Leasingwagens zorgen voor omgekeerde transfers

Wie er gebruik van maakt zal het beamen: hét grote voordeel van leasingwagens is dat men als gebruiker weinig zorgen heeft. Men betaalt huurgeld aan het leasingbedrijf waarna deze alle beslommeringen voor zijn rekening neemt. Ergens pech onderweg? Winterbanden wisselen? Onderhoudsbeurten? Het zijn standaard onderdelen van een leasingcontract. Maar eigen aan deze constructie is dat de leasingmaatschappij eigenaar van het voertuig blijft, en dus instaat voor het betalen van de verkeersbelasting en jaarlijkse rijtaksen. Op zich best logisch, alleen, en hier knelt het Waalse schoentje, zijn de meeste van die leasingspelers in het Brussels en Vlaams gewest gevestigd. Het is dan ook in die regio’s dat ze die belastingen ophoesten. En dat zijn dan middelen die rechtstreeks in de Vlaamse of Brusselse spaarpot terecht komen. Ongeacht of de uiteindelijke gebruiker in Wallonië woont en zich zelfs misschien uitsluitend in het Waals gewest verplaatst.

Deze fiscale realiteit is al jaren een bron van ergernis in Wallonië, maar de recente overname van LeasePlan door ALD Automotive plaatste het dossier terug bovenaan de prioriteitenlijst. Deze nieuwe structuur wordt niet alleen wereldleider (3,5 miljoen voertuigen), op de Belgische markt beheren ze 180.000 wagens, bijna de helft van het marktaandeel. Maar die vloot betekent ook dat ALD jaarlijkse 40.000 nieuwe wagens in het verkeer brengt, goed voor 10% van alle inverkeersstellingen in België op jaarbasis én prima nieuws voor de Brusselse begroting.

Het Waals gewest voelt zich dus benadeeld door deze situatie. Over het prijskaartje lopen de meningen wat uiteen. Voormalig Waals minister van Begroting Crucke nam ooit het bedrag van 60 miljoen euro in de mond. Zijn opvolger Dolimont had het in 2021 over 47 miljoen euro, een cijfer dat naar voor geschoven werd door een gemeenschappelijk onderzoek van fiscalisten van de universiteiten van Brussel en Luik. Diezelfde Dolimont liet ook weten dat hij daar met zijn Vlaamse evenknie over gesproken had, maar dat het ‘niet mogelijk was een oplossing te onderhandelen’.

Het terugschroeven van deze transfer is natuurlijk niet van die aard dat het de Waalse begrotingscijfers uit het rood haalt, maar het is vooral een principieel dossier met een grotere politieke symboliek dan financieel gewicht. Minister Dolimont kan het zich niet veroorloven niets te doen, en dus toverde die een wit konijn(tje) uit zijn hoed, ingefluisterd door voormelde Luikse en Brusselse fiscalisten. Via een clausule in de openbare aanbestedingen van leasingvoertuigen bestemd voor Waalse overheidsdiensten, zou het mogelijk zijn de inverkeersstelling en verkeersbelasting toch in de eigen staatskas te laten terecht komen. Of dit het grote verschil zal maken, is betwijfelbaar.