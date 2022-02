‘Lente van de vrijheden’: PS wil bevolking terug

Magnette krijgt in Le Soir veel ruimte om het over zijn herbronning van zijn partij te hebben. Naam van de operatie: ‘De lente van de vrijheden’ (‘Le printemps des libertés’). Volgens de PS-voorzitter stond de operatie al lang vast. Hoe dat te rijmen valt met de komende analyse, is natuurlijk de vraag. Want bij ons weten was de Covidcrisis niet gepland. Magnette: ‘De PS is de partij van de openbare vrijheden. Denk maar aan de verovering van het algemeen stemrecht,…

Magnette krijgt in Le Soir veel ruimte om het over zijn herbronning van zijn partij te hebben. Naam van de operatie: ‘De lente van de vrijheden’ (‘Le printemps des libertés’). Volgens de PS-voorzitter stond de operatie al lang vast.

Hoe dat te rijmen valt met de komende analyse, is natuurlijk de vraag. Want bij ons weten was de Covidcrisis niet gepland.

Magnette: ‘De PS is de partij van de openbare vrijheden. Denk maar aan de verovering van het algemeen stemrecht, onze vakbondsvrijheden, het stemrecht voor buitenlanders, de vrouwenrechten, de abortus- en euthanasiewetgeving, en aan alle sociale rechten van werknemers’, zo steekt de Carolo van wal.

Frisse wind

‘We moeten echter constateren dat de pandemie aanleiding heeft gegeven tot zeer zware beperkingen van onze vrijheden. Dat gaat van het opsluiten van mensen, over het Covid Safe Ticket, tot de vele strenge regels opgelegd in de cultuur, de horeca, enzovoort. Dit is nooit gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Het waren historisch bijzondere tijden. We kunnen ons daar niet vanaf maken met: “Oké, dat was het dan, maar nu gaan we verder zoals voorheen”. Dat kunnen we niet doen. We moeten leren uit deze periode. De tijd die nu komt mag niet niet alleen een frisse wind zijn, of een gelegenheid om te feesten – wat, versta me niet verkeerd, zeer belangrijk is. Neen, de komende tijd moet ons aanzetten om nieuwe vrijheden te veroveren. Effectieve vrijheden, om het op zijn marxistisch te zeggen. Dat wil zeggen dat we vrijheden niet als iets louter grondwettelijks moeten zien, maar er ook moeten op toezien dat vrijheden ook concreet kunnen worden uitgeoefend.’

Voor Magnette zijn er enkele hoofdthema’s waarrond de PS moet werken: ‘Ik denk aan het recht om een ​​eigen leven te leiden, aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap, de inclusie van etnische minderheden, en de decriminalisering van softdrugs. Ook moeten we het recht om in vrijheid en waardigheid oud te worden heroverwegen. Samen met jongeren zijn ouderen ongetwijfeld het zwaarst is getroffen door alle coronamaatregelen. We moeten nu opnieuw strijden tegen onmenselijkheid, en tegen vernederende behandeling van mensen. We moeten mensen een autonoom en onafhankelijk leven teruggeven.’

E-handel

‘De afgelopen crisis is ook gebleken wie geen stem had’, zo zegt Magnette verder. ‘Denk aan de gevangenen, de geïnterneerden, en de jongeren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze zijn we vergeten in de crisis. Er zijn ook sekswerkers, migranten zonder papieren, drugsverslaafden, die meer hebben geleden dan wie dan ook.’

De PS-voorzitter komt ook terug op zijn uitspraken over e-handel. ‘Hoe vind je de tijd om te leven, en hoe geef je mensen echt de tijd om te leven terug? De balans tussen beroeps- en privéleven is belangrijk. Mensen hebben het recht om even los te koppelen, telewerk mag gereguleerd worden. De hyperdigitalisering gaat met ons aan de haal. Dat moeten we analyseren. Laat ons ook de strijd tegen fake news en online intimidatie opdrijven, en laat ons de verspreiding van nepnieuws en haatzaaiende uitlatingen tegengaan. Laat ons de Metaverse reguleren. Dat is de nieuwe grens van het kapitalisme, en dat kapitalisme is onze huizen binnengedrongen, en bereidt zich voor om ook onze lichamen in te winnen.’

Volg MR

Met deze analyse kan niemand Magnette verwijten dat hij nu niet wil luisteren naar de bevolking. Vorige week al wezen we er in deze rubriek op dat de PS ook zeer aandachtig naar de hoorzittingen rond vaccinatieverplichting heeft geluisterd, en daar terecht uit lijkt te concluderen dat de politiek de voorbije twee jaar te eigengereid heeft gehandeld. Dat er veel is stukgemaakt, en dat er werk aan de winkel is om de brokken te lijmen.

Operatie ‘De lente van de vrijheden’ is natuurlijk ook politiek opportunisme. MR trapte enkele weken geleden al de kiescampagne op gang door een naamsverandering in 2023 in het vooruitzicht te stellen, en een ‘Operatie vrij onderzoek’ aan te kondigen die de partij opnieuw 100% liberaal moet maken na de liberticide Covidperiode. En de PVDA maakt zich ook klaar voor de kiesstrijd door deze lente algemene mobilisatie aan te kondigen. Op 27 februari organiseert de partij een mars op Brussel. De PS kon met andere woorden niet achterblijven. Nu de PS ook het Belgische arbeidsmarktbeleid voldoende naar links heeft gestuurd met de ‘arbeidsdeal’, lijkt de tijd gekomen om na te denken over de positionering die de kiezer moet gaan verleiden.

Huiswerk

Magnette belooft alvast dat iedereen binnen de partij huiswerk mee krijgt. Begin deze week heeft de voorzitter alle 60 PS-parlementsleden ontboden op de Brusselse Keizerinlaan.

‘Elk van hen moet een van onze hoofdthema’s kiezen, en met behulp van verenigingen, lokale mandatarissen en contacten met de bevolking, een gedetailleerd rapport schrijven over wat nodig is om de vrijheid terug te winnen. Hoe moet dat concreet aangepakt worden? Midden juni verzamelen we dan al die rapporten, om er tijdens de zomervakantie mee aan de slag te gaan. Tegen het begin van het nieuwe schooljaar moeten onze parlementairen die aanbevelingen dan ook in resoluties en wetsvoorstellen kunnen omzetten.’

Het lijkt ons verstandig om Magnettes goede bedoelingen af te wegen tegen het eindoordeel over verplichte vaccinatie en de Covidpas, dat eind februari gekend zou moeten zijn. Dat wordt een eerste belangrijke test om te zien hoe concreet de vrijheden nu alvast zijn.

En tegen dan is het nog maar lente.