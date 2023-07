UPDATE: Landbouwminister Jo Brouns (CD&V): aanpak minister Demir ‘op losse schroeven’

In een reactie op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de Ineos-ethaankraker haalt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns uit naar het stikstof-vergunningenkader van zijn collega van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Dat beleid staat ‘op losse schroeven’.

Brouns stelt vast dat de uitspraak een bevestiging is van de waarschuwingen voor een verschillende stikstofbehandeling tussen landbouw en industrie. ‘Dit arrest creëert een nieuwe realiteit. We zullen opnieuw aan tafel moeten om het vergunningenkader met dit arrest te verzoenen’, zegt Brouns.

Ondertussen gaf Ineos in de krant De Tijd al aan dat het annuleren van de investering een optie is. Ter herinnering met de Ineos-kraker is een investering gemoeid van circa 4 miljard euro die 450 banen zou opleveren. Het Ineos-project is volgens minister van Landbouw Jo Brouns ‘een cruciale investering voor de toekomst van de Vlaamse economie en de verduurzaming van onze chemische cluster’. Brouns vindt als Vlaams minister van Economie dat de investering er moet komen.

Andere normen voor landbouw en industrie

Brouns noemt de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) een bewijs dat er iets schort aan de stikstofbehandeling van landbouw versus industrie. Daarbij draait alles rond de zogenaamde ‘passende beoordeling’ waar de RvVB telkens over valt en vergunningen vernietigt. Het principe van de passende beoordeling bestaand uit een onderzoek op het terrein naar de effecten op de natuur, is in de landbouw al lang aanvaard. In het geval van het Ineos-project bleek het ontbreken daarvan de reden tot vernietiging.

Afgelopen week drukte minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) twee ministeriële instructies rond stikstof door. Daarmee zette ze Brouns en diens partij CD&V met de rug tegen de muur ‘In de ministeriële instructie maar ook in het stikstofakkoord wordt gewerkt met een soepelere drempel voor de industrie waarbij die concrete passende beoordeling niet nodig is’ klonkt het bij Brouns. ‘Dergelijke werkwijze wordt nu in deze zaak door de rechtbank op losse schroeven gezet. Wij hebben hier altijd voor gewaarschuwd’, zegt Brouns.

Geen probleem

Ondanks die scherpe kritieke vraagt Brouns ‘het hoofd koel te houden’. ‘Onze rechters zijn gelukkig minder star dan in Nederland. De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte al in het Broeklin-arrest duidelijk dat het niet is omdat de kritische depositiewaarde in de modellen wordt overschreden, dat er automatisch een significante aantasting van de natuur is. Nu zegt de Raad dat er evenmin zomaar van uitgegaan mag worden dat er op basis van de gemodelleerde depositie geen verslechtering is. Er zal dus altijd concreet en kwalitatief moeten bekeken worden wat de gevolgen zijn’.

De stikstofdeposities van het Ineos-project zijn volgens Brouns ‘zo laag dat we er mogen van uitgaan dat een concrete passende beoordeling ons inziens geen probleem zou mogen opleveren, net zoals dat voor onze landbouwbedrijven veelal geen probleem mag opleveren’.

De uitspraak van de RvVB geeft de Vlaamse Regering zes maanden tijd om haar huiswerk over te doen bij het verlenen van de omgevingsvergunnen. ‘We hebben nu 6 maand om tegemoet te komen aan het arrest’ zegt Brouns. Op voorwaarde dat Ineos de stekker niet trekt uit het project.

Het arrest creëert ‘een nieuwe realiteit’ in de ogen van Brouns. ‘We zullen aan tafel moeten om het vergunningenkader met deze uitspraak te verzoenen’. Wil de Vlaamse Regering haar nieuwe omgevingsvergunning niet zien sneuvelen bij de RvVB dan moet volgens Brouns de motivatie van de RvVB goed gelezen worden. ‘De nadruk zal daarbij moeten liggen op hoe we de “passende beoordeling” op een vlotte en toegankelijke manier kunnen organiseren. Dit is, zoals we altijd gezegd hebben, niet enkel een verhaal van landbouw. Het mag geen strop rond de nek worden van onze gehele economie’.