Jong N-VA VUB alsnog erkend

Jong N-VA wordt dan toch officieel erkend als studentenorganisatie aan de VUB. Na de afwijzing van hun erkenningsaanvraag gingen de jonge Vlaams-nationalisten in beroep tegen de beslissing van de studentenraad. Arno Van de Bruaene, voorzitter van Jong N-VA VUB, is bijzonder verheugd met de beslissing van de beroepscommissie.

Initiële beslissing herroepen

‘Begin december verwierp de studentenraad onze vraag om erkenning op basis van eerder dubieuze gronden. Wij hebben daarop gevraagd om gehoord te worden door een beroepscommissie. Die is samengesteld uit de vice-rector, de voorzitter van de studentenraad en nog twee leden, in dit geval ex-voorzitters van de studentenraad. Zij hebben ons dossier geëvalueerd en de beslissing van de studentenraad herroepen.’

‘Er zijn twee fundamentele voorwaarden waar je als studentenvereniging aan moet voldoen. De eerste is de waarden en normen van de VUB hanteren. Het vrije denken en het vrij onderzoek staan daarbij centraal. Daar staan wij vanzelfsprekend achter.’

‘De tweede voorwaarde is dat de vereniging geen bedreiging mag vormen voor de rechtsstaat. Ik denk dat ik mag stellen dat door ons ook aan die voorwaarde wordt voldaan. Wij hebben ons aangeboden met vrijwel dezelfde statuten die vorige keer op tafel lagen. De beroepscommissie heeft op basis hiervan geoordeeld dat de vorige beslissing ongegrond was. Vanaf nu zijn we dus erkend.’

Band met moederpartij geen probleem meer

Waarom werd de erkenning initieel geweigerd?

‘Volgens de studentenraad waren onze statuten niet volledig in orde en konden die best nog wat aangepast worden. Op zich kon dat eigenlijk geen reden zijn, gezien we na de erkenning een jaar de tijd krijgen om dat soort zaken op scherp te stellen. Verder maakten sommige leden ook een probleem over de link met de moederpartij. Ook dat is een dubieuze reden, omdat er nog andere verenigingen op de campus zijn die een band hebben met een partij.’

‘Het ging dus eerder om persoonlijke meningen die meespeelden bij de beslissing dan zuiver objectieve gronden om niet erkend te worden. De beroepscommissie heeft ons hierin gelijk gegeven, met de opmerking dat we de statuten nog samen met de studentenraad kunnen verbeteren. Over de link met de moederpartij wordt in de beslissing niet meer gerept.’

Gender- en andere inclusie

Wat waren de obstakels in de statuten? Dat zijn toch objectief te analyseren documenten?

‘Dat ging over genderinclusie. In onze statuten werd bij de functiebeschrijvingen ‘hij/zij’ gehanteerd als mogelijke persoonlijke voornaamwoorden. Volgens sommigen was dat niet genderinclusief. Wij hebben hoegenaamd geen probleem met genderissues, maar we gaan er wel van uit dat er twee zijn. Die werden in de statuten opgenomen. Bij de beroepscommissie kwam hier ook een vraag over. Wij hebben dan verwezen naar de statuten van de VUB zelf, waar ook enkel deze persoonlijke voornaamwoorden in voor komen. Daarmee was die discussie eigenlijk afgesloten.’

‘Bij de initiële aanvraag maakte ook iemand de opmerking dat ons ledenbestand voornamelijk uit mannen bestond. Daar werd gezegd dat we inclusiever moesten zijn. Maar eerlijk gezegd, dat hebben we niet in de hand. Wij willen dat wel, maar het is een tendens dat er bij Jong N-VA meer mannelijke leden aansluiten. Dat zijn ook meestal blanke mannen. Wij zien dat wel maar we zoeken daar niets achter.’

‘Onze ondervoorzitter is van Turkse origine. Die wordt volgend jaar waarschijnlijk voorzitter. Eén van onze leden is een vluchteling. Vier van de twaalf initiële leden zijn vrouwen. Zo oninclusief is dat nu toch niet? Voor ons is het simpel: wij zijn een groep rationele jonge mensen met een gedeelde politieke interesse. Meer moet je daar niet achter zoeken.’

Kill joy Corona

Maar eind goed, al goed. Jullie kunnen nu van start gaan.

‘We gaan er voor. We beginnen met een virtuele spelavond. Momenteel zijn we door de coronamaatregelen beperkt in wat er mogelijk is. Vanaf die achter de rug zijn kunnen we terug fysiek samenkomen. Wij snakken daarnaar. De magie van het studentenleven is toch wel verdwenen…’