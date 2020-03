Joe Biden op weg naar de Democratische presidentsnominatie

‘'t Kan verkeren,’ zei Bredero. En in de Amerikaanse politiek zeer snel ook. Even terugspoelen. In een vorige analyse schreef ik hier op Doorbraak dat je in de Verenigde Staten helaas een verkiezing kan kopen. Dit ging over Michael Bloomberg, die toen al ettelijke miljarden dollars in zijn verkiezingscampagne had gestoken en het zeer goed deed in de peilingen. Zijn kapitaalinjecties zorgden er bijvoorbeeld voor dat 68% van de geregistreerde kiezers een reclamespotje van hem te zien kregen. Ter vergelijking,…

‘’t Kan verkeren,’ zei Bredero. En in de Amerikaanse politiek zeer snel ook.

Even terugspoelen. In een vorige analyse schreef ik hier op Doorbraak dat je in de Verenigde Staten helaas een verkiezing kan kopen. Dit ging over Michael Bloomberg, die toen al ettelijke miljarden dollars in zijn verkiezingscampagne had gestoken en het zeer goed deed in de peilingen. Zijn kapitaalinjecties zorgden er bijvoorbeeld voor dat 68% van de geregistreerde kiezers een reclamespotje van hem te zien kregen. Ter vergelijking, spotjes van Bernie Sanders bereikten slechts 40% van diezelfde kiezers, spotjes van Joe Biden 38%.

Maar de voormalige burgemeester van New York presteerde zeer ondermaats (en dat is nog een understatement) tijdens de debatten, wat resulteerde in tegenvallende resultaten op Super Tuesday, de eerste keer dat zijn naam ook daadwerkelijk op de kiesbiljetten prijkte. Bloomberg wist enkel te winnen in Amerikaans Samoa. De dag daarop besloot de mediamagnaat dan ook wijselijk om uit de race naar het Witte Huis te stappen en zich achter Joe Biden te scharen.

Warren houdt zich op de vlakte

Ook Elizabeth Warren heeft ondertussen de handdoek in de ring gegooid. Ze had de afgelopen weken af en toe wel sterke momenten en ook donaties bleven zeker niet uit, maar ze heeft dit nooit echt weten te verzilveren in de caucuses en primaries. Het feit dat ze ook in haar thuisstaat Massachusetts niet wist te winnen en slechts als derde eindigde na Biden en Sanders was de doodsteek. Het was dus uitkijken naar haar endorsement, met andere woorden voor welke kandidaat zij haar kiezers zou oproepen te stemmen.

En dat deed ze… niet. Op zich niet verwonderlijk. Enerzijds wil ze grote structurele veranderingen waarbij de rijken meer belast worden en de minder gegoeden een groter sociaal vangnet hebben en zit ze dus op de lijn van Bernie Sanders, maar anderzijds wil ze ook terug eenheid binnen de Democraten en de consensus onder velen is dat van de huidige overblijvende kandidaten enkel Joe Biden hiervoor kan zorgen. Een aanzienlijk dilemma dus, en er kwam geen endorsement. Voorlopig althans.

Helemaal terug in de race

Wie wel gelukkig kon zijn na Super Tuesday was Joe Biden, die in tien staten won, en dit tegenover vier staten voor Bernie Sanders. Nadat Pete Buttigieg en Amy Klobuchar elk uit de race stapten, hebben zij hun kiezers vrijwel onmiddellijk opgeroepen om voor de voormalige vicepresident te stemmen. Dankzij deze steun van de meer gematigde en Afro-Amerikaanse kiezers zat Biden helemaal terug in de race en dat luchtte ook hem zichtbaar op. Nadat het overgrote deel van de resultaten bekend raakte liet hij zich zelfs ontvallen dat zijn campagne er voor zou zorgen dat president Donald Trump zijn koffers kon pakken.

Bernie Sanders zijn aanhang lijkt dan weer te slinken. In zijn thuisstaat Vermont haalde hij vorige week 51% van de stemmen, terwijl hij hier in 2016 nog 86% haalde. Maar een misschien nog belangrijker resultaat dat voor Sanders slechter uitdraaide dan verwacht, was zijn overwinning in Californië. In peilingen werd daar voorspeld dat Biden amper 15% zou halen, maar bij het schrijven van dit artikel (nog steeds niet alle resultaten waren bekend), zat Biden al op 26,4%.

Mocht Biden de 15% niet gehaald hebben, zou Sanders wat het aantal kiesmannen betreft een zeer grote voorsprong hebben genomen die door Biden nog moeilijk ingehaald kon worden. Nu zitten we in een heel ander verhaal, waarbij Californië er wel eens voor gezorgd kan hebben dat Sanders de nominatie niet binnenhaalt. Ze hebben het hem er in the Golden State in elk geval niet makkelijker op gemaakt.

Twee 75-plussers

Maar na 3 maart werd duidelijk dat de uiteindelijke strijd bij de Democraten tussen Joe Biden en Bernie Sanders zou gaan. Twee 75-plussers. Eén van hen zal het opnemen tegen Donald Trump, die op de dag van de verkiezingen 74 jaar zal zijn. Om maar te zeggen: wie ook de volgende bewoner van het Witte Huis wordt, een jonge snaak zal het niet zijn. Dus wordt het vicepresidentschap eens zo interessant. Voor alle duidelijkheid, ik wens ze alle drie nog een lang en gezond leven toe, maar de kans dat ze hun presidentschap overleven is statistisch gezien uiteraard kleiner dan bijvoorbeeld bij iemand van vijftig jaar.

Zo heeft een verouderingsexpert berekend dat Trump 84,8% kans heeft om na een volgende ambtstermijn nog op pensioen te kunnen gaan, tegenover 76,8% voor Sanders en 79,2% voor Biden. De nummer 2 die plots nummer 1 wordt is voor de volgende ambtstermijn dus nog steeds niet groot, maar toch ook niet geheel onbestaande. Misschien daarom dat Elizabeth Warren zich momenteel wat op de vlakte houdt.

Het Midden-Westen

Gisteren hielden zes staten (Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington) hun primaries. Vooral Michigan was interessant om in het oog te houden, en dit omwille van twee redenen. In deze staat vielen 125 afgevaardigden of delegates te winnen, het grootste aantal van de zes staten. Ook symbolisch was the Wolverine State (Michigan heeft verschillende bijnamen, maar als grote fan van de Marvel Comics prefereer ik deze) belangrijk, gezien dit een van de drie staten in het Midden-Westen was die Donald Trump in 2016 in zijn voordeel deed kantelen en waar Bernie Sanders van Hillary Clinton won met een marge van 1,5%, terwijl alles wees op een grote winst voor Clinton.

Daarnaast bestaat het kiezerskorps in Michigan uit zowel Afro-Amerikanen (die voornamelijk Joe Biden steunen) als blanke arbeiders (de pilaar van Bernie Sanders). Beide kandidaten hadden dus een aanzienlijk potentieel in deze staat, die het hart is van de Amerikaanse auto-industrie. De afgelopen week besteedden zowel Biden als Sanders daarom veel aandacht aan Michigan, waarbij Bernie Sanders zelfs een bezoek aan Mississippi annuleerde om langer in the Wolverine State te kunnen vertoeven.

Heel moeilijk voor Sanders

Op het moment van schrijven (woensdagochtend 11 maart) was ook op Super Tuesday 2.0 (er waren 365 kiesmannen te winnen) Joe Biden de grote winnaar. In Michigan won Joe Biden met 52,9% tegenover 36,5% voor Sanders met 93% van de stemmen geteld. Maar ook in Idaho, Missouri en Mississippi (zelfs 81% t.o.v. 14,8%) wist Biden de winst binnen te halen. North Dakota en Washington waren nog ‘too close to call’.

Maar over het algemeen kan je volgens mij wel stellen dat het voor Bernie Sanders heel moeilijk zal worden om de nominatie bij de Democraten nog binnen te halen. Want de winst in Michigan is ook voor een andere reden belangrijk voor Joe Biden. Hij kan met deze overwinning aantonen dat hij in staat is om staten zoals Michigan – die vier jaar gelden overhelden van de Democraten naar de Republikeinen – terug te winnen.

Zou Donald Trump toch moeten beginnen met zijn koffers te pakken?