‘Kilometerheffing is onderdeel van metropolitane gemeenschap Brussel’

Na het mediatieke verzet van PS-voorzitter Paul Magnette tegen de Brusselse kilometerheffing, is het opmerkelijk stil in de hoofdstad. Alleen Guy Vanhengel spreekt, in tandem met zijn politieke vriend en minister-president Rudi Vervoort (PS). Beide politici gebruiken de kilometerheffing in Brussel als argument om de ‘Metropolitane Regio’ af te stoffen. Daarmee antwoorden ze niet alleen op Paul Magnette, maar zetten zij vooral Vlaanderen aan om mee te doen met de kilometerheffing.

Metropolitane gemeenschap

Nadat PS-voorzitter Paul Magnette in de zaterdageditie van L’Echo te kennen gaf dat de Brusselse slimme kilometerheffing er tijdens deze legislatuur niet komt, vertelde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dat hij er toch mee zou doorgaan. Het is wachten tot enkele kritische parlementsleden in een van de commissies in het Brussels parlement hun werk doen om meer te weten te komen. Magnette’s uitspraken werden indirect besproken in de Brusselse parlementaire commissie financiën.

Oppositielid Christophe De Beukelaer (cdH) bond de kat de bel aan door in een interpellatie te suggereren dat de kilometerheffing beter in een goed samenwerkingsverband als de ‘metropolitane gemeenschap’ zou besproken worden. ‘De zesde staatshervorming heeft meer bevoegdheden aan de gewesten gegeven en schept ruimte voor overleg in de ‘metropolitane gemeenschap’, aldus De Beukelaer.

‘Goede wil tonen’

De ‘Metropolitane gemeenschap’, daarmee bedoelt De Beukelaer het losse overlegplatform dat na de zesde staatshervorming in het leven werd geroepen, en de verschillende gewesten moet doen samenwerken voor zaken die de mobiliteit of de economie van Brussel en de Vlaamse en Waalse Rand errond aanbelangen. Wat de metropolitane gemeenschap echt inhoudt, is nooit helemaal duidelijk geweest. Momenteel is het een lege huls die wacht op politieke relevantie.

En dan spreekt Guy Vanhengel (Open Vld), voormalig Brussels en federaal minister: ‘Als er een domein is waarvoor de metropolitane gemeenschap interessant zou zijn, is het wel de slimme kilometerheffing. Iedereen die zich tegen de lopende Brusselse projecten verzet, moet zich nu maar eens van goede wil tonen om de discussie aan te gaan,’ aldus Vanhengel. ‘Ik wil deze kwestie voorleggen aan de minister-president’.

‘Institutioneel huiswerk maken tegen 2024’

Rudi Vervoort van zijn kant antwoordt daarop dat hij al lang een voorstander is van de metropolitane gemeenschap, maar dat Vlaanderen altijd de voorkeur gaf aan overleg van gewest tot gewest, omdat binnen de metropolitane gemeenschap ook de Brusselse gemeenten betrokken zijn. Vervoort wijst er verder ook op dat ‘een deel van het studiewerk over de kilometerheffing door Vlaanderen besteld is, en dat het project van de kilometerheffing ook niet louter een Brussels project is. Brussel en Vlaanderen hebben een gemeenschappelijke toekomst. Ik ben het met Guy Vanhengel eens dat de Brusselaars van goede wil hun institutionele huiswerk moeten maken tegen 2024.’

Vervoort doelt daarmee op het jaar waarin, naast nieuwe verkiezingen, ook een nieuwe staatshervorming aangekondigd wordt. Wat Brussel van die staatshervorming verwacht, is dat het wordt omgevormd tot volwaardig gewest. Het wil daarin een ‘Brusselse gemeenschap’ kunnen vormen, en een betere financiering krijgen. Daarover sprak Brussels minister van financiën Sven Gatz (Open VLD) recent nog in een interview met Doorbraak. Gatz is binnen Brussel de voortrekker van het project van de slimme kilometerheffing. Tijdens de commissie was hij niet aanwezig om privéredenen.

Guy Vanhengel raakte in 2012 en 2018 verkozen als lijstduwer van de burgemeesterslijst van Rudi Vervoort in Evere. De Brusselse PS heeft de kilometerheffing mee ingeschreven in de beleidsverklaring van de Brusselse regering. Maar ze voelt de oppositie van de PVDA ertegen van dichtbij.