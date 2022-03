Kortere zomervakanties in Franstalig Belgie, maar Belgo-Brusselse MR ligt dwars

Na drie decennia wil Franstalig België de schoolvakanties aanpassen. Net nu ligt de MR plots dwars, ‘omdat Vlaanderen niet volgt’. Het moest het moment van Caroline Désir worden, de minister bevoegd voor onderwijs in de Franse gemeenschap. De jonge PS-politica heeft een plan klaar dat het schooljaar in het zuiden van België ingrijpend moet hervormen. Zo wordt het de regel dat zeven weken les worden afgewisseld met twee weken vakantie. De Allerheiligen- en Krokusvakantie worden zo met een week uitgebreid,…

Na drie decennia wil Franstalig België de schoolvakanties aanpassen. Net nu ligt de MR plots dwars, ‘omdat Vlaanderen niet volgt’.

Het moest het moment van Caroline Désir worden, de minister bevoegd voor onderwijs in de Franse gemeenschap. De jonge PS-politica heeft een plan klaar dat het schooljaar in het zuiden van België ingrijpend moet hervormen. Zo wordt het de regel dat zeven weken les worden afgewisseld met twee weken vakantie. De Allerheiligen- en Krokusvakantie worden zo met een week uitgebreid, de zomervakantie ingekort. Het schooljaar 2022-2023 begint in Franstalig België op 29 augustus, om pas op 8 juli te eindigen.

Allerheiligen-, Paas- en Krokusvakantie zullen trouwens niet meer onder die naam bekend zijn. Zeg voortaan Herfstvakantie, Lentevakantie en Ontspanningsvakantie. De Lentevakantie valt overigens pas in mei, lang na Pasen, dat in 2023 op 9 april valt. Oorzaak? De ‘veranderende sociale, economische en pedagogische evoluties,’ zo verwoordt Le Soir het.

Helpen bij de oogst

Bekende ankerpunten worden zo geofferd op het pedagogische altaar. Eerder dan discussie te voeren over de naamgeving van de vakanties, houdt men in Franstalig België voor dat het nieuwe schoolritme gewoon beter is voor het kind. De afwisseling tussen zeven weken les en twee weken vakantie is pedagogisch meer verantwoord dan de te korte Allerheiligen- en Krokusvakantie. ‘Met het huidige ritme is het logisch dat we in november altijd zoveel zieke kinderen hebben in het onderwijs,’ aldus Désir in Le Soir.

En de zomervakantie inkorten? ‘De lange zomervakantie is ontstaan opdat kinderen hun ouders zouden kunnen helpen bij de oogst,’ zegt Désir. ‘Vandaag zorgt die lange vakantie er echter voor dat kinderen met schoolachterstand het moeilijker hebben.’

Carnaval van Binche

Zeker, er zijn nog enkele uitzonderingen. Zo zou de Krokusvakantie af en toe gedurende één week samenvallen met de vakantie in de Duitstalige Gemeenschap en in Vlaanderen. En voor het bekende Waalse carnaval van Binche maakt Désir eveneens een uitzondering, omdat het in die contreien ondenkbaar is dat op ‘Vette dinsdag’ kinderen naar school gaan. Oplossing: wanneer die feestdag niet in de vakantie valt – zoals in 2024 het geval zal zijn – wordt het een afzonderlijke feestdag voor de volledige Franse gemeenschap. Scholen kunnen eveneens afzonderlijk aangeven niet mee te doen met deze extra feestdag, om op een ander moment tijdens het schooljaar een andere extra vakantiedag mee te geven.

Waar men in Franstalig België erg mee bezig is, is het feit dat deze nieuwe schoolkalender erg zal verschillen van het schooljaar in Vlaanderen. Désir zelf geeft aan dat dit voor haar niet problematisch is. ‘Dit is al lang gemeenschapsmaterie. Wij moeien ons niet met de Vlaamse Gemeenschap, en de Vlaamse Gemeenschap moeit zich niet met ons.’ Op zich een opmerkelijk ‘Waalse’ stellingname van een Brusselse als Désir.

De Vlaamse OESO-onderwijsspecialist Dirk Van Damme is ook meer fan van het Franstalige model dan van het ‘oude’ Vlaamse. En dus verwacht Franstalig België toch dat ook Vlaanderen zal volgen. Bovendien, zo zegt Caroline Désir, ‘is Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het wel eens met het principe dat de vakantieregeling anders moet ten bate van het kind.’

Bezwaar van MR

Dat was de situatie deze week maandag, toen Franstalig België er goede hoop in had om eind maart het parlement het nieuwe onderwijsdecreet te laten stemmen. Een dag later echter maakt de MR – die deel uitmaakt van de regering van de Franse gemeenschap, maar niet van de Brusselse – bezwaar. Vooral enkele Brusselse kopstukken van de partij, zoals Alexia Bertrand, liggen dwars.

‘Ik ben het ten gronde wel eens met de hervorming. Maar het stoort me dat de Vlamingen zich niet tegelijk met ons inzetten voor een hervorming. Dit zal het leven van ouders die kinderen hebben in beide schoolsystemen bemoeilijken, of van kinderen die in de rand rond Brussel wonen,’ aldus Bertrand in La Libre Belgique. Ook voormalig eerste minister Sophie Wilmès is een tegenstander van de hervorming. Er tekent zich dus een duidelijk conflict af tussen de Waalse MR en de Brusselse MR. Pierre-Yves Jeholet, de MR-minister-president van de Franse gemeenschap, steunt ‘zijn’ minister Caroline Désir, ook al is zij van de PS. De Brusselse MR vraagt echter onomwonden dat de Vlaamse gemeenschap zich engageert om snel werk te maken van een identieke hervorming.

Een en ander heeft ook te maken met de Belgische sentimenten die opnieuw opspelen bij de MR, sentimenten waar voorzitter Georges-Louis Bouchez graag op inzet. Concreet speelt politiek ook mee dat de MR niet wil dat de eveneens Belgicistische PVDA – ook in Brussel sterk – zich op dit dossier wil profileren, en dat ook DéFi (het voormalige FDF) eveneens oproept om met de hervorming te wachten tot Vlaanderen mee is.

Of speelt het herbenoemen van vakanties in erg neutrale bewoordingen een rol? Zelfs bij de officieel seculiere MR?

Wordt vervolgd.