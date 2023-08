Koppen rollen in Spanje en Thailand

In Spanje heeft een gruwelijke moord de politieke strubbelingen van de voorpagina's verdreven. De vreselijke feiten - moord en vierendelen van het slachtoffer - werden gepleegd in Thailand door de zoon van een bekende Spaanse acteur. Maar ook in de Spaanse politiek vallen slachtoffers. [caption id="attachment_298398" align="alignright" width="230"] [media-credit name="Belga" align="alignright" width="230"][/media-credit] Het slachtoffer: de Colombiaanse plastische chirurg Daniel Arrieta[/caption] De dader van de spectaculaire moord is Daniel Sancho (29) zoon van acteur Rodolfo Sancho. Het slachtoffer was zijn Colombiaanse…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

In Spanje heeft een gruwelijke moord de politieke strubbelingen van de voorpagina’s verdreven. De vreselijke feiten – moord en vierendelen van het slachtoffer – werden gepleegd in Thailand door de zoon van een bekende Spaanse acteur. Maar ook in de Spaanse politiek vallen slachtoffers.

Belga

De dader van de spectaculaire moord is Daniel Sancho (29) zoon van acteur Rodolfo Sancho. Het slachtoffer was zijn Colombiaanse vriend Edwin Arrieta. Daniel Sancho geniet zelf ook enige bekendheid als chef kok van een Madrileens toprestaurant. Hij bekende op 6 augustus de moord op zijn Colombiaanse vriend, een plastische chirurg die hij vervolgens in stukken sneed en op een stort dumpte. Daarna huurde hij een kano om de overige gefileerde onderdelen in plastic zakken in de Golf van Thailand te droppen. Het drama speelde zich af op het Thaise eiland Kho Phangang, in het zuidoosten van Thailand en befaamd bij rugzaktoeristen om zijn Full Moon Party’s.

Sancho was al snel de verdachte nummer 1 en bekende meteen de feiten. De Thaise politie probeert intussen het slachtoffer, de terug in elkaar te puzzelen, maar enkele onderdelen van de onfortuinlijke chirurg zijn nog spoorloos. Daniel Sancho hangt in Thailand de doodstraf boven het hoofd voor moord met voorbedachte rade. Alleen de Thaise koning kan zo’n veroordeling omzetten naar levenslang. De vraag is wat erger is: de dood of een levenslange opsluiting in de beruchte gevangenis van Bangkok, ook wel schertsend The Bangkok Hilton genoemd.

Cocaïnehandel

Intussen weten we dat Edwin Arrieta 10.000 euro had geïnvesteerd in het restaurant van zijn moordenaar. In de hotelkamer van Arrieta en Sancho werd ook nog eens 80.000 euro in cash terug gevonden. Intussen zoemt het in Colombia van de geruchten, dat de familie van het slachtoffer betrokken zou zijn bij cocaïne handel en dat de moord wel eens een gecamoufleerde afrekening zou kunnen zijn. Spanje was, voor Antwerpen op de proppen kwam, historisch gezien altijd al de draaischijf om het ‘ Colombiaanse marcheerpoeder’ Europa binnen te trekken.

In de Netflix serie Cocaïne Coast is goed te zien hoe de Galicische vissers hun lucratieve tabakssmokkel inruilden voor de nog veel lucratievere hasj- en cocaïnehandel. Overigens heeft Spanje ook een grote thuismarkt voor cocaïne; de gemiddelde Spaanse adolescent snuift op café net zo snel een ‘raya de coca’ als dat hij een whisky cola bestelt. Bovendien is een Madrileense toprestaurant natuurlijk ook een ideale manier om drugsgeld wit te wassen en opnieuw in het officiële circuit te pompen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Koppen rollen ook figuurlijk

En terwijl in Thailand letterlijk een kop rolde, zorgde de teleurstellende verkiezingsuitslag van het rechtse Vox dat ook bij de partij al koppen rolden. Woordvoerder Espinoza legde zélf zijn hoofd op het kapblok na de onverwachte treurige uitslag. Espinoza weigert om zijn parlementair zitje op te nemen. In Spanje is de woordvoerder (portavoz ) van een partij of van de regering ook een belangrijke politieke figuur omdat ze tegenover de pers en het publiek het beleid van regering of partij uitleggen en dus vaak in de schijnwerpers staan. Soms, maar niet altijd, zijn het ook verkozenen des volks.

Bij Vox stapte dus woordvoerder én verkozen volksvertegenwoordiger Iván Espinoza de los Monteros op, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen, maar bronnen bij Vox beweren dat het komt omdat hij achter de schermen verantwoordelijk was voor de schabouwelijke verkiezingscampagne waardoor hij er in slaagde om twijfelende kiezers naar links te jagen. Vooral het hoge macho gehalte van de campagne waarbij huishoudelijk geweld tegen vrouwen werd geminimaliseerd, joeg vele kiezers weg. Anderen spreken dan weer over een ideologische clash tussen de woordvoerder en de voorzitter van de partij, Santiago Abascal, die tot nu toe de nacht van de lange messen overleefde. Abascal en Espinoza stonden samen aan de wieg van Vox. Espinoza’s radicale standpunten zouden ook de onderhandelingen tussen Vox en de Partido Popular in de weg hebben gestaan

Puigdemont valt Spaanse kroon aan vanuit Waterloo

Alsof de Spaanse regeringsvorming nog niet moeilijk genoeg was, heeft Junts voorman Carles Puigdemont met een recente persmededeling vanuit zijn woonplaats in Waterloo een frontale aanval geopend op het Spaanse koningshuis en meerbepaald op koning Felipe VI (die éen van de komende dagen de regeringsvorming op gang moet trekken door de partijleiders op het paleis uit te nodigen).

Puigdemont verwijt de koning dat hij de partijen die voor onafhankelijkheid strijden links laat liggen en gebruik voor zijn aanval op de Spaanse kroon een opiniepeiling van het bureau Electomania waaruit blijkt dat een meerderheid van 53% van de Spanjaarden een republiek verkiezen boven een koninkrijk. Bovendien zijn de regionale verschillen enorm. In Catalonië, Navarra en Baskenland is een overweldigende meerderheid voor een republiek, terwijl Madrid Castilla en Leon eerder de kant van de monarchie kiezen.

Puigdemont lanceerde woensdag zijn aanval via Twitter/X, nog voor hij met premier Sanchez samen gaat zitten over eventuele regeringsdeelname. Zijn schot voor de boeg van het koninklijke schip, dat al een tijdje water maakt na tal van schandalen, toont nog eens dat de Catalaan zijn vel duur verkoopt.