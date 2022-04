Jeroen Bergers: ‘Met Jong N-VA kunnen we de vinger op de Belgische wonde leggen’

Sinds kort heeft Jong N-VA Jeroen Bergers als nieuwe voorzitter verkozen. Voor Bergers is het voorzitterschap bij de jongerenpartij een jongensdroom die uitkwam. ‘De ontlading die ik meemaakte bij de beslissing op het congres was ongelooflijk.’ Herbeluister hier de aflevering van Doorbraak Radio waarin Bergers meer vertelt over zijn doelen en mandaat als voorzitter.

De Belgische wonde

Bergers heeft naar aanloop van deze verkiezingen heel wat campagne gevoerd bij de leden van de jongerenpartij. ‘Ik denk dat de leden van Jong N-VA mij kennen als een activist die bij voorkeur de vinger op de Belgische wonde legt.’ Daarbij probeert hij vooral met ludieke acties politieke problemen aan te kaarten in de media en samenleving.

Voor hij bij Jong N-VA kwam was Bergers op deze manier al zeer actief bij het Taal Aktie Komitee (T.A.K.). Zo gaf hij onlangs naar aanleiding van een rel op sociale media een WC-pot af aan het kabinet van Brussels minister voor meertaligheid met als opschrift ‘Sven, veeg je Gatz niet af aan de taalwetgeving’.

Activisme

Deze ludieke acties zijn bij een jongerenpartij makkelijker dan bij de moederpartij. ‘Tegenstanders zullen me zeker proberen weg te zetten als een extreem figuur of iemand die niet serieus te nemen is.’ Maar volgens Bergers zit er achter zijn acties altijd een zeer ernstige boodschap. ‘Die proberen we op die ludieke en speelse manier te brengen zodat ze ook terecht komt bij mensen die misschien minder bezig zijn met politiek.’ Zo zijn ook zij op de hoogte van belangrijke politieke thema’s.

Tegenstanders zullen uiteindelijk altijd een excuus zoeken om je niet serieus te nemen, zegt Bergers. ‘In de politiek moet je je zeker als jongere niet laten doen door wat tegenstanders over je zeggen.’ De jongerenpartij heeft met zijn verkiezing ook duidelijk gemaakt dat iets meer activisme wel mag. ‘Wij zijn als Jong N-VA niet de moederpartij die mee aan een regeringsakkoord werkt, dat geeft ons die marge om dat te doen.’

Verkiezingsgericht

Los van acties probeert Bergers ook te focussen op serieus en sterk communiceren wanneer het moet. ‘Ik wil een smoel geven aan Jong N-VA.’ Als jongerenpartij moet je vooral dicht bij jongeren staan, zegt Bergers. Dus in studentensteden hebben ze zeker een belangrijke rol te spelen waarbij het ‘studentikoze’ aan de partij niet mag ontbreken. ‘Tenslotte wil ik vooral jongeren vormen en klaarstomen met het oog op de verkiezingen in 2024.’

Lokale verkiezingen zitten er aan te komen in 2024 en Bergers ziet hierin een absoluut speerpunt voor Jong N-VA. ‘Dat is een van de kerntaken van een jongerenpartij.’ Enerzijds moeten we een leerschool zijn voor onze leden, aldus Bergers. ‘Zo kunnen we met de nieuwe kieswetgeving die de lijststem afschaft zeker een katalysator zijn voor jongeren in de lokale politiek.’ Anderzijds is er de ideologische onderbouwing die de jongerenpartij kan bieden. ‘Als je wil bijleren over het politiek systeem kan je dat best bij ons doen.’

Eigen standpunten

Bij jongerenpartijen worden ook vaak standpunten genomen die men bij de moederpartij liever niet hoort. Zo organiseerde Jong N-VA onlangs een congres rond hun standpuntbepaling. ‘Daar kiezen wij heel duidelijk voor een Vlaamse onafhankelijkheid en niet het confederalisme.’

‘Wij zullen ons natuurlijk niet verzetten tegen akkoorden in die richting’, zegt Bergers, ‘maar eigenlijk vinden we dat een onnodige tussenstap’. ‘Zo waren we in de discussie rond het CST ook een pak scherper dan de moederpartij.’ Vanaf het begin maakte Jong N-VA heel duidelijk dat dit niet kon en weg moest. Zo hebben we zwaar gewogen op de partij en zegt deze nu ook dat al die regels overdreven en betuttelend zijn, aldus Bergers.

Media-aandacht

De verkiezingen bij Jong N-VA kwamen opvallend genoeg vrij vaak in de media. Daarbij werden er onregelmatigheden in het kiesproces en zelfs een motie van wantrouwen vermeld. ‘Daar is zeer veel over geschreven waar bijzonder weinig van aan is.’ Bergers betreurt hierbij dat journalisten dingen schrijven zonder hierbij journalistieke ethiek te respecteren en te horen hoe het echt zit. ‘Er is nooit een motie van wantrouwen geweest en er zijn geen ongeldige stemmen geteld.’ De mainstreammedia hebben er in dit geval hun eigen verhaal van gemaakt

De weerspannigheid in de media kan ook te maken hebben met Bergers zijn verleden. Zo werd hij tijdens de befaamde Pano-reportage over Schild en Vrienden ook vermeld. Toen heeft de partij wel heel duidelijk besloten dat zijn banden met de beweging niet ernstig te nemen waren en dat hij kon verder gaan. ‘Ik denk dat dit zeker een reden kan zijn waarom de media mij harder aanpakt dan andere mensen.’ Maar journalisten pakken N-VA dan ook graag harder aan dan andere partijen, aldus Bergers.

Schild en Vrienden

Over dit Schild en Vriendenverleden is Bergers dan ook eerlijk. ‘Ik heb als zeventienjarige in de Facebook-groep gezeten en daar ben ik in de fout gegaan.’ Ik had toen snel door dat dit niet de normen en waarden waren waar ik me achter schaar, aldus Bergers. ‘Ik heb die groep dan ook verlaten nog voor de beruchte Pano-reportage en vooraleer de meeste mensen wisten dat deze groep bestond.’

Daarnaast is Bergers nooit op een activiteit geweest of heeft hij nooit in de Discord-groep gezeten die aan bod kwam in de reportage. ‘Ik vind het geen enkel probleem toe te geven dat ik toen een fout heb gemaakt maar ik vind het jammer dat dit steeds zo wordt uitvergroot.’ Maar dat is helaas het politieke spel, besluit Bergers.