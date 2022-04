Le grand débat: Le Pen meet zich presidentieel imago aan, Macron wint op punten

Ruim 15 miljoen Fransen installeerden zich gisterenavond in hun luie zetel voor een bijna drie uren durend debat tussen uittredend president Emmanuel Macron en zijn uitdaagster Marine Le Pen. Een confrontatie die – in tegenstelling tot vijf jaar geleden – géén afgang werd voor Le Pen, maar waarin Macron het inhoudelijk meestal wel op punten haalde van zijn opponente. Al slaagde hij er vaker niet dan wél in om de perceptie van arrogante wonderboy te doorbreken. Gespannen Koopkracht, koopkracht en…

Ruim 15 miljoen Fransen installeerden zich gisterenavond in hun luie zetel voor een bijna drie uren durend debat tussen uittredend president Emmanuel Macron en zijn uitdaagster Marine Le Pen. Een confrontatie die – in tegenstelling tot vijf jaar geleden – géén afgang werd voor Le Pen, maar waarin Macron het inhoudelijk meestal wel op punten haalde van zijn opponente. Al slaagde hij er vaker niet dan wél in om de perceptie van arrogante wonderboy te doorbreken.

Gespannen

Koopkracht, koopkracht en nog eens koopkracht. Niet enkel opende het langverwachte debat tussen beide presidentskandidaten met dit thema, de ongebreidelde inflatie en de impact daarvan op de portemonnee van de Fransen kronkelden ook als een rode draad doorheen heel wat andere thema’s. Een duidelijk gespannen Le Pen – de afgang van vijf jaar geleden zal daar wellicht niet vreemd aan zijn geweest – opende met een oproep aan de Franse bevolking, die volgens haar al vijf jaar lijdt en nu de kans krijgt om voor een nieuw collectief project te kiezen.

Waarna ze onder meer een lans brak voor een BTW-verlaging op brandstoffen en extra geld beloofde aan mensen in een kwetsbare situatie om zo de koopkracht opnieuw wat op te krikken. Het cijfersteekspel over de zin en onzin van bepaalde maatregelen was uiteraard koren op de molen van de economisch veel beter onderlegde Macron, die het bij momenten bijzonder lastig had om zijn superioriteitsgevoel te verbergen.

Russische lening

Bij het tweede thema van de avond – het internationale politieke beleid dat Frankrijk de komende jaren moet voeren – schakelde het debat plots enkele versnellingen hoger. Le Pen kantte zich resoluut tegen een boycot op Russische olie of gas, omdat de Franse burgers en bedrijven daarvan het eerste slachtoffer zouden worden. Het ontlokte Macron de opmerking dat haar partijgenoten in het Europees parlement net het tegenovergestelde standpunt hadden verdedigd.

De zittende president rook zijn kans, en confronteerde Le Pen met de lening die haar partij in 2015 afsloot bij een Russische bank. Een bank die ook nauwe banden had met het Kremlin. ‘U hangt van Poetin af en bent dus niet in staat om een onafhankelijk beleid te voeren tegenover Rusland’, klonk het. ‘Die lening is nog altijd niet terugbetaald, maar u blijft altijd bijzonder dubbelzinnig als het daarover gaat.’

Le Pen reageerde furieus. Ze ontkende de lening niet, maar wierp Macron voor de voeten dat geen enkele Franse bank haar partij geld wilde lenen, en dat ze dus wel haar toevlucht moest nemen tot een buitenlandse financier. Waarom dat dan precies een aan het Kremlin gelieerde bank moest zijn, dat kwamen we niet te weten. Toch scoorde ook zij punten toen ze fijntjes opmerkte dat diezelfde Emmanuel Macron Poetin enkele jaren geleden nog met alle égards ontvangen had in het paleis van Versailles.

Frexit?

Op de vraag van de moderatoren of Le Pen Frankrijk effectief uit de EU zou laten stappen – een idee waar ze jaren geleden al eens mee durfde uit te pakken – volgde nu een resoluut ontkennend antwoord. Al gaf ze ook meteen aan dat ze die EU wel radicaal wil hervormen tot een soort alliantie van landen, waarbij de Europese Commissie veel meer respect zou moeten tonen voor de souvereine keuzes die de lidstaten zelf maken.

Toen het debat daarna opnieuw de economische toer opging, werd opnieuw duidelijk dat deze Marine Le Pen op heel wat vlakken stilaan een resoluut links programma verdedigt. Tegen nieuwe vrijhandelsakkoorden, tegen de onbeperkte detachering van buitenlandse werknemers in Frankrijk en voor een bevriezing van de pensioenleeftijd op 60 of 62 en een verhoging van de pensioenen. Ze doorspekte haar betoog regelmatig met verwijzingen naar de protesten van de gele hesjes en nam het op voor ‘de kleine man’ op het Franse platteland. Een waarnemer zou zich stilaan gaan afvragen waarom Le Pen door haar politieke tegenstanders én de pers nog altijd steevast in de extreemrechtse hoek wordt geduwd. Nogal wat van haar uitspraken gisterenavond zouden immers net zou goed uit de mond van de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon kunnen zijn gerold.

Hautain

Uiteraard blijft Le Pen bijzonder kritisch voor de islam en blijft ze hameren op een gespierd veiligheidsbeleid, maar het viel toch vooral op in welke mate ze haar discours verbreed heeft in een poging om veel meer landgenoten aan te spreken. In vergelijking met enkele jaren terug komt ze nu ook veel zachter en gematigder – zeg maar p’residentiëler’ – over. Ze had duidelijk haar huiswerk gemaakt en slaagde er af en toe ook in om het Macron lastig te maken. Of dat zal volstaan om de miljoenen nog onbesliste Fransen over de streep te trekken, is een ander paar mouwen.

Macron zelf kwam gisteren vaak opvallend assertief en dus ook alweer te hautain uit de hoek, maar gaf tegelijk ook blijk van een zelfverzekerdheid die de Fransen van hun president verwachten. En met zijn intelligentie en dossierkennis duwde hij Le Pen ook regelmatig in de hoek. Vooral toen het over het klimaatbeleid ging, zocht ze soms al te nadrukkelijk haar heil in plat populisme en bood ze de zittende president een aantal open doelkansen op een schoteltje aan.

Veiligheid en migratie

Pas na ruim twee uur debatteren, kwamen veiligheid en migratie aan bod. Twee thema’s die Marine Le Pen tot voor kort bijzonder nauw aan het hart lagen, maar waar ze tijdens deze campagne bewust wat meer afstand van nam. Ze hoopte zich zo een wat gematigder en meer ‘presidentieel’ imago aan te meten. Of deze strategie de juiste was, zal volgende zondag moeten blijken, want haar politieke tegenstanders bleven haar alvast consequent in het extreemrechtse verdomhoekje duwen. Bovendien zag ze de voorbije maanden ook nogal wat medestanders van het eerste uur naar het Zemmour-kamp overlopen.

‘Ik probeer me nog voorzichtig uit te drukken, maar dit land wordt vandaag geconfronteerd met ronduit barbaarse toestanden’, drukte Le Pen meteen het gaspedaal in. ‘De onveiligheid is vandaag overal, van de grootsteden tot in de kleinste dorpjes op het platteland. En de ongebreidelde immigratie draagt daar in sterke mate toe bij. Er is dus absoluut nood aan extra middelen voor de politie én aan een veel kordater optreden van de ordediensten.’ Voor het eerst tijdens dit debat leek Macron enigszins in het defensief gedrongen. Hij schermde met cijfers die de eigen verwezenlijkingen in de verf moesten zetten, maar echt overtuigen kon hij daarbij niet. Ook al niet omdat Le Pen nu wél snel en assertief reageerde.

Verbod op hoofddoek in openbare ruimte

Toen ze de vraag kreeg voorgeschoteld of – mocht zij aan de macht komen – een vrouw nog langer gesluierd over straat zou mogen lopen, was het antwoord even resoluut als genuanceerd. ‘Ik strijd niet tegen een godsdienst in het algemeen of tegen de islam in het bijzonder, wél tegen de islamistische ideologie. In de eerste plaats moeten we dus de 570 moskeeën in dit land die als radicaal geboekstaafd staan meteen sluiten. Daarnaast pleit ik onomwonden voor een verbod op religieuze symbolen in de openbare ruimte.’

Een burgeroorlog

Het leverde haar prompt het verwijt op van Macron dat ze de hoofddoek, het islamisme en het terrorisme op één hoop gooide. ‘We blijven in dit land vasthouden aan de laïcité. Op school en binnen openbare diensten blijft de hoofddoek dus sowieso verboden, maar op straat zal ik de hoofddoek nooit verbieden. Frankrijk zou het eerste land ter wereld zijn om dit te doen, en het zou in praktijk ook onmogelijk zijn om zo’n verbod te doen naleven.’ Waarna hij zwaar uithaalde naar zijn tegenstandster, en haar ervan beschuldigde een burgeroorlog te zullen ontketenen.

Le Pen reageerde als door een wesp gestoken. ‘U insinueert dus dat bepaalde mensen in dit land zich niet langer zouden willen onderwerpen aan de Franse wetgeving? Op de koop toe heeft u de voorbije jaren dan wel een charte de la laïcité voorgesteld, maar intussen geen enkele imam of andere islamitische leider die weigerde dit te ondertekenen uitgewezen. Als ik president word, wil ik de Fransen een referendum voorleggen over migratie. Daarin zal ik de bevolking onder meer voorstellen om criminelen van buitenlandse origine het land uit te zetten. Wie in Frankrijk geboren wordt, zal niet langer automatisch en onvoorwaardelijk de Franse nationaliteit toegewezen krijgen en sociale woningen zullen prioritair worden toegewezen aan mensen met de Franse nationaliteit.’

Laatste peilingen

De meeste Franse media waren het er na afloop van dit debat over eens: Macron had een licht overwicht en kwam een stuk agressiever uit de hoek dan we van hem gewoon zijn, maar voor Le Pen werd het hoegenaamd geen heruitgave van de afgang van vijf jaar geleden. En dus blijft het, drie dagen voor de beslissende stemgang, bijzonder spannend bij onze zuiderburen. In de laatste peilingen haalt Macron 53 procent, versus 47 procent voor de kandidate van het Rassemblement National. Nooit eerder tijdens deze campagne was de kloof zo klein, alles blijft mogelijk.