Alleen resoluut optreden kan Russische oorlogsmisdaden stoppen

Dat de oorlog in Oekraïne niet naar wens verloopt, is inmiddels zelfs doorgedrongen tot het normaal gesproken zeer volhardende propaganda-apparaat van het Kremlin. De reeds enkele malen gewijzigde datum voor de ‘Endsieg’ staat inmiddels op 9 mei. Dat is sinds 1965 de feestdag ter meerdere glorie van de overwinning van het Rode Leger op het Duitse Rijk.

Propaganda

Het was in Rusland voorheen verboden te spreken over ‘oorlog’. Maar sinds het verlies van het slagschip Moskva, de trots van de Russische vloot gebouwd in 1976, worden de dingen voorzichtig bij de naam genoemd. Met de nadruk op ‘voorzichtig’. Het beschieten van woonblokken door een Russische tank in Marjoepol wordt op de officiële kanalen ‘de strijd om de staalfabriek Azov’ genoemd. Op ria.ru verscheen een bericht over het zuiveren van de zuidelijke havenstad van ‘Oekraïense strijders’.

Volgens generaal-majoor Igor Konasjenkov zouden zich op het immense terrein van de staalfabriek momenteel niet meer dan 2,5 duizend Oekraïense dienstplichtigen, nazi’s en buitenlandse huurlingen verschuilen. ‘Volgens het ministerie van Defensie vallen de Russische strijdkrachten daarbij alleen Oekraïense troepen en hun militaire infrastructuur aan. Daarmee zouden de belangrijkste taken van de eerste fase – het gevechtspotentieel van Oekraïne aanzienlijk verminderen – zijn volbracht’, aldus de regeringsgezinde nieuwssite ria.ru.

Terugtrekking naar de Volksrepublieken

Hoewel Kiev, Lviv en Charkiv verder worden gebombardeerd, lijkt het alsof de Russische strijdkrachten zich momenteel inderdaad geconcentreerd hebben rondom de niet-erkende Volksrepublieken Donetsk en Loegansk. De stadjes Popasna, Kramatorsk, Slavjansk en Severodonetsk bevinden zich in een straal van twintig kilometer van de grens met de omstreden republieken en liggen voortdurend onder zware beschutting door Russische troepen.

Er is echter in tegenstelling tot wat het Ministerie van Defensie in Moskou beweert geen enkele sprake van militaire doelen. In een door Russische troepen als kazerne misbruikte school in een voorstad van Kiev lieten soldaten naast een enorme ravage een boodschap na op de muur: ‘Wie heeft jullie toegestaan goed te leven?’ En daarmee is het doel van de weergaloze agressie tegen het buurland ineens veel treffender onder woorden gebracht dan alle mooipraterij van de Kremlin-propaganda en al haar vrienden in het Westen tezamen.

Onder het motto: ‘Wij leven in armoede, maar jullie zullen het in geen geval beter hebben dan wij‘ heeft de constant bezopen en hongerige Russische soldaat een vrijbrief in de hand om Oekraïne en haar bevolking tot op de bodem toe te vernietigen.

Lijkenpikken als middel

Al sinds het begin van de oorlog worden steeds weer gesprekken onderschept van Russische militairen met de thuisbasis. Een die mij versteld deed staan, was een conversatie van een jongeman met zijn moeder ergens in de Russische provincie. Ze vroeg naar de ’toestand aan het front en wanneer hij daar nu eindelijk eens klaar was’. Hij antwoordde terughoudend dat het allemaal niet zo snel ging als ze hadden gedacht.

Daarna deed ze haar beklag over het feit dat ze geen geld meer had om haar vele leningen af te betalen. De jongen wist niet goed wat hij daaraan zou kunnen doen. Daarop zei zijn moeder: ‘Pak dan mobiele telefoons of laptops van die eikels af. Dan kun je die bij terugkomst verkopen. Dan hebben we in ieder geval iets’. En dat is dan ook wat de meeste soldaten doen.

Hoewel de oppositie in Belarus momenteel danig in haar optreden beknot is, wisten enkele pro-Oekraïens gezinde Wit-Russen opnames en lijsten van een koeriersdienst in Mozyr online te plaatsen. Op de beelden is te zien hoe Russische militairen pakketten naar huis sturen. De inhoud is tekenend voor de complete misère waar ze vandaan komen. Denk aan onder andere 60 kilogram aan kleding, een scooter, keukengerei, mixers, gereedschap en oude televisies.

Groepsverkrachtingen op bevel

Van een nog lagere rangorde zijn de systematische groepsverkrachtingen door militairen van het Russische leger. Afgaande op getuigenissen werden ook kinderen, zowel jongens als meisjes het slachtoffer van deze afgrijselijke oorlogsmisdaden. Ouders werden gedwongen toe te kijken hoe hun dochtertjes en zoontjes werden verkracht. Klaarblijkelijk door de legerleiding zo gewild om angst en terreur te verspreiden.

In het Russische achterland is men ondanks het feit dat dit thema wordt doodgezwegen door de staatspropaganda, goed op de hoogte van het heldhaftige optreden van hun ‘jongens’. In een onderschept telefoongesprek zei een vrouw tegen haar man dat hij ‘die Oekraïense wijven maar eens goed te grazen moest nemen… maar, schat, niet vergeten een condoom te gebruiken’. De betreffende man en vrouw werden online gevonden en te kijk gezet op sociale media. Of het iets uithaalt is nog maar de vraag. Er zullen genoeg Russische echtgenotes zijn die denken: ‘En wie heeft die Oekraïense wijven toegestaan goed te leven?’

Werken voor geld uit Moskou

In het Westen gaan steeds weer stemmen op die zeggen dat de oorlog in Oekraïne niet onze oorlog is. Dat wij er niets mee te maken zouden hebben. Er zijn er zelfs die de propaganda vanuit het Kremlin nabauwen en beweren dat het een ‘Russische kwestie’ is. Dat er historische achtergronden bestaan die ‘wij niet kunnen doorgronden’. Mocht degene die dit beweert Thierry Baudet of Marine Le Pen heten is hier uiteraard niets op aan te merken.

Voor geld uit Moskou, al is het dan niet veel, moet worden gewerkt. In alle andere gevallen is deze goedpraterij op zijn minst een gevaarlijke dwaling die ons weldra zelf op kan breken. Alleen door resoluut tegen deze weerzinwekkende vernietigingsoorlog op te treden, kan er nog gered worden wat er te redden valt.

Ook als ik het daarmee voor deze ene keer eens moet zijn met door mij zeker niet-vereerde politici van twijfelachtige reputatie als Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen. Zij hebben zich in tegenstelling tot een miezerig mannetje in het Kremlin niet schuldig gemaakt aan de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden op Europese bodem sinds 1945. De demilitarisatie en denazificatie die Poetin zelf als hoofddoel van zijn ‘militaire operatie in Oekraïne’ noemde, zal na de Oekraïense overwinning broodnodig zijn in Rusland zelf.