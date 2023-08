Lampedusa alweer overspoeld door asielzoekers, ondanks miljardendeal met Tunesië

Vorig weekend werd het Italiaanse eilandje Lampedusa alweer overspoeld met asielzoekers uit de Maghreb. Zo’n 4.000 asielzoekers hebben zaterdag en zondag voet aan wal gezet op het eiland, dat vlak voor de kust van Tunesië ligt. Het overgrote deel van de bootjes vertrok overigens vanuit het Tunesische kuststadje Sfax, volgens de Italiaanse kustwacht. Opvallend is het grote aantal alleenstaande minderjarigen die zonder ouders of meerderjarige familieleden aankwamen. Het voorval is nogmaals een smet op het blazoen van de voorzitter van…

Vorig weekend werd het Italiaanse eilandje Lampedusa alweer overspoeld met asielzoekers uit de Maghreb.

Zo’n 4.000 asielzoekers hebben zaterdag en zondag voet aan wal gezet op het eiland, dat vlak voor de kust van Tunesië ligt. Het overgrote deel van de bootjes vertrok overigens vanuit het Tunesische kuststadje Sfax, volgens de Italiaanse kustwacht. Opvallend is het grote aantal alleenstaande minderjarigen die zonder ouders of meerderjarige familieleden aankwamen. Het voorval is nogmaals een smet op het blazoen van de voorzitter van de EU-commissie Ursula von der Leyen en de Nederlandse premier Mark Rutte die de Italiaanse premier Meloni anderhalve maand geleden ‘te hulp schoten’ om een akkoord rond te krijgen met de Tunesische president Kais Saied.

Volgens het akkoord betaalt de EU (u en ik dus) 1 miljard euro aan Tunesië in ruil voor de samenwerking van de Tunesische regering ‘om het migrantenprobleem aan te pakken’. Von der Leyen en Rutte hadden beter eerst een cursus Maghrebijns onderhandelen gevolgd in de soek van Sousse vooraleer te vertrouwen op zo’n algemeen geformuleerde voorwaarden. Dit is het zoveelste EU-debacle, samen met de bodemloze put in Turkije die volgestort werd met vers in Frankfurt gedrukte euro’s (6 miljard) en Erdogan in het zadel hielp te houden.

Dat er inmiddels geen werk wordt gemaakt van het oprollen van de bendes van mensensmokkelaars is wraakroepend, terwijl dat toch de eerste logische voorwaarde lijkt te zijn bij het onderhandelen van een akkoord. Maar de Tunesische politici staan niet te springen om hun ‘bakshisch’ ontvangende electoraat voor het hoofd te stoten en een lucratieve handel op de rug van goedgelovige vluchtelingen lam te leggen. Ook in Tunesië zijn er nieuwe verkiezingen voorzien in 2024.

Waar het miljard euro inmiddels gebleven is, is niet duidelijk: aan grenswachten is het niet gespendeerd. Als de situatie in Niger verslechtert na de staatsgreep aldaar kan er vanuit dat land een nieuwe vluchtelingenstroom worden verwacht, al is de kans groter dat die via Algerije of Libië naar de EU trachten te komen. Misschien moet de Italiaanse premier Meloni dit keer beter de EU buiten de onderhandelingen houden