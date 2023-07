Jonathan Holslag noemt rellen Frankrijk ‘nog maar het begin’

Volgens Jonathan Holslag gaan we vreselijk moeilijke tijden tegemoet. In Afrika ontstaat een demografische bom en de migratiedruk op onze buitengrenzen zal de komende jaren exponentieel toenemen. Fort Europa zal in een ijltempo worden opgetrokken. ‘Wie droomt van vredevolle, voorspoedige tijden: ain’t gonna happen’, zei Holslag in De Morgen. Het aantal migranten neemt spectaculair toe en de wil tot integratie neemt af. Het straatbeeld globaliseert zienderogen en heel wat bedrijven hebben dringend nood aan werkvolk. In een industriële productieketen van…

Volgens Jonathan Holslag gaan we vreselijk moeilijke tijden tegemoet. In Afrika ontstaat een demografische bom en de migratiedruk op onze buitengrenzen zal de komende jaren exponentieel toenemen. Fort Europa zal in een ijltempo worden opgetrokken. ‘Wie droomt van vredevolle, voorspoedige tijden: ain’t gonna happen’, zei Holslag in De Morgen.

Het aantal migranten neemt spectaculair toe en de wil tot integratie neemt af. Het straatbeeld globaliseert zienderogen en heel wat bedrijven hebben dringend nood aan werkvolk. In een industriële productieketen van brood en patisserie aan de Dender in Ninove vormt de kennis van het Nederlands zeker geen basisvoorwaarde meer. In een aantal supermarkten worden de rekken gevuld door nieuwkomers die vlot Frans of een mondje Engels spreken, maar je niet in het Nederlands kunnen te woord staan.

We moeten dringend de handen uit de mouwen steken, ‘anders vrees ik dat er in onze eigen straten ooit een clash of civilisations zal worden uitgevochten’, meent professor Holslag.

België in een systeemcrisis

Maar boven op de uitdagingen die op ons afkomen, is er een falende overheid die de problemen alleen maar erger maakt. Uit onderzoek van Statistiek Vlaanderen-bevraging blijkt dat de gemiddelde tevredenheid over het beleid op nagenoeg alle bestuursniveaus afneemt. De federale overheid scoort met 4,6 op 10 het slechtst, maar wordt door de Vlaamse overheid op de hielen gezeten. De lokale overheden doen het iets beter.

Uit de driemaandelijkse kmo-bevraging van de hr-dienstverlener SD Worx blijkt dat één op de vijf werknemers met financiële problemen kampt. Al zijn er regionale verschillen: voor Wallonië heeft 1 op de 3 werknemers financiële problemen. Voor Brussel kan 22,6% van de werknemers met moeite de eindjes aan elkaar knopen en voor Vlaanderen is dat 13%. Tel daarbij nog de vele langdurige zieken, de werklozen en de leefloners en we ontwikkelen in België een multi-etnische onderlaag die niet alleen financieel en maatschappelijk geïsoleerd raakt, maar ook steevast niet meer gelooft dat de diverse overheden in dit land de problemen kan oplossen.

Volgens Geert Noels – hoofdeconoom en CEO van Econopolis – dreigt voor België een systeemcrisis en worden de spaarcentjes van de noeste hardwerkende burgers straks gebruikt om de enorme schuldenberg van dit land af te betalen. De burger moet zich bewust worden dat alles wat hij spaart een doelwit van de overheid kan worden om haar eigen incompetentie te betalen. België dreigt in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Zowel de Nationale Bank, het Planbureau, de Europese Commissie, het IMF als de OESO wijzen op de zwaar geteisterde concurrentiepositie van ons land. ‘Alleen al in de chemiesector worden door de energie- en klimaatuitdagingen de komende vijftien jaar belangrijke beslissingen genomen.’ Een deel van de sector zou wel eens naar het buitenland kunnen verhuizen.

Zuhal vreest revolutie

De Belgische constructie is als een dwangbuis die iedere vorm van institutionele verandering tegenhoudt. Volgens Theo Francken dreigt de ‘wallonisering’ van Vlaanderen en vormt de hervorming van België een prioriteit. ‘Depuis 10 ans, on met l’institutionnel au frigo. À un moment, le frigo institutionnel va exploser’, (al 10 jaar zit het institutionele vraagstuk in de koelkast, op zeker moment gaat die koelkast ontploffen) zei de gewezen staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging op de Vlaamse feestdag in La Libre Belgique. Dreigt België te ontploffen? Hoe moeten we ons dit voorstellen? ‘De Vlamingen zijn woedend. Zonder staatshervorming vrees ik de revolutie’, zei Zuhal Demir simultaan in Le Soir. Toeval of niet. Als signaal kan dat tellen.

In De Krant van West-Vlaanderen onderstreepte Hilde Crevits het belang van een doorgedreven staatshervorming. ‘Wij willen minstens de domeinen arbeidsmarkt en gezondheidszorg helemaal overhevelen. Het is tijd om het zwaartepunt echt te verleggen naar de deelstaten.’ Crevits pleit voor een confederaal België, met Vlaanderen en Wallonië als twee sterke deelstaten. Vlaanderen mag daarbij Brussel niet loslaten.

Het voorstel om van België een confederatie te maken is zeker niet onrealistisch. Gezien de crisis van het bestel vallen onverwachte wendingen zeker niet uit te sluiten. Dat besefte Gwendolyn Rutten die begin dit jaar duidelijk zei: ‘Als er een politieke meerderheid is om het land te splitsen, is het einde van België nabij.’ Die politieke meerderheid is er momenteel nog niet, want de moeder aller verkiezingen zal in 2024 de kaarten leggen. Pas dan zal blijken of er niet alleen een politieke meerderheid is, maar ook een wil om Vlaanderen het maximum aan bevoegdheden toe te kennen.