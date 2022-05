Spaanse staat teistert niet alleen Catalaanse president, maar ook zijn vertrouwelingen

Josep Lluis Alay, een trouwe medewerker van de Catalaanse president Carles Puidgemont en het hoofd van diens administratie, blijft slachtoffer van Spaanse repressie. Spanje geeft spionage toe Spanje heeft toegegeven dat het verschillende pro-onafhankelijkheidsleiders heeft bespioneerd via de - ondertussen welbekende - Pegasus-software. Tussen de slachtoffers zit onder andere een trouwe medewerker van de Catalaanse president Puigdemont, Josep Lluís Alay. Alay heeft een doctoraat in de wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven, een doctoraat in de fysica en in…

Josep Lluis Alay, een trouwe medewerker van de Catalaanse president Carles Puidgemont en het hoofd van diens administratie, blijft slachtoffer van Spaanse repressie.

Spanje geeft spionage toe

Spanje heeft toegegeven dat het verschillende pro-onafhankelijkheidsleiders heeft bespioneerd via de – ondertussen welbekende – Pegasus-software. Tussen de slachtoffers zit onder andere een trouwe medewerker van de Catalaanse president Puigdemont, Josep Lluís Alay.

Alay heeft een doctoraat in de wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven, een doctoraat in de fysica en in de geschiedenis aan de Universiteit van Barcelona en een graad in Semitische filologie. Hij heeft altijd als natuurkundige, historicus en filoloog gewerkt.

Momenteel is Alay hoogleraar Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Barcelona en is hij een van de meest vooraanstaande specialisten op dat gebied. Hij was bovendien drie jaar lang directeur van erfgoed, musea en archieven bij de gemeenteraad van Barcelona. Daarna werd Alay benoemd tot commissaris van de internationale betrekkingen van de Provinciale Raad van Barcelona. In 2018 benoemde Quim Torra hem als coördinator van het internationale beleid van de regering-Torra en na een paar maanden schopte Alay het tot hoofd van Puidgemont’s administratie, een functie die hij momenteel nog steeds bekleedt.

Verontwaardigd

Alay twitterde reageerde verontwaardigd, omdat hij zich heeft neergelegd bij de vuile oorlog die door de Spaanse staat tegen hem en het hele pro-onafhankelijke milieu wordt gevoerd:

‘Naast Pegasus heeft de Rotte Staat (Spanje) mij in binnen- en buitenland gevolgd en vervolgd, twee keer gearresteerd, mijn reizen naar het buitenland gecontroleerd, voorwerpen onder een privéauto gelegd, privégesprekken in de pers gelekt, … Volg ik?’

‘Ik ben al aan deze strijd bezig zolang als ik me kan herinneren’, verzekerde hij.

A més de Pegasus, l’Estat podrit m’ha seguit i perseguit a casa i a l’estranger, detingut dos cops, controlat el meu pas per fronteres, posat artefactes sota el cotxe particular, filtrat converses privades a la premsa,… Segueixo? pic.twitter.com/wjRT880SeF — Josep Lluís Alay (@josepalay) May 21, 2022

Bewijzen

Het hoofd van de onderzoeksrechtbank van Barcelona, de magistraat Joaquín Aguirre, heeft Josep Lluís Alay gevraagd om te verschijnen als getuige in de zaak Diputación. Het gaat om vermeende onregelmatige subsidies aan organisaties, die verband houden met Convergència. De magistraat verzekerde Alay dat hij bewijzen tegen hem gevonden heeft.

Alay wordt al maanden onderzocht in de Diputación-zaak, maar is pas sinds 2019 formeel aangeklaagd in de Volhov-zaak. Die zaak gaat over vermeende onregelmatige financiering van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. In een resolutie van 17 mei beschuldigt Aguirre de anticorruptie-officier van Justitie Fernando Maldonado van omzeilende manoeuvres.

Dat zou Maldonado gedaan hebben door beroep aan te tekenen tegen de beslissing van Aguirre om de Guardia Civil een rapport van Alay te laten opmaken, met als enige argument dat zijn voorganger in functie in de Provinciale Raad, Jordi Castells, een strafblad heeft bij het toekennen van subsidies aan NGO’s.

Russische vertegenwoordigers

In de brief mengt rechter Aguirre – ten onrechte – de onderzoeken in de Diputación-zaak en in de Volhov-zaak. Hij bevestigt dat ‘het gepast is om na te gaan of Alay’s missie om contacten te onderhouden met politici, Russische gangsters en afgezanten van het Kremlin begon toen hij in de Diputación werkte tussen 2015 en 2016.’

De Volhov-zaak en de relatie van de regering Puigdemont met Russische vertegenwoordigers, komt naar voren in een geluidsopname die op de gsm van Víctor Terradellas, voormalig hoofd van de buitenlandse betrekkingen bij Convergència, stond. De Guardia Civil vond die opname toen Terradellas in 2018 werd gearresteerd. Terradellas getuigde vorige week voor de rechter dat Puigdemont instemde met een ontmoeting met Russische leden.

La clavaguera torna. El jutge Aguirre es desperta després de mesos i desferma de nou la seva persecució contra mi. Mai he estat cap de cooperació de res.

Estat podrit. pic.twitter.com/tZcmBHRXUA — Josep Lluís Alay (@josepalay) April 20, 2022

Dagelijkse strijd

De Catalaanse president Carles Puigdemont heeft het geluk Josep Lluís Alay als vertrouweling te hebben. Hij is een kenner van verschillende regio’s in de wereld waar het universele verlangen om in vrijheid te leven een dagelijkse strijd is. Alay is een universiteitsprofessor, die de wereld van de internationale betrekkingen, de geopolitiek, de diplomatie en de geheime diensten, en de strijd van de volkeren voor zelfbeschikkingsrecht heeft geanalyseerd en er verschillende artikelen over schreef.

Vermoedelijk ergert zoveel kennis, intelligentie, cultuur en inzet voor het zelfbeschikkingsrecht van Catalonië de Spaanse staat.