‘Laat de lijken dan maar opstapelen!’

Gisteren kon u hier lezen over de doos van Pandora in het bezit van Dominic Cummings. Een kartonnen doos waar het Britse kabinet als de dood voor is. En ja hoor, gisteren al moest Boris Johnson zich verdedigen voor bijzonder ongevoelige uitspraken die hij zou gedaan hebben. Ook in het Lagerhuis was dit voer voor een debat.

Dystopisch najaar

Op maandagochtend kopte de rechtse tabloid The Daily Mail een opmerkelijk en behoorlijk onkies citaat: ‘Geen fucking lockdown meer! Laat de lijken dan maar met duizenden opstapelen!’ Woorden uit de mond van Boris Johnson, volgens de krant.

Johnson zou dit geschreeuwd hebben tijdens een hevige discussie op 30 oktober 2020 over het al dan niet invoeren van een derde lockdown. Rond de vergadertafel zaten de belangrijkste ministers, de medische adviseur Sir Patrick Vallance en professor Chris Whitty. En de toenmalige persoonlijke adviseur van de premier, Dominic Cummings. Een vermoeide Boris Johnson vreesde dat hij een derde lockdown nooit aan zijn partij zou kunnen verkopen. Michael Gove waarschuwde dat de lockdown noodzakelijk was om erger te voorkomen. Daarbij schetste de minister het bijzonder dystopische beeld van militairen die ziekenhuizen moeten beschermen tegen bestormingen van mensen die nood hebben aan medische verzorging.

De andere ministers sloten zich aan bij wat Michael Gove te vertellen had. Kort erna zou Boris Johnson zijn opmerking hebben geuit. ‘Medewerkers hoorden het tijdens een woede-uitbarsting van de premier’, aldus het dagblad. Volgens de krant zou het ook niet de eerste keer geweest zijn dat de Britse eerste minister zich op deze manier uitliet over de hele coronacrisis. Zowel BBC als ITV bevestigen dat ze over bronnen beschikken die claimen dat de premier de woorden zou hebben uitgesproken.

Meubelen redden

Boris Johnson was gisteren op campagne in Noord-Wales. Op 6 mei zijn er in het Verenigd Koninkrijk namelijk regionale verkiezingen. Reporters vroegen aan de regeringsleider of het gerucht klopte, maar de premier ontkent met klem. ‘Nee. Ik vind het belangrijk dat de bevolking weet dat de regering zijn best doet om de lockdowns effect te laten hebben en dat hadden ze.’ Boris Johnson leek duidelijk geërgerd.

In het Lagerhuis moest Michael Gove de regeringsmeubelen zien te redden. De oppositie wilde weten wat er van het verhaal aan was. ‘Dit is een premier die zelf op intensieve zorgen heeft gelegen. Dat hij zoiets zou zeggen is gewoon ongeloofwaardig!’, weerde Gove zich. ‘Ik was op dat moment aanwezig bij de discussie en ik heb dergelijk taalgebruik niet gehoord!’

Intussen liet onder meer de Schotse First Minister, Nicola Sturgeon, weten dat het haar niet zou verbazen dat Boris Johnson zoiets zou zeggen. De minister van Defensie, Ben Wallace, nam de bescherming van de regering op zich in de tv-journaals. Hij vindt dat de hele heisa een slechte komedie vol met ‘roddelverhalen’. ‘Je kan niets van al dat getater ernstig nemen. De premier focust zich op, samen met zijn regering, op de aanpak van de bestrijding van COVID.’

Labour eist een grondig onderzoek naar de hele affaire. Sir Keir Starmer verklaarde: ‘Ik was net als iedereen verbaasd door wat ik las. Het is aan de premier om hier nu een publieke verklaring over af te leggen.’

Cummings’ wraak?

Dit is sowieso bijzonder pijnlijk voor de regering van Boris Johnson. Men vreest nog meer van deze ‘anonieme lekken’. Iedereen kijkt naar Dominic Cummings, die alles ontkent. Maar naar verluidt zou de man over gevoelige audio-opnames van vergaderingen beschikken. ‘Dom heeft dingen op tape staan’, aldus een anonieme bron.

Anderzijds is het wel opvallend dat opnieuw Michael Gove een glansrol speelt, zowel in de context van het citaat als in de verdediging van de premier achteraf. Gove heeft een verleden in het lekken van gevoelige informatie en ook in het afvallen van medestanders. Hij was de man die in 2016, na het brexitreferendum, Boris Johnson liet vallen in een mislukte poging om zelf premier te worden. Leest u zijn verklaring eens opnieuw: hij vindt het lek ‘ongeloofwaardig’ en heeft dergelijke uitspraak ‘niet gehoord’. Waarom zegt Gove niet gewoon: ‘Boris Johnson heeft dit niet gezegd’?

Tja, dit wordt ongetwijfeld vervolgd…