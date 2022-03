Leuven, imec en de Russen

Oligarch Viktor Vekselberg van Rusal en de hightech campus Skolkovo werden gehuldigd bij de KU Leuven. Het Leuvens superonderzoekscentrum imec werkte samen met de Russen voor hightech in Eindhoven. Gevarieerde hightech Eindhoven was Philips, de stad is echter reeds jaren opgebloeid tot een centrum van gevarieerde hightech. Op de hightech campus van Eindhoven vestigden Russen zich om door te breken in de nieuwste technologieën. Vier start-ups met Russisch geld zochten de vrije sfeer op van het slimme Eindhoven. De opzet…

Oligarch Viktor Vekselberg van Rusal en de hightech campus Skolkovo werden gehuldigd bij de KU Leuven. Het Leuvens superonderzoekscentrum imec werkte samen met de Russen voor hightech in Eindhoven.

Gevarieerde hightech

Eindhoven was Philips, de stad is echter reeds jaren opgebloeid tot een centrum van gevarieerde hightech. Op de hightech campus van Eindhoven vestigden Russen zich om door te breken in de nieuwste technologieën. Vier start-ups met Russisch geld zochten de vrije sfeer op van het slimme Eindhoven. De opzet om hoog te scoren met de Russische initiatieven in Noord-Brabant is voorlopig geen hoogvlieger.

Het Russische ‘Ten Flecs’ werkte er op buigbare beeldschermen en leunde daarvoor op technologie van het Holst Centre (een afhankelijkheid van de Leuvenaars op de hightech campus), imec en TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). De Russen kochten technologie voor de aansturing van de beeldschermen. Vanuit een Russische fabriek zouden de soepele schermen geleverd worden aan bijvoorbeeld makers van smartphones.

Technospark

Technospark in Eindhoven is een dochter van het onder Poetin gestichte staatsfonds ‘Rusnano’. Het wordt geleid door Denis Kovalevich, een jonge ondernemer met een een sterk netwerk in Vlaanderen en Nederland. Poetin weet niet hoe triest het is gesteld met de Russische hightech en wil onafhankelijker zijn van de grondstoffen die zijn land economisch drijvend houden.

Sedert twee jaar, door covid-19, is het rustig bij de Nederlandse afdeling van ‘Technospark‘ alhoewel de kantoorvilla nog steeds gehuurd wordt door de Russen. Ronavi Robotics is een kind van Technospark en ontwikkelt en fabriceert seriële logistieke robots. Volgens de webstek worden deze werkpaarden gebouwd bij ‘VDL’. In totaal zouden zeven robots gemaakt zijn. VDL is een concern van de Nederlandse familie Van der Leegte met hoofdkantoor in Eindhoven en 15.000 medewerkers in 15 landen, waaronder België, met vestigingen in Roeselare (autobussen) en Erembodegem.

Een ander initiatief van Technospark in Eindhoven is ‘Isteq’. Dat dient voor het ontwikkelen van lichtbronnen voor de chipindustrie en medische apparatuur. De onderneming ‘Solartek’ van de holding ‘Rusnano’ stapte in het onderzoeksverband ‘Solliance’. Deze alliantie van onder meer het Holst Centrum, de Universiteit Hasselt en andere centra in België, Nederland en Duitsland kan bogen op 250 onderzoekers naar super voltaïsche zonnecellen. Solartek zegde de samenwerking op in 2018.

Skolkovo

Martin Hinoul, een natuurkundige uit Leuven, makelaar van hightech en vlijtige auteur, bezocht heel vaak de voorbije tien jaar Moskou en tal van grote Russische steden en regio’s. Telkens ontmoette hij mensen van vrij hoog niveau. Dat zowel van de overheid, als van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

‘Ik praat met de jonge Russische generatie die keihard werkt aan een moderne economie, met als voorbeeld het westen, hoewel de jongste jaren meer en meer gekeken wordt naar China en Zuid-Korea. Een Aziatische technologiecorridor vormt zich rond steden in Japan, China, Zuid-Korea en Taiwan. Die corridor is verknoopt met de Oost-Russische havenstad Vladivostok. Daar werken bedrijven die wedijveren met het Westen en de helft van de wereldbevolking, 3,5 miljard mensen, woont in die tech-strook.’

Skolkovo

Toenmalig president Dmitri Medvedev lanceerde in september 2010 Skolkovo en zocht daarvoor inspiratie in Silicon Valley, bij een bezoek aan Stanford University en Route 128 rond Boston. Ook onderhandelde hij met ‘Technion‘ in Haïfa, een Israëlische topuniversiteit.

Skolkovo opereert op 400 hectaren ten westen van Moskou en overkoepelt een vijftal technologische disciplines. Met het Amerikaanse MIT in Boston werd een contract gesloten voor de oprichting van Skoltech, een onderzoeksuniversiteit op de campus van Skolkovo. Onder president Trump werd MIT gedwongen om zijn samenwerking met Skolkovo te stoppen.

Leuven

De KU Leuven lonkte ook naar Skolkovo en de Russisch-joodse CEO van Skolkovo, de oligarch en ondernemer Viktor Vekselberg. Hij was op werkbezoek aan de Dijle, waarbij hij met zwier ontvangen werd. Vekselberg ligt aan de basis van ‘Rusal’, het grootste aluminiumbedrijf van Rusland. Hij is actief bij financiële instellingen en bestuurder van de Russische Groep Renova, verbonden met Zwitsers technologiebedrijven.

Martin Hinoul doceert regelmatig aan de Moscow School of Management Skolkovo, opgericht om jonge kandidaat-managers van grote Russische bedrijven als ‘Rosatom’ en ‘Gazprom’ te trainen. De school geeft opleidingen voor Russische streken die zich willen ontplooien tot kenniseconomieregio à la, bijvoorbeeld, Leuven.

In oktober 2021 stond de School of Management Skolkovo voor de eerste maal in de rangschikking van internationale MBA’s van de Financial Times en haalde meteen plaats 58. Er was 1 internationaal MBA-programma van de Lage Landen dat hoger scoorde, plaats 45, met name dat van de Antwerp Management School met een dubbele ankerplaats, een Belgische en een Russische.

Moskou stopt in 2025 met ISS, de internationale samenwerking, reeds gedurende 24 jaar, in de ruimtevaart wat het bekend maakte voor de oorlog in Oekraïne. De Russen kijken voor hun ruimtevaartprogramma’s voortaan naar de Chinezen. Met Beijing ondertekende Moskou een akkoord voor een vaste basis op of rond de maan. Dmitry Rogozin, de baas van ‘Roscosmos’, werkt aan een eigen ruimtestation tegen 2030. Hij was jarenlang actief op de Russische ambassade in Brussel en legde toen contacten met Belgische bedrijven waaronder hightech-starters in Leuven.