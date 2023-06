Joe Biden verspreekt zich weer tijdens toespraak

Opnieuw heeft een verstrooide Joe Biden zich in aanwezigheid van de pers versproken. Deze keer zei hij dat Poetin de oorlog in Irak aan het verliezen is. Inmiddels zijn Bidens zogeheten ‘gaffs’ een echt mediafenomeen. Ze worden gedeeld op sociale media en door miljoenen mensen bekeken. Al kan niet iedereen ermee lachen, en wordt er gefluisterd dat zijn ‘ongelukjes’ stilaan een diplomatiek risico vormen. Joe Biden versprak zich woensdag voor de zoveelste keer in het bijzijn van reporters. De president…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Opnieuw heeft een verstrooide Joe Biden zich in aanwezigheid van de pers versproken. Deze keer zei hij dat Poetin de oorlog in Irak aan het verliezen is. Inmiddels zijn Bidens zogeheten ‘gaffs’ een echt mediafenomeen. Ze worden gedeeld op sociale media en door miljoenen mensen bekeken. Al kan niet iedereen ermee lachen, en wordt er gefluisterd dat zijn ‘ongelukjes’ stilaan een diplomatiek risico vormen.

Joe Biden versprak zich woensdag voor de zoveelste keer in het bijzijn van reporters. De president van de Verenigde Staten doet dat wel vaker, wordt dan gretig gefilmd door omstaanders en op sociale media durven ge­nie­pi­gerds er zelfs mee lachen. Maar ondertussen vinden steeds minder mensen dat Bidens ‘gaffs’ — straattaal voor zijn tong die verkeerd valt — nog langer door de beugel kunnen.

Irak

Vorige week nog, keerde Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zich kort tegen Vladimir Poetin, en besloot hij om met zijn huurlingenleger de grens over te steken en naar Moskou op te rukken. Oorzaak zou een conflict tussen hem en de legerleiding (generaal Valeri Gerasimov en de minister van Defensie Sergej Sjojgoe) zijn geweest. Tot een gevecht kwam het niet, maar de feiten waren wel ernstig genoeg voor Joe Biden om woensdag een speach te geven.

‘Het is moeilijk te zeggen, maar hij is duidelijk de oorlog in Irak aan het verliezen’ en ‘de oorlog thuis aan het verliezen’, vertelde de president toen aan de pers. Niets van waar, en toch perst hij dat tussen zijn lippen. Verschrikkelijke timing trouwens, want Biden ligt al enkele weken onder vuur door zijn onnauwkeurigheden en onjuiste uitspraken wanneer hij voor publiek spreekt.

‘Foutjes’

Al zijn ‘foutjes’ opnoemen is bijna onmogelijk, al springen er enkele uitspraken tussenuit:

Tijdens een NAVO-top in juni vorig jaar, liet de Amerikaanse president aan iedereen weten dat Zwitserland zou willen toetreden tot de NAVO. Onzin natuurlijk, het ging toen om Zweden en Finland die daarvoor een uitnodiging hadden gekregen;

Eind vorig jaar ging Biden wat erger de mist in. Hij vroeg zich tijdens een conferentie af waar congreslid Jackie Walorski (58) bleef, die niet veel eerder was overleden tijdens een auto-ongeluk;

In april dit jaar verwarde Biden de Britse militaire eenheid ‘Black and Tans’, met het ‘All Blacks’-rugbyteam;

Een tijdje daarna, ondertussen een kleine maand geleden, zei hij ‘laten we samen de wereld likken’, toen hij de band tussen Ierland en de Verenigde Staten probeerde te benadrukken. Wat de president daarmee bedoelde, blijft een raadsel;

Ook beloofde Biden een ‘grote persconferentie’ bij de start van een vergadering, maar nadien bleek dat om een gewoon interview te gaan;

Eind mei vergat hij trouwens een van zijn kleindochters. Naar eigen zeggen had hij er plots vier, in plaats van vijf.

Verder klapte de president al eens uit de biecht over een Chinese spionageballon, noemde hij de Oekraïners ‘het Iraanse volk’ in zijn State of the Union (de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president aan het congres, red.) en haalde hij Cherson en Fallujah door elkaar tijdens een persconferentie. De ene verspreking is al wat erger dan de andere, maar populair maakt hij zich er steeds minder mee, zo blijkt.

Oud

Mocht Joe Biden opnieuw verkozen worden als president, dan zou hij de oudste Amerikaanse president ooit, met een leeftijd van 86 jaar aan het eind van zijn termijn, zijn. Verschillende vooraanstaande figuren zien daar geen goede zaak in. Nikki Haley bijvoorbeeld, een presidentskandidaat voor 2024, zei daarover dat ze betwijfelde of Biden het einde van zijn tweede termijn überhaupt zelfs zou halen.

Niet enkel grote namen verliezen trouwens hun geloof. NBC News lanceerde recent een peiling waaruit bleek dat liefst 70 procent van de bevraagden vindt dat Biden zich niet nog eens verkiesbaar moet stellen. Volgens 69 procent zou zijn leeftijd in dat oordeel meespelen. Nochtans communiceert het Witte Huis zelf weinig over de gezondheidstoestand van de Amerikaanse president, en worden eventuele problemen vooral weggelachen.

Wat er ook van is, Biden staat er niet alleen voor. Ook zijn Republikeinse rivaal Donald Trump is ondertussen 77 jaar oud en durft zich al eens vergissen tijdens een redevoering.