wit konijn van Open Vld aangeschoten wild, dat straks op de BBQ gegrild wordt. Met spijt melden wij tevens dat Johan Vande Lanotte nog steeds geen extra witwasverhaal voor El Kaouakibi kon verzinnen.

Nadat nu vaststaat dat bullshitmenner en rechtsmanipulator Johan Vande Lanotte niet opmerkte dat zes facturen werden vervalst en de veelbesproken bruikleenovereenkomst strijdig is met de wet, zijn er steeds meer twijfels over de juridische bekwaamheden van de keizer van Oostende. In elk geval. Als de keizer van hersenspinsels de draad van Ariadne niet meer gesponnen krijgt, wordt voor El Kaouakibi, Dante’s inferno ook zonder moslims een hel.

