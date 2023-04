Johan Van Overtveldt: ‘Ik kijk met argusogen naar de ontwikkeling van CBDC’

Onlangs werd in de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees parlement de ontwerpresolutie over het jaarverslag van de Europese Centrale Bank (ECB) goedgekeurd met 44 stemmen voor, 9 tegen en 2 onthoudingen. Bij de tegenstemmers Europarlementslid en voormalig federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die als kritische observator en schaduwrapporteur herhaaldelijk de wenkbrauwen fronste. U was één van de negen tegenstemmers. Waarom? 'Ik heb me tijdens de vergaderingen herhaaldelijk verzet tegen de manier waarop de Duitse…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Onlangs werd in de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees parlement de ontwerpresolutie over het jaarverslag van de Europese Centrale Bank (ECB) goedgekeurd met 44 stemmen voor, 9 tegen en 2 onthoudingen. Bij de tegenstemmers Europarlementslid en voormalig federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die als kritische observator en schaduwrapporteur herhaaldelijk de wenkbrauwen fronste.

U was één van de negen tegenstemmers. Waarom?

‘Ik heb me tijdens de vergaderingen herhaaldelijk verzet tegen de manier waarop de Duitse Groene rapporteur Rasmus Andresen de zaken aanpakte. Ik was overigens niet de enige die zich daarover zorgen maakte.’

‘Ik heb om twee redenen tegen gestemd, die sterk met elkaar verband houden. Ik vind dat er onvoldoende aandacht is voor wat de échte taak van de ECB moet zijn, namelijk het zorgen voor prijs- en financiële stabiliteit. Daarbij meen ik dat er te veel aandacht is voor zaken waarvan men vindt dat de ECB er actiever mee moet bezig zijn. Dan heb ik het vooral over klimaatbeleid. Laat me duidelijk zijn: ik sta mee op de eerste rij om te pleiten voor de nodige actie om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar dat behoort niet tot de taken van de ECB. Dat is een taak voor de politieke overheden, op Europees, nationaal en liefst zelfs op wereldniveau.’

‘De ECB kan wat mij betreft onmogelijk haar beleid afstellen op bepaalde klimaatobjectieven. Men voert dan als argument aan dat het klimaatgebeuren een impact heeft op de financiële stabiliteit. Dat zou op bepaalde momenten ook zo kunnen zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat de ECB haar beleid daarop moet baseren. Ook de oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor die stabiliteit, maar we vragen evenmin om het monetaire beleid af te stellen op het beëindigen van die oorlog of het tot stand brengen van een nederlaag van Poetin. Dit zijn argumentaties die geen hout snijden.’

‘CO2-uitstoot terugdringen is een belangrijk objectief. Ik wil niet weggezet worden als een klimaatontkenner. Maar we moeten op het gepaste niveau de juiste beleidshendels hanteren om de diverse problemen waar we mee worstelen op een goede manier aan te pakken. Mijn tegenstem is gebaseerd op de analyse dat het beleid van de ECB gericht moet zijn op prijsstabiliteit en niet op andere objectieven die niets met monetair beleid te maken hebben. In dat kader mis ik ook kritische bedenkingen in het rapport over het feit dat de ECB een aantal maanden, in het kader van het garanderen van de prijsstabiliteit, de bal serieus mis geslagen heeft.’

Kan u dat even verduidelijken?

‘Ik durf hier met luide stem te spreken. Begin vorig jaar heb ik al gesteld dat de inflatie niet van voorbijgaande aard was, maar een structureel probleem zou vormen. De ECB heeft te lang gewacht om het inflatieprobleem te onderkennen. Ze hebben gewacht tot juni om een anti-inflatoir beleid te voeren. Dat was minstens 4 tot 5 maanden te laat. Met als gevolg dat men nadien versneld de rente moest optrekken. Dat heeft dan weer bijgedragen tot de financiële instabiliteit die we de laatste weken zagen.’

Eerder orthodoxe stemmen klagen aan dat de rente veel te laag staat. Sommigen vinden zelfs dat die – zoals in de jaren ’70 – rond de 15% zou moeten staan. Hoe staat u daar tegenover?

‘Dat is wel een zeer extreem standpunt. Ik heb die jaren bewust meegemaakt als student Economie en ze ook uitgebreid bestudeerd. Nadien heb ik als journalist het privilege gehad om Paul Volcker te interviewen, de man die in die fameuze jaren voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve was. Die heeft toen bijna eigenhandig te hardnekkige inflatie bedwongen.’

‘Je moet eigenlijk naar een positieve reële rente, een rente die dus boven de inflatie ligt. Ik kijk daarbij naar de kerninflatie: de inflatiecijfers zoals ze officieel gepubliceerd worden waar je de volatiele energie- en voedselprijzen uithaalt. Vandaag zitten we rond de 5 à 6% kerninflatie, met dien verstande dat ze blijft stijgen. Dat is net het verontrustende aspect.’

‘Momenteel zou de rentevoet volgens dat principe rond de 6 à 7% moeten liggen. Daar zit men in de VS, met een rentevoet van rond de 5%, dicht tegen. De Federal Reserve is ook een half jaar vroeger begonnen dan de ECB met het opvoeren van de rente en het voeren van een restrictiever monetair beleid. In Europa zitten we, met een rentevoet van om en bij de 3,5%, nog maar halverwege.’

Een hoge rente heeft desastreuze gevolgen voor overheden met veel schulden, zoals de Belgische. U pleit er desondanks voor om de rente op te drijven?

‘Wat moeten we anders doen? De rente laag houden en zo de inflatie laten oplopen tot men uiteindelijk toch moet ingrijpen? Dat is het verhaal van de jaren ’70. Toen heeft men voortdurend, onder meer omwille van de reden die u aanhaalt, de rente stop-go verhoogd en terug verlaagd. Met als gevolg dat men op den duur met een inflatie van 20% zat en verplicht was om in te grijpen. Het is een kwestie van nú door de zure appel te bijten in plaats van te wachten tot die nog zuurder wordt.’

U liet verstaan dat u met uw kritiek binnen Europa niet alleen staat. Wie treedt u daarin bij?

‘Binnen de christendemocratische en liberale fracties klinken er stemmen die in mijn richting gaan. Ikzelf heb dit standpunt op een scherpe manier tijdens de vergaderingen verdedigd omdat ik vind dat de zaken klaar en duidelijk moeten gesteld worden. Maar het was duidelijk dat men ter linkerzijde, voornamelijk bij Groen en de socialisten, maar ook wel de links-liberale partijen als het Nederlandse D66, niet open staat voor deze argumentatie.’

‘Ik kan u verzekeren dat onze stem gehoord is. Maar ik kan u eveneens verzekeren dat het rapport zoals het nu voorligt zal worden goedgekeurd. Binnen de grotere groepen is de druk om tot een consensus te komen veel groter dan bij fracties zoals de ECR, waartoe wij met de N-VA behoren. Bij ons is er een grotere vrijheid voor de respectieve delegaties om naar eigen goeddunken te stemmen.’

Een ander punt dat in het oog sprong in het rapport is de passage over Central Bank Digital Currency (CBDC). Velen zien daarin een poging om totalitaire controle over de burgers te krijgen. Hoe staat u daar tegenover?

‘Ik deel de vrees dat een CBDC tot onaangename gevolgen op vlak van privacy zou kunnen leiden. Tegelijk is het een moeilijk dossier, omdat er heel veel in beweging is op het gebied van digitale en crypto-currency. Ik versta dat de centrale banken nauwgezet willen volgen wat daar gebeurt. De potentiële impact van ontwikkelingen op dat gebied op financiële en prijsstabiliteit mogen we niet onderschatten. Het omvallen van de Amerikaanse Signature Bank was het gevolg van allerhande gekke toestanden rond crypto-munten.’

‘Ik vind het dus logisch dat centrale banken de ontwikkelingen op de voet proberen te volgen, maar ik deel de visie dat de privacy-bekommernissen rond CBDC’s en dus het verdwijnen van cashgeld iets is waar we met grote omzichtigheid mee moeten omgaan.’

Rishi Sunak, de huidige Britse premier maar toen nog minister van Financiën, sprak na een top van de G7 openlijk over een programmeerbare CBDC. Daarbij zouden overheden en werkgevers kunnen bepalen waaraan en in welke tijdsspanne dit geld kan worden besteed door de burgers. Dat komt aardig dicht in de buurt van monetair fascisme en totale controle.

‘U gebruikt grote woorden waar ik begrip voor heb, al ga ik die niet volmondig onderschrijven. Ik denk dat er wel meer mensen en beleidsverantwoordelijken tijdens de pandemie met ideeën gespeeld hebben die zeer dirigistisch zijn en aardig in de buurt komen van het Chinese sociale digitale controlesysteem. Dan druk ik me nog voorzichtig en beleefd uit. Ik heb dus begrip voor die argumentatie.’

‘Het is duidelijk dat China de pandemie heeft aangegrepen om dat controlesysteem intenser en diepgaander uit te rollen. Als men met dit soort ideeën aan de slag gaat en dit combineert met CBDC’s komt George Orwell en de Big Brother maatschappij wel erg dichtbij. Dat is een mogelijke ontwikkeling waar ik zeer ongerust over ben en waar ik met argusogen naar kijk. Financiële repressie via dwingende maatregelen die worden opgelegd aan de gemeenschap om bijvoorbeeld een overheidsschuld te plaatsen, wordt veel makkelijker binnen de context van een CBDC.’