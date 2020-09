Jong N-VA voert condoomactie tegen Vivaldi

28 september, 2020. Een blauwe maandag tijdens de — tumultueuze — opstartfase van het academiejaar. Corona doet wat met een studentenbuurt. Tot een half jaar terug was het een gelijknamig biertje dat de toon zette rond de campus. Nu waart er een virus doorheen de studentikoze straten dat vooral de sfeer drukt. Deze druilerige dag werd evenwel opgefleurd door een ludieke actie, georganiseerd door Jong N-VA. In plaats van norse gezichten en glazige blikken — eigen aan een maandagmorgen —…

28 september, 2020. Een blauwe maandag tijdens de — tumultueuze — opstartfase van het academiejaar. Corona doet wat met een studentenbuurt. Tot een half jaar terug was het een gelijknamig biertje dat de toon zette rond de campus. Nu waart er een virus doorheen de studentikoze straten dat vooral de sfeer drukt. Deze druilerige dag werd evenwel opgefleurd door een ludieke actie, georganiseerd door Jong N-VA.

In plaats van norse gezichten en glazige blikken — eigen aan een maandagmorgen — kregen de profs vandaag in de studentensteden Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven glimlachende, blozende maagden — schrap dat laatste maar — te zien. De lokale jongerenafdelingen van N-VA deelden namelijk condooms uit met het opschrift ‘F*ck Vivaldi’. De condooms riepen bij eerstejaarsstudenten een verlangen, en bij meer ‘gerodeerde’ studenten heimweenop naar een legendarische avond in de Overpoort — Toverpoort voor de ingewijden. Ik laat het aan uw fantasie over om de betekenis van die bijnaam te achterhalen.

Après nous le déluge

‘De regering die het meest rock-‘n-roll was, waar alles mogelijk leek en waar we ons echt amuseerden, dat was Verhofstadt I’, liet Laurette Onkelinx (PS) zich op 5 oktober 2019 ontvallen in een interview met De Morgen. Helemaal in vervoering vervolgde ze met ‘alles was mogelijk, er was geld, we beslisten de kerncentrales te sluiten, — verwijzend naar ‘klimaatbeleid’ — echt rock-‘n-roll’. Vlaanderen is, twintig jaar na datum, nog aan het bekomen van die paarsgroene kater. Ik fris even uw geheugen op.

Burgermanifesten

Tot dan had Guy Verhofstadt (Open VLD) indruk gemaakt met zijn burgermanifesten en pro-Vlaams discours. Ook de toenmalige regeringsverklaring startte goed, met op pagina vijf volgende passage: ‘De Belgische federale staat moet worden verbeterd zodat de communautaire spanningen definitief uit het leven kunnen worden geholpen’. Quod non. Maar toen de dorpel van de Wetstraat 16 in het vizier kwam, veranderde de ‘liberaal’ het geweer van schouder. Watertandend, en met de broek op de enkels, werden de burgermanifesten uit de omloop gehaald en de lieve vrede afgekocht door middel van wafelijzerpolitiek. Van de beloofde referenda kwam niets in huis. De afschaffing van kabinetten en de Senaat was plotsklaps niet meer opportuun. Het verminderen van de ministers? Niente. Iedereen herinnert zich wel de beruchte sale-and-leaseback-operaties waarbij nieuw uitgavenpatronen gefinancierd werden met eenmalige inkomsten.

Het waren de jaren van Magda Aelvoet (Agalev), die als minister van Volksgezondheid een lijdensweg aflegde en een kruistocht hield tegen chocoladesigaretten. Als je al de theorieën van Agalev toepast… Jongen, dat is om de gordijnen in te vliegen. Dat is niet te doen. Dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van gewezen minister van Wachtlijsten Mieke Vogels (Agalev). Met haar fiat voor een wapenlevering aan Nepal, op dat moment een land in burgeroorlog, gaf Magda Aelvoet (Agalev) zichzelf het fatale nekschot. We leerden toen op school over Johan Vande Lanotte (Vooruit) die met zijn Zilverfonds ons pensioen ging vrijwaren. Het waren de wonderjaren van Steve ‘gratispolitiek’ Stunt, van de vermaledijde kernuitstap, de snelbelgwet en een halfslachtige hervorming van justitie.

Bochtenwerk

Een laatste anekdote om het af te leren. In de Afspraak op vrijdag (25/09/2020) argumenteert Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) dat we terug moeten naar de oude en kleinere kiesarrondissementen, waarbij de politicus dichter bij het volk staat. Daar valt zeker iets voor te zeggen. Maar het is wel tijdens ‘zijn’ paarsgroene jaren dat de provinciale kieskring überhaupt werd ingevoerd. Daarmee sloegen Dewael en zijn kornuiten twee vliegen in één klap. De socialisten konden op die manier hun boegbeelden in elke provincie uitspelen en de christendemocraten konden hun sterke lokale politici niet langer optimaal benutten. Deze grotere kieskringen deden, schrijft Ivan De Vadder in Pleidooi voor een eerlijke politiek, de invloed van de partijhoofdkwartieren op de kandidatenlijsten alleen maar toenemen. Een feest voor de particratie dus.

Genaaid? Dan liefst veilig

Vivaldi is niks meer dan een eufemisme voor paarsgroen+. Het zorgt ervoor dat de Vlamingen in de federale regering in de minderheid worden gesteld. Het beleid wordt dus niet gesteund door een meerderheid van de Vlamingen. Dat betekent dat de Vlaming een regering krijgt waar hij of zij niet om gevraagd heeft. Bovendien kan hij — omwille van het ontbreken van een federale kieskring — die regering de facto ook niet afstraffen in 2024.

Om de jongeren te beschermen tegen dit en andere ongevraagde problemen, deelde de grootste politieke jongerenvereniging van Vlaanderen dus condooms uit. Het kapotje verwijst bovendien naar het gegeven dat de bovenste partner onder de lakens, ook altijd al het ‘werk’ opknapt. ‘Als Vlaanderen dan toch vier jaar genaaid moet worden, kan het maar beter veilig gebeuren’, klinkt het bij de nationale jongerenvoorzitter Viktor Rooseleer.

Jong N-VA beseft dat de actie op het randje van vulgair is, maar merkt dat de studenten er wel de humor van in zien. Zelfs de yuppies met witte sneakers van 400 euro, een gescheurde jeans rond de billen en Marx onder de arm — niet onder de knie — konden ermee lachen. ‘De condooms zijn van goede kwaliteit en perfect veilig. We wensen alle studenten een goed academiejaar toe waarbij het Vivaldi-condoom van pas komt’, besluit Rooseleer.

Oh ja, steek het condoom niet in je portefeuille. Daar zal Vivaldi nog genoeg in zitten. En het is ook niet goed voor de houdbaarheid van het rubbertje.