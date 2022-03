Lentesymposium van start: Cloet en Facon steunen verplichte vaccinatie zorgpersoneel

Woensdag startte in de KVS in Brussel het Lentesymposium. Dit vloeit voort uit het Wintermanifest, waarin verschillende academici (maar ook niet-academici) opriepen om een diepgaand en sereen debat te voeren over de aanpak van de coronacrisis. Opvallend: alle verantwoordelijke politici stuurden uiteindelijk hun kat. Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V), een verdediger van de avondklok, had oorspronkelijk wel toegezegd maar zei af omdat ze zich wilde concentreren op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Maar dus geen Frank Vandenbroucke (Vooruit), Wouter Beke…

Woensdag startte in de KVS in Brussel het Lentesymposium. Dit vloeit voort uit het Wintermanifest, waarin verschillende academici (maar ook niet-academici) opriepen om een diepgaand en sereen debat te voeren over de aanpak van de coronacrisis. Opvallend: alle verantwoordelijke politici stuurden uiteindelijk hun kat.

Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V), een verdediger van de avondklok, had oorspronkelijk wel toegezegd maar zei af omdat ze zich wilde concentreren op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Maar dus geen Frank Vandenbroucke (Vooruit), Wouter Beke (CD&V) of Ben Weyts (N-VA) om hun beleid uit te leggen en te verdedigen. Wel op het appèl: coronacommissaris Pedro Facon en gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet. Voor hen waren er wel wat vragen. Zoals: hoe zit het met de vaccinatieverplichting in de zorg die in een wetsvoorstel in de Kamer voorligt?

Voor- en nadelen van het beleid

Maar eerst mochten zij zich uitspreken over wat er volgens hen goed was aan het gevoerde beleid en wat voor verbetering vatbaar was. Margot Cloet haalt als positief punt de enorm goede samenwerking op het vlak van gezondheidszorg die zij zag. ‘Die samenwerking was er niet enkel in de groep die de planning voor de ziekenhuizen moest voorbereiden en uitvoeren, maar ook tussen de sectoren’, aldus Cloet. ‘Zeker in het begin bestond de indruk dat de woonzorgcentra (wzc’s) wat achterbleven en dat de ziekenhuizen op de eerste plaats kwamen. Toch hebben we getracht om de wzc’s en de mensen die daar werken te betrekken. We hebben daar echt ons best voor gedaan.’

‘Waar ik het achteraf heel moeilijk mee heb is het op slot doen van de wzc’s waardoor er ook geen bezoek meer kon komen. We konden op het moment zelf de impact daarvan moeilijk inschatten. Maar het feit dat mensen alleen zijn gestorven en de gevolgen daarvan voor de familie en de nabestaanden, dat is iets waar ik gewetensproblemen door heb.’

Pedro Facon legt de nadruk op de grote doelstellingen van het coronabeleid. ‘Die waren duidelijk. Eerst en vooral de zorg vrijwaren en vermijden dat het gezondheidssysteem zou instorten. Dat is gelukt. Het verderzetten van het onderwijs was een andere doelstelling. Ook die werd in grote lijnen gehaald. Het openhouden van de economie was de derde prioriteit. Dat is eveneens gelukt. De macrodoelstellingen hebben we dus allemaal gehaald. We zijn er al bij al relatief goed door geraakt, al kan je daar verschillende kanttekeningen bij plaatsen.’

‘Voor de zwakke kanten van het beleid sluit ik me aan bij wat anderen hier al gezegd hebben (o.a. het punt van Cloet met de toestand in de wzc’s). Ik zou daar nog het volgende aan willen toevoegen: het gebrek aan aandacht voor de preventieve aanpak van ziektelast. Dat was al een thema voor de crisis. Daardoor hebben we veel tijd verloren en die achterstand hebben we niet kunnen inhalen. Als voorbeeld geef ik het specifieke dossier rond luchtkwaliteit. Op dat gebied hebben we nu toch vooruitgang geboekt.’

Zorgen voor de Zorg

Een ander minpunt van het beleid bracht dr. Geert Meyfroidt, intensivist in het UZ Leuven, ten berde. ‘We hebben gefaald in de zorg voor diegenen die in de zorg werken. Er is gigantisch veel uitval in onze sector. Veel mensen zijn vertrokken na deze enorm zware periode. Er zijn veel héél waardevolle mensen die we niet meer terugkrijgen. Zij zitten nog steeds thuis of hebben ander werk gezocht en gevonden. Dat is een groot verlies van talent. We hebben nagelaten om te zorgen voor de zorg.’

Zowel Facon als Cloet onderschreven deze opmerking. En dat brengt ons bij de belangrijkste vraag. Op dit moment ligt in de Kamer een wetsvoorstel klaar om een verplichte vaccinatie tegen covid-19 in te voeren voor het zorgpersoneel. Dit voorstel werd ondertekent door de ministers Vandenbroucke, Dermagne (PS) en Clarinval (MR).

Zwakke wetenschappelijke onderbouwing

Tijl De Bie, mede-initiatiefnemer van het Wintermanifest en het lentesymposium, schreef hierover al een opiniestuk in De Morgen van 22 maart. Daarin haalt hij aan dat dit voorstel steunt op een advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) van 19 juli 2021. De wetenschappelijke kennis aangaande covid en covid-vaccinatie is sindsdien danig geëvolueerd en niet in die zin dat het nut van een covid-vaccinatieplicht groter is geworden. Volgens De Bie is de virologische, vaccinologische en epidemiologische basis van het wetsontwerp gebrekkig.

Erger nog is volgens De Bie dat de regelgevingsimpactanalyse van dit wetsontwerp, uitgevoerd onder bevoegdheid van minister Vandenbroucke, een grap is. Als bron voor de impactanalyse staat enkel dit vermeld: ‘Intuïtieve evaluatie’. Die intuïtieve evaluatie dateert bovendien van 3 november 2021. Een eeuwigheid geleden wat betreft wetenschappelijke kennis rond covid en covid-vaccinatie.

Facon en Cloet wuiven bezwaren weg

Daar komt nog eens bovenop dat de regering de verplichting kan opleggen zonder langs het parlement te passeren. Het gaat hier weer om een volmachtenwet die, net zoals de pandemiewet, het parlement buitenspel zet. Ons vertrouwen in de huidige en toekomstige bewindslieden is niet van die aard dat we hen zo’n machtsinstrument durven toevertrouwen.

‘Wat betreft de democratische legitimiteit zie ik geen probleem’, stelt Facon. ‘Die wet passeert via het parlement. Als dat geen democratie is, dan weet ik het niet meer.’

‘Maar ik denk dat we het allen eens zijn over de voorbeeld- en voortrekkersrol van de zorgverstrekkers. We mogen als maatschappij verwachten dat zij alles doen om zichzelf en hun patiënten te beschermen, inclusief vaccinatie. Er is een politiek debat geweest hierover. Nu ligt er een compromis ter stemming voor. Alle machten gaan uit van de natie en het parlement. We zullen zien wat daar van komt.’

‘We staan nu voor een interessante periode’, meent Facon. ‘De boostercampagne, en eventueel ook een volgende boostercampagne voor zorgverstrekkers, biedt de kans aan een de vaccinkritische actoren uit de zorg om aan te tonen dat vaccinatie tot op voldoende hoog niveau kan gebeuren zonder verplichting. Ik ben benieuwd naar de reactie en de initiatieven van de syndicaten om vaccinatie bij hun leden te bevorderen.’

En Facon vervolgt: ‘We hebben lang in het parlement gesproken over verplichte vaccinatie en het CST. Ik neem akte van het feit dat het parlement hieromtrent geen aanbevelingen heeft geformuleerd naar de regering toe. Ik ga niet mee in het idee dat dit proces ondemocratisch zou verlopen. Dat is onjuist.’

Cloet pikt hierop in. ‘Het parlement kan altijd de wet aanpassen op eigen initiatief. Ik ben een groot voorstander van vaccinatie van zorgpersoneel en steek dat niet onder stoelen of banken. Ik vind het voorstel van de minister om de wet nu te maken, om ze uit de kast te halen wanneer nodig, belangrijk en getuigen van groot leiderschap. Op het moment dat het crisis is heb je nooit de tijd om zo’n wet goed te keuren. We moeten blijven sensibiliseren, maar het is belangrijk dat we dit instrument in de gereedschapskoffer hebben.’

Over de schabouwelijke wetenschappelijke onderbouwing werd in het antwoord met geen woord gerept.

Niets aangetrokken van bevoegdheidsverdeling

Nog een leuke om mee af te sluiten. Facon gaf niet zonder trots mee, terwijl Cloet instemmend knikte, dat het een goede zaak was dat ze zich tijdens de crisisaanpak niet te veel hebben aangetrokken van de bevoegdheidsverdeling in dit land.

‘In alle eerlijkheid: hadden we dat gedaan waren we nu nog aan het palaveren’, zei Facon hierover. ‘Ik ben een groot voorstander van een grote staatshervorming rond de gezondheidszorg, maar in afwachting daarvan moeten we doen wat nodig is. Preventie moet bijvoorbeeld geen exclusieve bevoegdheid meer zijn van de gemeenschappen. Het Riziv beschikt over instrumenten zoals het Globaal Medisch Dossier en het Gedeeld Farmaceutisch Dossier dat we nog verder kunnen uitbouwen. Het Riziv beschikt over 40 miljard, een budget dat groter is dan de Vlaamse begroting. We kunnen daarmee heel wat doen op het gebied van preventie.’

We zouden natuurlijk ook gewoon een deel van het budget van het Riziv naar de gemeenschappen kunnen overhevelen. Al begrijpen we dat dit idee Facon minder aantrekkelijk lijkt. Als toekomstige baas van het Riziv ziet hij niet graag zijn budget krimpen.

Hopelijk lezen de leden van het Grondwettelijk Hof mee. De uitspraak over het naast zich neerleggen van de bevoegdheidsverdeling bij de behandeling van de crisis opent de ogen over het (gebrek aan) respect voor het beleid voor de Belgische instellingen en hun organisatie. Bij het oordeel ten gronde over de vraag tot vernietiging van de Pandemiewet zou dit een rol mogen spelen.