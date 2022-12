Kathleen Depoorter: ‘Vandenbroucke die systematisch verkeerd rapporteert, dat is een probleem’

Twee weken lang blikt de Doorbraak-redactie in een aantal eindejaarsinterviews terug én vooruit. Wat waren de meest spraakmakende trends en gebeurtenissen van het voorbije jaar? En wat brengt 2023 ons? Gaande van de gruwel in Oekraïne over de migratiecrisis of de politieke chaos in eigen land tot de toekomst van onze landbouw. Vandaag: Kathleen Depoorter (kamerlid N-VA) over het covid-brokkenparcours van de federale regering. Er schort iets aan de FOD Volksgezondheid. Dat vindt alvast N-VA-volksvertegenwoordiger Kathleen Depoorter. Zij volgt in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Twee weken lang blikt de Doorbraak-redactie in een aantal eindejaarsinterviews terug én vooruit. Wat waren de meest spraakmakende trends en gebeurtenissen van het voorbije jaar? En wat brengt 2023 ons? Gaande van de gruwel in Oekraïne over de migratiecrisis of de politieke chaos in eigen land tot de toekomst van onze landbouw. Vandaag: Kathleen Depoorter (kamerlid N-VA) over het covid-brokkenparcours van de federale regering.

Er schort iets aan de FOD Volksgezondheid. Dat vindt alvast N-VA-volksvertegenwoordiger Kathleen Depoorter. Zij volgt in de commissie Volksgezondheid van het federale parlement de werkzaamheden van de overheidsdienst op. In 2022 kwamen heel wat blunders van de FOD naar boven.

Van het verbreken van het contract voor het beheer van de coronavaccins tot de onzorgvuldige rapportering van de medicinale stocks, samen met collega Frieda Gijbels (N-VA) legde Depoorter dit jaar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het vuur aan de schenen. Die weigert in te gaan op de eis om een audit uit te voeren bij zijn diensten.

‘Tot op heden hebben Frieda en ik meer dan 230 miljoen euro gevonden waar de minister geen verantwoording voor aflegt‘, begint Depoorter. ‘Het gaat om minstens 36 miljoen voor testen en testmateriaal, 69,5 miljoen aan medisch materiaal en beschermmiddelen, 8,5 miljoen aan geneesmiddelen, minstens 35 miljoen aan vervallen vaccins, 3,5 miljoen voor stockage- en vernietigingskosten, 15,7 miljoen aan betwiste facturen, 65 miljoen voor de federale testlabs en 750.000 euro kosten voor advocaten. Dat is op dit moment de lijst met bedragen waar wij vanuit de oppositie vragen over hebben gesteld en waar de minister geen bevredigende antwoorden op formuleert.’

Medista

Laat ons beginnen met de vreemde zaak rond het eenzijdig opzeggen van het contract met Medista rond het beheer van de coronavaccins. Daar is al veel om te doen geweest, al wil geen van de betrokken partijen daar op dit moment nog over communiceren.

‘Dat dossier spreekt inderdaad tot de verbeelding en roept heel wat vragen op. Ik ben zelf medewerker geweest in een vaccinatiecentrum en ik kan vanuit de praktijk getuigen dat de samenwerking met Medista vlot verlopen is. Toch besliste de minister om het contract, dat normaal loopt tot 2025, eenzijdig op te zeggen door een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Van in het begin heb ik Vandenbroucke gewaarschuwd dat hij in dit dossier als in een spinnenweb verstrikt zou raken.’

‘Sinds het begin wordt er hieromtrent veel mist gespuid. Volgens Vandenbroucke gebeurde de opzegging op vraag van de Inspectie van Financiën die het in een nota zou hebben over ontsporende kosten. Dat advies gebruikt hij als grond om van vaccindistributeur te veranderen. Alleen blijkt die nota niet te bestaan. In mijn ogen was er dus geen geldige reden om van distributeur te veranderen.’

Movianto

Minister Vandenbroucke beweert dat hij door het contract toe te kennen aan Movianto, de winnaar van de nieuwe aanbesteding, een grote kostenbesparing realiseert. U twijfelt daaraan.

‘Hij zou zo 4 miljoen besparen. Medista spreekt dat tegen. Volgens hen is het voorstel van Movianto veel beperkter dan wat zij leverden voor de – weliswaar hogere – prijs die ze vooropstellen. Een aantal diensten die noodzakelijk zijn zitten in het voorstel van Movianto niet in, waardoor zij die bijkomend zullen factureren. Wat blijkt nu? De FOD zit al samen met Movianto om bepaalde extra kosten te onderhandelen. Wat dat betreft kan ik dus niet anders dan Medista gelijk geven.’

‘Maar er is meer aan de hand. Medista trok naar de Raad van State (RvS) tegen de beslissing om hun het contract af te nemen. In hun verzoekschrift beweren zij dat Movianto al op voorhand wist dat zij het contract zouden binnenhalen en dus voorkennis had. Zij leiden dat af uit de publicatie van een vacature van Movianto voor een consultant die voor de FOD zou komen werken. Die vacature stond in juni nog online, maar verdween op het moment dat Medista naar de RvS stapte. Movianto weerlegt dat argument voor de RvS door te stellen dat die vacature over iets totaal anders ging en niets te maken had met de verdeling van vaccins. De overheid verwijst naar de weerlegging door Movianto om te stellen dat die vacature niets te maken had met de overheidsopdracht die ter discussie staat. Dat is dus wat zij aan de rechter hebben gezegd.’

‘Ik stel in de commissie Volksgezondheid een vraag over die consulent, omdat we een vermoeden hadden dat die wel ging ingeschakeld worden bij de vaccindistributie. Daar zegt minister Vandenbroucke dat die consultant exclusief is aangenomen, na de uitspraak van de RvS, in het kader van het RESCEU-project. Dat is een project dat door de EU gefinancierd wordt om medicijnen van private actoren naar Oekraïne te sturen. Hij herhaalt dat in de plenaire zitting van 22 september en stelt daar dat de consultant niet deelneemt aan de vaccindistributie.’

‘Even later, begin oktober, stel ik die vraag nogmaals in de commissie. Op dat moment zegt de minister dat die consultant, wanneer er tijd over is, wel deelneemt aan de vergaderingen rond de vaccindistributie en het beheer van de strategische stock. Daar spreekt de minister zichzelf dus plots tegen, nadat hij eerder in de commissie, tijdens de plenaire én voor de RvS had ontkend dat die persoon iets te maken zou hebben met die opdrachten. Wanneer ik Vandenbroucke wijs op die tegenstelling, zegt hij dat de consulent is aangenomen ná de uitspraak van de RvS en dat het hen vrijstaat die in te zetten waar ze willen. Mag ik dat vreemd vinden? Dat doet op z’n minst vermoeden dat dit initieel de bedoeling was.

Achteraf blijkt nu ook dat de consultant toegang heeft tot vertrouwelijke informatie rond de vaccindistributie bij Medista, die uiteindelijk een rechtstreekse concurrent is van Movianto. Het lijkt mij dat hier een deontologisch kader voor moet opgezet worden. Dat is er niet. Ook hiermee dreigt Vandenbroucke juridisch in de problemen te geraken

Dat is typerend voor dit dossier. De minister moet zich steeds in bochten wringen om een uitleg te verzinnen voor zaken die al beslist zijn. Hij holt de feiten achterna.’

Herfstcampagne

Er is nog meer. Movianto zou klaar zijn om de boel over te nemen voor de herfstcampagne. Dat bleek niet zo te zijn.

‘Ook dat kon men op voorhand weten. Ik ben als apothekeres thuis in die wereld. Movianto levert ook bij mij gekoelde producten. Zo wist ik dat zij beschikten over voldoende capaciteit aan vriezers tot -20º C maar niet over ULT’s de koelcellen op ultra-lage temperatuur tot -80º C die nodig zijn voor de coronavaccins. Ik heb de minister gevraagd of Movianto klaar zou zijn tegen begin september, de start van de herfstcampagne. Volgens Vandenbroucke stond dat buiten kijf. Alleen waren ze níet klaar.’

Medista heeft meegewerkt an de uitrol van de herfstcampagne, mede omdat Vandenbroucke naar de rechtbank trok om dit af te dwingen. Hoe zit het ondertussen met de overdracht van de opdracht van Medista naar Movianto? Is daar alles al geregeld, want in februari 2023 stopt Medista definitief alle activiteiten voor de FOD Volksgezondheid.

‘Dat is zeer de vraag. Wat de transitie betreft zijn er al een paar data verstreken. De eerste vooropgestelde datum was één december. Toen was er nog niets gebeurd. De tweede datum was zestien december. Er zijn ondertussen al wat zaken weggehaald bij Medista en er staat vervallen stock klaar om bij Indaver vernietigd te worden.’

‘Een andere vraag is wat die transitie gaat kosten. Er zou een afspraak bestaan dat beide partijen voor die transitie aan tenderprijs betaald worden. Ik heb herhaaldelijk aan de minister gevraagd hoeveel dat zou kosten. In een laatste confrontatie haalt hij een addendum van het contract met Movianto aan. Alleen, dat addendum slaat niet op de afspraken met Medista. Dus het echte antwoord op de transitiekosten blijft hij schuldig.

Indien dat aan tenderprijs verloopt, gaat dat een pak geld kosten. Daar komen nog de advocatenkosten bij die al oplopen tot 750.000 euro. Het is dus zeer de vraag of Vandenbroucke die vier miljoen winst die hij initieel voorop stelde, wel gaat binnenhalen.’

Vier miljoen die in het niets valt in vergelijking met wat er ondertussen al verdween door onzorgvuldig beheer. Ik denk aan tientallen miljoenen die teveel werden betaald aan de universitaire federale testlabo’s.

‘Daar heeft Frieda Gijbels zich op geconcentreerd. Daarover wordt beweerd dat die overtollige miljoenen goed besteed zijn. Maar we krijgen geen inzicht in waar die naartoe zijn gegaan. We kunnen daar dus niet over oordelen. Ik heb met Herman Goossens en andere experten tijdens de coronacrisis herhaaldelijk discussies gehad over het al dan niet goed besteden van middelen. Het is niet omdat het geld naar een labo gaat waardoor meer klinisch onderzoek kan worden gevoerd en er interessante publicaties verschijnen, dat we dat geld niet beter konden aanwenden. Het gaat uiteindelijk over publieke middelen.’

‘Ik beweer niet dat die academici dat geld in eigen zak hebben gestoken. Dat is niet gebeurd. Maar ze winnen natuurlijk wel bij het inzetten van die middelen voor eigen onderzoek. Daarmee kunnen ze hun internationale reputatie vergroten waardoor ze meer aanzien en toegang tot interessante projecten krijgen. Die publieke middelen zijn niet vrijgemaakt voor dat doel en daar mogen we toch vragen over stellen?’

Structurele gaten

Er zijn nog zaken fout gelopen bij de FOD Volksgezondheid. Nutteloze aankopen van substandaard materiaal, stocks die vervallen en verkeerd worden geteld, …

‘Ik zeg al een jaar lang aan minister Vandenbroucke dat er iets schort aan zijn administratie. Zitten daar wel de juiste mensen op de juiste plaats? Er scheelt iets fundamenteels aan de structuur binnen de FOD Volksgezondheid. Zo is er de controverse rond Hugues Malonne, de voormalige Directeur-generaal post vergunningen van geneesmiddelenagentschap FAGG. Die kwam al in opspraak door het toewijzen van een testdeal aan een ziekenhuisgroep waar zijn partner werkzaam is. Hij kocht 1 miljoen waardeloze testen aan de hand van de testresultaten van zijn partner. Deze resultaten werden naderhand tegengesproken in internationale studies.

Die man is gewoon overgeplaatst naar een andere directeursfunctie binnen het FAGG. Een gelijkaardig verhaal is dat van de Administrateur-generaal van het FAGG Xavier De Cuyper. Die man vergat gewoon een handtekening te zetten, waardoor ons land 2,5 miljoen vaccins zou mislopen. De premier moest tussenkomen om de situatie recht te trekken via onderhandeling met de Duitse regering. De Cuyper bleef gewoon op post. Ook de werking van het FAGG moet dringend doorgelicht worden wat mij betreft.

‘Het is hoog tijd dat we onderzoeken of alle mensen binnen het FAGG en de FOD Volksgezondheid over de juiste competenties beschikken voor hun functie. Neem nu de bestellingen van testtubes voor de coronatesten. Die aankoop was in handen van een jurist, een consulent. Eerst kocht men tubes die lekten. Daarna koos men voor Greiner-tubes. Die bleken niet compatibel te zijn met de toestellen die ze voor de federale testlabo’s hadden gekocht. Dat gaat over 4,6 miljoen euro, besteed aan materiaal dat niet gebruikt kon worden. Uiteindelijk hebben ze toch de juiste tubes aangekocht, maar die stock met onbruikbaar materiaal hebben ze laten liggen. Ze hadden die evengoed terug op de markt kunnen brengen en doorverkopen aan labo’s die ze wel konden gebruiken.’

‘Ik kan niet begrijpen dat je de verkeerde tubes koopt voor toestellen die je zelf hebt aangekocht. Maar als dat al gebeurt, moet je die toch terug van de hand doen? Ze hebben dat dossier laten liggen en pas in augustus 2022 geprobeerd om die van de hand te doen, op een moment dat geen enkel labo die nog kon gebruiken en de markt verzadigd was. Dat was enkel nog voor de show.’

Fouten

Zijn er nog voorbeelden?

‘De iClean swabs voor het afnemen van testen. Die bleken mogelijks microvezels te verliezen die toxisch kunnen zijn. Daarvan zei de minister dat ze tot nader order in quarantaine werden geplaatst. Maar al snel bleek dat de helft van die swabs toch zijn gebruikt. Ik heb hem dat tot drie keer toe gemeld. Maar Vandenbroucke heeft dat genegeerd. En dan is er nog de communicatie over de vervallen stock. We wisten al lang dat er zaken te veel waren aangekocht en dat die gingen vervallen. Medista beweert daarvoor herhaaldelijk te hebben gewaarschuwd, zowel bij de verantwoordelijke personen op de FOD als naar de kabinetten van Vandenbroucke én de premier. Toch werd daar niets aan gedaan en heel vaag over gecommuniceerd.’

‘Over de vervallen stock heeft Vandenbroucke foutief en onvolledig gerapporteerd naar zowel parlement als regering. Er staan in die rapportering verkeerde bedragen en aantallen, sommige zaken worden gewoon niet vermeld. Het gaat dan over testmateriaal en geneesmiddelen, zoals vaccins en een grote partij spierverslappers die initieel waren aangekocht voor intubatie. Die zijn niet alleen te veel aangekocht maar moeten ook vernietigd worden. De bedragen die nodig zijn voor aankoop, omvorming tot inspuitingen en vernietiging staan niet in de rapportering van de minister. Nu wil ik niet zeggen dat Vandenbroucke daar doelbewust over liegt. Het is best mogelijk dat hij gewoon verkeerd door zijn administratie wordt ingelicht. Maar ja… Een minister die systematisch verkeerd rapporteert, heeft toch een kanjer van een probleem.’

Factuur

Ik zie twee mogelijkheden: kwade trouw of incompetentie…

‘Ik zie hier geen andere mogelijkheden. Ondertussen loopt de factuur al op tot 222,25 miljoen aan overbodig uitgegeven belastingsgeld. Ik vraag me dan af of het de bedoeling was om correct te rapporteren of dat ze rap-rap maar iets hebben opgesteld om er van af te zijn. In elk geval is het ontoelaatbaar.

Stuitend is toch ook wel dat de tabellen die aan de regering én aan het parlement worden meegedeeld niet kloppen. Ik heb herhaaldelijk aan de minister gevraagd of hij zeker was dat zijn gegevens klopten, of hij zeker was dat er wel goed werd geteld. Dat heeft hij altijd weggelachen. Maar nu blijkt wel dat er van alles niet klopt. Zo telde men verpakkingen zonder te zien wat de juiste inhoud was.’

‘Wij pleiten er ondertussen al een heel jaar voor om de FOD en het FAGG aan een audit te onderwerpen. Om uit te zoeken of daar wel de juiste mensen met de nodige competenties op de juiste plaats zitten. Tot op vandaag weigert minister Vandenbroucke op die vraag in te gaan. Hij komt telkens met hetzelfde argument: mijn mensen hebben hard en goed gewerkt en ik ga hen nu niet misprijzen met een audit. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt… Maar het gaat niet om misprijzen. Het is toch logisch dat je onderzoekt waar zaken fout lopen? Het is door dit soort houding dat je aan een begrotingstekort komt van 33,6 miljard. Je eindigt met zo’n kwakkel begroting door vanaf het begin fout te rekenen. Wij hebben Vandenbroucke hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd vanuit de oppositie. Hij, en hij alleen, is hier politiek verantwoordelijk voor.’

Morgen: autotechnoloog Mark Pecqueur over zin en onzin van de mobiliteit van de toekomst.