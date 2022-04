Keukenrebel Van der Straeten gooit microgolf in Oekraïense strijd

Hangmatsocialiste Karine Lalieux is de exclusieve ezelin strek je van rode Brusselse burgemeesters. Ze is Lucky Lalieux. De rode revolvergodin die sneller bedient dan haar schaduw. Iedereen weet toch dat wanneer je een gelduier aan socialisten geeft, de koe snel sterft van dehydratatie. Keukenrebellen Tinne Van der Straeten bestrijdt crisissen met keukentoestellen. Een dampkapdiner om het coronavirus uit ons leven te zuigen en nu een microgolfdiner om Poetin uit Oekraïne te verdrijven. Pas op Poetin! Ik maak mijn eten klaar…

Hangmatsocialiste Karine Lalieux is de exclusieve ezelin strek je van rode Brusselse burgemeesters. Ze is Lucky Lalieux. De rode revolvergodin die sneller bedient dan haar schaduw. Iedereen weet toch dat wanneer je een gelduier aan socialisten geeft, de koe snel sterft van dehydratatie.

Keukenrebellen

Tinne Van der Straeten bestrijdt crisissen met keukentoestellen. Een dampkapdiner om het coronavirus uit ons leven te zuigen en nu een microgolfdiner om Poetin uit Oekraïne te verdrijven. Pas op Poetin! Ik maak mijn eten klaar in de microgolf en als je je niet onmiddellijk uit Oekraïne terugtrekt eet ik een koude schotel! Poetin beeft en roept zijn generaals bijeen om terug te slaan met koude strijkijzers. De Croo en Van der Straeten komen met een half gestreken smoel in Terzake vervolgens pleiten voor het inzetten van stofzuigers en grasmachines. Oei, als dat maar goed komt.

Misschien kunnen we de oorlog in Syrië oplossen door vaatwassers te verbieden en de hongersnood in Afrika door diepvriezers uit te zetten. De Oeigoeren kunnen we misschien uit de concentratiekampen krijgen door rijstkokers naar het containerpark te brengen. En uiteraard moet de blender op de schop om de ontbossing van het Amazonewoud door het verbouwen van soja tegen te gaan. Want Tinne, als elf miljoen mensen geen sojashakes meer drinken, redden we het amazonewoud. Elf miljoen kleine beetjes…dat maakt een heel groot verschil. #ikhebimpact

Le nouveau Vlaams Belang est arrivé

Tom Van Grieken bewijst nog maar eens dat zijn ‘nouveau’ Vlaams Belang steeds gewilliger aan het handje loopt van de politieke correctheid. Zijn mea culpa omtrent Poetin is hilarisch en schopt een gans deel van zijn mandatarissen een paar nieuwe amandelen. Standvastigheid in standpunten is belangrijk. Nog voor de haan drie maal kraaide verloochende hij Poetin. Excuses om de peilingen op peil te houden is niet alleen hypocriet, het is ideologische blasfemie.

Tom wil regeren en alles moet daarvoor wijken. Hoeveel van de ziel van het Vlaams Belang Tom bereid is te verkopen voor een ministerportefeuille is een goed bewaard geheim. Tom’s ‘nouveau’ Vlaams Belang is intussen linkser geworden dat de Volksunie waarvan Karel Dillen zich in 1977 afscheurde uit onvrede omtrent de goedkeuring van het Egmontpact. Tom mag ik u even herinneren aan de woorden van Karel Dillen: ‘Dwingt het lot u ooit tot de keuze tussen schoothondje of pitbull, wees dan pitbull.’

Collectieve verarming

De inflatie, geïnstigeerd door stijgende energieprijzen en schaarste, grijpt ons naar de keel. Ze stormt over ons heen als een stampede van wilde olifanten. Wie na de coronacrisis nog rechtstaat kan eventueel wegspringen, maar een groot deel van de middenklasse die reeds op de knieën zat, wordt genadeloos de grond in gestampt. Enige troost: ze kunnen nu genieten van sociale tarieven. De socialisten juichen: met dank aan hun collectivistische bondgenoot in Rusland groeit hun kernelectoraat van sukkelaars. De volgende peilingen lachen Vooruit nu al toe.

De collectieve verarming wordt nog extra aangewakkerd door de sancties tegen Rusland, die langzaam maar zeker als een boemerang in ons gezicht ontploffen. Nadat hun spaarboekje zijn laatste adem uitblies, vreest vijftig procent van de Vlamingen een bezoek van de deurwaarder. Het aantal Vlamingen bij wie op het einde van de rekening nog dagen van de maand overblijven, is langzaam maar zeker de meerderheid aan het worden.

Wie in dergelijke tijden een huis rond de pols draagt om de tijd te kunnen lezen hoeft niet verbaasd te zijn wanneer tuig van de richel het van je arm rukt. Versluys stond enkele dagen daarvoor nog te blèren dat hij zwaar getroffen was door de crisis en bouwprojecten moest uitstellen. Och heere, Oom Dagobert van de kust, ik zal eens compassie met je hebben als ik eens heel veel tijd heb. Nooit dus.

