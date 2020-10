Latino’s lopen niet warm voor Joe Biden

Joe Biden doet het goed in de peilingen. Reden daarvoor is dat hij het beter dan Hillary Clinton doet bij senioren, hoogopgeleide blanke Amerikanen en kiezers in de voorsteden. En toch zit hij met een probleem. De presidentskandidaat voor de Democraten doet het immers ontzettend slecht onder de latino-kiezers. Terwijl President Donald Trump onder latino’s populairder is dan vier jaar geleden, scoort Biden bij hen 9% lager dan Clinton rond dezelfde periode in 2016. Kan hij deze kloof niet dichten, kan hem dat in november nog zuur komen te staan.

Latino’s zijn dit jaar de grootste stemgerechtigde minderheidsgroep van het land. Een recordaantal van 32 miljoen latino’s kan dit jaar stemmen, goed voor 13,3 procent van alle kiezers. In Arizona, Florida, Nevada en Texas maken ze zelfs ongeveer 15% uit van het electoraat. Vooral Florida is belangrijk om in het oog te houden. De Sunshine State levert 29 kiesmannen op. En waar Florida in 2012 nog naar Barack Obama ging, won Trump daar in 2016. Omdat Florida een kantelstaat is, kan op 3 november winst of verlies daar wel eens van de latino’s afhangen. Geen wonder dat de Democraten zich toch wat zorgen beginnen te maken.

Angst voor het C-woord

De reden dat veel latino’s Biden de rug toekeren, is omdat ze hem niet vertrouwen. Ze vrezen dat onder hem de Verenigde Staten kans maken om te verglijden tot een socialistische of zelfs communistische staat. De boodschap van Donald Trump dat de Democraten en dus ook Biden gelijk staan aan socialisme en met uitbreiding aan communisme, lijkt bij hen aan te slaan. ‘Velen van jullie komen uit delen van de wereld waar het socialisme hoogtij viert of zelfs erger, wat ze het C-woord noemen, inderdaad, het C-woord,’ zei Trump hierover in een recente toespraak voor latino’s, verwijzend naar het communisme en de Democratische Partij.

Vooral in Florida, waar veel latino’s afkomstig zijn uit Cuba, zijn ze hieraan gevoelig. Velen hebben nog contact met familieleden in hun thuisland of volgen de actualiteit daar op de voet. Ze willen geen risico lopen dat ook de VS aan die communistische horror ten prooi zou vallen. Trump doet het onder de Cubaanse Amerikanen zelfs beter dan sommige Republikeinen die hem zijn voorgegaan. En toch blijft het niet enkel beperkt tot Florida. In Arizona bijvoorbeeld zegt slechts de helft van de latino-mannen onder de 50 dat ze op Biden zullen stemmen.

Jonge latino’s

Latino’s zijn een van de sterkst groeiende populaties in de VS. Hun steun is dus essentieel om een overwinning te verzekeren, vooral in belangrijke kantelstaten zoals Arizona, Florida, Nevada, North Carolina, Pennsylvania en Texas. Joe Biden zal dus nog een tandje moeten bijsteken wil hij de harten van de latino’s veroveren. Om het tij te kunnen keren zullen hij en zijn campagneteam zich meer en vooral intensiever tot de gemeenschap moeten richten. Er doet onder de latino’s veel desinformatie de ronde, verspreid door sociale media en activisten.

Vooral het contact met jonge latino’s zal van cruciaal belang zijn voor Biden en zijn team. Deze jongeren spelen binnen hun gemeenschap, hun familie en hun gezin immers een zeer belangrijke rol. Zij helpen hun ouders, hun tantes, hun ooms en grootouders de weg te vinden in hun nieuwe thuisland. Zij kunnen hun familie mobiliseren om op 3 november hun stem uit te brengen. Dus hoe meer Biden de jonge latino’s kan overtuigen, des te meer stemmen zal hij binnenhalen. En daar heeft hij nog wel wat werk voor de boeg. Momenteel is immers slechts 43 procent van de latino-jongeren enthousiast over Biden.

Todos con Biden

Op 4 augustus kondigde de Biden-campagne Todos con Biden aan, een campagne gericht op latino’s. Die geeft een overzicht van welke beleidsplannen Joe Biden specifiek voorop zet om de latino-gemeenschap nog beter te laten gedijen. Betaalbare gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs, hervorming op het vlak van immigratie, allemaal voorstellen die de gemeenschap over de streep moeten trekken om toch voor Biden te kiezen.

Ook op andere beleidsdomeinen valt er nog wel wat te winnen voor de voormalige vicepresident. Zo blijkt uit onderzoek dat 76 procent van de latino’s de Black Lives Matter-beweging en betogingen voluit steunen, en dat ze ook een hervorming van de politiediensten noodzakelijk vinden. 19 procent zegt het optreden van de politie vaak een probleem te vinden en te hopen dat deze hervorming voor de nodige verandering kan zorgen.

Er liggen voor Biden dus nog wel wat kansen te rapen. Van cruciaal belang zal zijn hoe hij de komende weken zichzelf bij de latino’s in de markt zal zetten. Hij zal hun moeten proberen uit te leggen hoe hun leven zou verbeteren met Biden als President van de Verenigde Staten. Met andere woorden, de latino’s ervan overtuigen dat zijn overwinning en zijn intrede in het Witte Huis ook hun overwinning zal zijn.

Kan Joe Biden alsnog de harten van de latino’s sneller doen slaan? Afspraak op 3 november 2020.