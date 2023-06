Langverwacht debat tussen Mattias Desmet en Ignaas Devisch vanavond online te volgen

Vanavond om acht uur kan je genieten van een langverwacht debat over de ‘De psychologie van het totalitarisme’ van Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Ondanks het internationale succes van dit boek ligt het onder vuur van critici. Nu treedt eindelijk één van die critici, prof. Ignaas Devisch, in debat met Desmet. Inschrijven om het debat online te volgen kan je via organisator Pelckmans Uitgeverij. De inschrijving is verplicht maar kosteloos. Vanavond, online 20:00 uur.

Controversieel boek

In januari 2022 bracht prof. Mattias Desmet het boek De psychologie van totalitarisme uit, dat ondertussen reeds aan zijn 10e druk toe is. De rechten zijn wereldwijd al aan meer dan 12 landen verkocht. Desmet gaat op zoek naar de relatie tussen wetenschap en ideologie, het ontstaan van massavorming en de evolutie richting een totalitaire samenleving. De recente coronacrisis vormt daarbij de aanzet tot en rode draad doorheen zijn discours.

‘De psychologie van totalitarisme’ bracht een ongeziene polemiek teweeg, zowel rond het boek als de auteur. Voor- en tegenstanders vonden elkaar online, in de media en zelfs binnen de universiteitsmuren. De faculteit psychologie van de Universiteit Gent perkte uiteindelijk de lesopdracht van Desmet in. Zijn boek mag hij niet meer gebruiken binnen de cursus Cultuur- en Maatschappijkritiek. Over die beslissing loopt een procedure bij de Raad van State.

Eindelijk gesprek mét, niet over Desmet

Sinds het verschijnen van Desmet’s boek valt het op dat er vooral veel over hem wordt gesproken. Een debat mét Desmet, waarbij in alle openheid van gedachte gewisseld kan worden, vond nog niet plaats. De redactie weet uit ervaring dat het moeilijk is om tegenstanders te overtuigen publiek met Desmet in gesprek te gaan. Dat Desmet rigoureus vasthoudt aan zijn principe om met iedereen in gesprek te gaan, lijkt eerder een struikelblok dan een katalysator te zijn voor open debat. Die vasthoudendheid bracht hem op vreemde plaatsen, waaronder de studio van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Dat wordt hem niet in dank afgenomen, al heeft Desmet daar een goede uitleg voor. ‘Je moet met iedereen praten, ook met diegenen die door de goegemeente worden uitgespuwd. Eigenlijk moet je vooral met hen praten. Het is belangrijk om hen deel te laten zijn van het maatschappelijk debat, om hen niet te ontmenselijken door hen uit te sluiten.’

Maar wat staat er nu eigenlijk écht in het boek en wat maakt dat de inhoud zoveel gevoelige snaren raakt? Desmet gaat vanavond tijdens een online debat in gesprek met Ignaas Devisch, professor in de medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. Met het boek als leidraad wisselen ze van gedachten over onderwerpen zoals de objectiviteit van cijfers, de voorwaarden voor massavorming, de rol van de media en het complotdenken. Het geheel wordt in goede banen geleid door journalist Peter Verlinden.

Een voorproefje vindt u hier.