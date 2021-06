Kamala Harris’ aan potentiële immigranten: ‘Do not come. Do not come!’

Kamala Harris, de vice-presidente van de VS, is volgens ‘Forbes’ magazine de derde machtigste vrouw ter wereld. Bij haar eerste buitenlandse missie op maandag 7 juni, aan Guatemala, zegt ze tegen de inwoners: ‘Blijf thuis’. De minister van Binnenlandse veiligheid in het kabinet-Biden, Alejandro Nicholas Mayorkas, verwoordt tegelijkertijd één en ander nog explicieter op TV interviews in de VS: ‘We drijven immigrerende families en solitaire volwassenen uit. De grens is gesloten’. Wie had dat gedacht van een kabinet dat zich…

Kamala Harris, de vice-presidente van de VS, is volgens ‘Forbes’ magazine de derde machtigste vrouw ter wereld. Bij haar eerste buitenlandse missie op maandag 7 juni, aan Guatemala, zegt ze tegen de inwoners: ‘Blijf thuis’. De minister van Binnenlandse veiligheid in het kabinet-Biden, Alejandro Nicholas Mayorkas, verwoordt tegelijkertijd één en ander nog explicieter op TV interviews in de VS: ‘We drijven immigrerende families en solitaire volwassenen uit. De grens is gesloten’. Wie had dat gedacht van een kabinet dat zich had voorgenomen om een soepeler immigratie beleid te voeren?

De 55-jarige Kamala heeft de uitstraling die ‘mensen van goede wil’ aanspreekt: gekleurd, vrouw, drang naar gerechtigheid… in Californië geboren met als papa een professor in de wetenschappen uit Jamaïca, en als mama een vrouwelijke arts uit Indië. De Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez noemt de uitspraak openlijk ‘ontgoochelend’. Immigratie-activisten in de VS reageren woedend op Kamala’s uitspraak.

Is er wel een probleem?

Hopeloze, dikwijls ongeschoolde migranten zijn geneigd zich via de laagste sociale kaste van het gastland op te werken. Dat betekent voor economisten, en voor de iets hogere sociale kasten van de maatschappij goedkope werkkrachten, bijna moderne slaven. Toch wil volgens Reuters 50% van de Amerikanen geen toename van vluchtelingen, tegenover 39% die het wél wil. Onze kranten meldden in 2018 dat uit peilingen van het Pew Research Center bleek dat één Belg op drie zich vreemde voelt in eigen land. Dus ja, er is een probleem, zowel in de VS als in de EU. Laat ons de aanpak in deze twee regionen even vergelijken.

Kamala: vrouwen aan het werk zetten

Kamala is goed voorbereid op haar missie. En er is actie nodig. In april werden aan de grens van Mexico met de VS 178.600 migranten onderschept, afkomstig van Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador. Zo’n mensenstroom is zelfs voor een economisch machtsblok als de VS problematisch. Alejandro Giammatei, president van Guatemala, ontvangt Kamala met feilloze étiquette. Het land zit in een Malthusiaanse val, met 60% van de 17 miljoen inwoners in armoede. Er is te weinig economie voor teveel volk en vice versa.

Kamala belooft een economisch programma voor vrouwen, een werkgroep ter bestrijding van corruptie, en 500.000 dosissen vaccin. Vrouwen opleiden en aan het werk zetten in probleemlanden heeft Kamala Harris geleerd van haar Indische grootmoeder. Die dame met hoge sociale status trok als activiste door haar thuisland India. Ze moedigde de vrouwen aan om zonder sociale druk te beslissen hoeveel kinderen ze zouden hebben. Dus verbetert de economie/populatie verhouding waarover Malthus het had. Jet wordt minder knokken voor de beschikbare grondstoffen en voeding, waardoor de corruptie en de migratie daalt. Kamala kiest voor een langzame denkpiste, maar mogelijk wel de meest realistische.

De situatie in de VS is vergelijkbaar met deze van Europa

Iedereen herinnert zich de ‘Wir schaffen das’ uitspraak in 2015 van wereld-topvrouw nr. 1 Angela Merkel (ranking van Forbes). Haar populariteit in Duitsland zakt er eerst drastisch door, maar Merkel krijgt dat langzaam terug onder controle door haar degelijk beleid op andere vlakken. En ook door zich te realiseren dat een herhaling van de feiten niet wenselijk is.

Ook bij haar – zoals bij ieder van ons- zijn de ervaringen uit de kinderjaren erg belangrijk. Haar vader had een hoge functie in de Evangelisch-Lutherse kerk. Net zoals bij Jezuïeten geldt daar een onwrikbaar basisidee van onvoorwaardelijke verwelkoming van de vreemdeling. Vele Duitsers – vooral ‘Die Grünen’ – hebben ook het gevoel dat ze enkele historische morele misstappen kunnen rechtzetten door iedereen met open armen te ontvangen. Het zijn allemaal erg dogmatische, niet-empirische benaderingen van het migratie thema.

De Groenen in de VS hebben een andere immigratie benadering dan deze van Europa

De VS ‘Green Parties’ leggen duidelijke nadruk op demografie en immigratie. Zij beseffen dat een te snel groeiende bevolking in het Zuiden en het Midden-Oosten niet alleen migratie veroorzaakt, maar ook een ecologische catastrofe. In de 51ste staat, Hawaii, stellen de Groenen het zelfs extreem: ze eisen ‘carrying capacity’ studies om groeilimieten vast te leggen die natuur en maatschappij beschermen. Kamala Harris heeft een zekere sympathie voor denkrichtingen van de Groenen van haar thuisfront Californië, en voorzichtig ook voor de ‘Green new deal’. De Californische hebben het eerst over het populatie probleem, en pas daarna over immigratie die daarvan het gevolg is.

Demografie is bij de VS Groenen geen taboe onderwerp. Bij onze dogmatische Europese Groenen, sociologen, en medialui is demografie een onbestaand onderwerp. Ook in hun opleiding is dat zo. Groene extremisten zwaaien met termen als racisme en xenofobie. Dat zijn dooddoeners voor iedere zinnige, op wetenschap gebaseerde discussie. De uitlatingen van Kamala Harris in Guatemala, en het hierboven uitgelijnde idee dat ze in haar achterhoofd heeft wordt al een stuk meer begrijpelijk als je het karakter van de VS Groenen wat ontleedt.

Belgische Groenen zouden beter inspiratie zoeken in de VS.

Het is duidelijk dat er weinig respect is van Belgische Groenen voor – vooral – Vlaamse partijen. Dat belooft spijtig genoeg weinig goeds bij het zoeken naar realistische oplossingen voor de migratie problematiek. De immigratiestroom blijft enorm groot. Een afwijzing betekent een papier met de vermelding dat de aanvrager het land dient te verlaten. Waarvoor hij/zij bedankt, en in een leegstaand pand verzeilt. Die woonst betreden is bij wet verboden voor officiële instanties.

We beschikken dus zelfs niet over demografische gegevens hieromtrent. Het hoeft weinig betoog dat dit de problemen van de immigranten niet oplost. Die problemen dienen versneld in de thuislanden aangepakt te worden door de eigen mensen daar. Op de manier die de grootmoeder van Kamala Harris toepaste in Indië. Er zijn voldoende activisten met dezelfde benadering en talenten, zowel in Latijns-Amerika als in Afrika. Ondersteun deze vrouwen en mannen vanop afstand, en blijf er zelf zoveel mogelijk weg: ‘Do not come’.