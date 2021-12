Lachaert, Almaci en Coens zien vanop de kiesdrempel hoe België barst.

Jullie weten het allicht, maar toch eerst deze hersenspoeling. Hét nieuwjaarsgeschenk voor 2021 is aangekomen. Vanaf begin volgende week is ‘het jaar van de banaan 2021’ leverbaar voor de prijs van 22,00 euro. Doe je parlementair/politicus van om de hoek of je politiek gekke oom of tante een leuk cadeau voor kerst of nieuwjaar. Bestel de cadeaubox: ‘Het jaar van de banaan 2020-2021’. Twee boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen. Een banaan in het oor…

De tamtam van de Zwetsstraat

Deze week lanceren we een nieuwe rubriek: ‘de tamtam van de Zwetsstraat ‘. Hierin worden de wildste, vaak verzonnen, roddels circulerend in de wandelgangen van de Wetstraat omgezet in het zwetsstratees. En zoals het met roddels gaat verhult een rookgordijn het vuur en wordt de doofpot niet gehoord. Hoorde je een roddel die de gehoorgang van Jasmijn nog niet vond, e-mail dan gerust naar [email protected] .

De revenge of de nerds

Hij is terug van weggeweest: de coronabarometer! Of het een zombie, Frankenstein of Sneeuwwitje is die men poogt tot leven te kussen, moet nog blijken. In elk geval de barometer meet eigenlijk niets. Wat hij doet is de incompetentie van kissebissende politici uit de weg gaan. Nadat de pandemiewet het parlement buitenspel zette, wil Marc Van Ranst nu de regering de mond snoeren. Enkel de cijfers komende van met subsidies sjoemelende testlabo’s en contacttracers, aangevuld met de door Molenbergs geanalyseerde opname- en dodencijfers ingetikt door een oververmoeide verpleegster op spoed, zullen het beleid bepalen.

De coronabarometer wordt gepresenteerd als sneeuwwitje, maar het is een Frankenstein die van de politici zombies maakt. Het is een latente machtsgreep. De coup van de reageerbuisschikgoden en -godinnen. O ja, en natuurlijk van genderneutrale schikopperwezens. Het is de revenge of the nerds, heimelijk geleid door hun dubbelspion en collega professorale studax: Frank Vandenbroucke.

Platvloerse populistische nestbevuiling

Barbara Pas en Peter De Roover moesten vorige week in De zevende dag als oppositieleden kritiek komen uiten op het coronabeleid van de vite-valt-ie-regering. Het was een ‘mission impossible’. Niet alleen omdat ze als parlementsleden door de pandemiewet een muilband droegen, maar omdat Connerie Rousseau en Joachim Coens net daarvoor reeds kipkap maakten van het beleid. Twee van de zeven meerderheidspartijen, die alle macht naar hen toetrokken, voeren vervolgens oppositie tegen de eigen regering. Het is platvloerse populistische nestbevuiling, of zoals Connerie Rousseau het eloquent kenschetste: een shitshow.

Het is dan ook overduidelijk dat de shitshow van Connerie Rousseau over de zure diarree van zijn chagrijnige minister Vandenbroucke, van Vivaldi een augiasstal maakt, die de stikstofnorm ver overschrijdt. Zuhal Demir trekt naar de Raad van State om deze ammoniak- en stikstofuitstotende varkensstal te sluiten. Intussen bereidt Vivaldi zijn doodswandeling voor en speelt de dodenmars van ‘De ballade van Narayama’.

België barst

Terwijl er in het parlement gediscussieerd wordt over het begraven lijk van de kernuitstap, zijn Open Vld, Groen en CD&V bezig aan hun uitstap richting kiesdrempel. Het lachen vergaat woke-liberaal Lachaert zo hard dat zijn twitterduimen zich verslikken in de opiniepeilingen. De groene kiezersroedel van Almaci smelt sneller dan de gletsjers in Noorwegen. Joachim Coens ziet zijn orde van de hypocritijzens vertrekken op een kruistocht naar de calvarieberg, en heeft zijn hoop al gesteld op een verrijzenis na de dood in 2024.

Als de peilingen in dezelfde richting blijven evolueren krijgen we in 2024 een regering van 12 partijen met als oppositie het Vlaams Belang. Tenzij N-VA dan even niet machtsgeil is en België laat stikken, is zijn federale afkalving van de traditionele partijen onvermijdelijk. Het lijkt me eerlijk gezegd de beste manier om België te doen barsten.

Dit was niet op de afbraak:

We willen kinderen vaccineren met een vaccin waarvan reeds is aangetoond dat het de transmissie niet blokkeert en niet beschermt tegen infectie. Frank, je kan de brand niet blussen met opgeblazen lucht. Hoeveel procent krijgt vaccinmarchand Frank de spuiter op deze vaccins.

De boeren kunnen net hun hoofd boven hun mesthoop uit houden. Zolang hun koeien niet stoppen met schijten, boeren en winden laten heeft de landbouw volgens de groene nonsensklevers geen toekomst.

De Croo trekt het dossier van de kernuitstap naar zich toe enkel om toe te geven dat hij de ganse bevolking een loer draaide en hen met een kluitje in het groene riet stuurde.

