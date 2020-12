Ligt er voor Iran een kernbom onder de kerstboom?

De Iraanse potentaat ayatollah Khamenei zei de aanslag op brigadier-generaal Fakhrizadeh van de Iraanse Republikeinse Garde (IRG) zeker te zullen wreken. Fakhrizadeh wordt in westerse media aangeduid als ‘nucleaire wetenschapper en hoofd van het Iraanse nucleaire programma’. In plaats van het correcte: ‘generaal van de in sommige landen tot terroristische organisatie bestempelde IRG en hoofd van het Iraanse militaire nucleaire programma.’ Waarvan iedereen weet dat het bestaat, al ontkent het regime dat nog zo vaak. De ayatollah zei niets over…

De Iraanse potentaat ayatollah Khamenei zei de aanslag op brigadier-generaal Fakhrizadeh van de Iraanse Republikeinse Garde (IRG) zeker te zullen wreken. Fakhrizadeh wordt in westerse media aangeduid als ‘nucleaire wetenschapper en hoofd van het Iraanse nucleaire programma’. In plaats van het correcte: ‘generaal van de in sommige landen tot terroristische organisatie bestempelde IRG en hoofd van het Iraanse militaire nucleaire programma.’

Waarvan iedereen weet dat het bestaat, al ontkent het regime dat nog zo vaak.

De ayatollah zei niets over wie de aanslag had gepleegd, noch over welk soort wraak hij in gedachten had. Zijn probleem is dat hij voor gek staat met deze zoveelste geslaagde aanslag op een atoombomspecialist. Onvermogen om naar behoren te vergelden zou die schande nog vergroten. Machteloosheid is een vernedering in Iran, en vernederd worden IS het ergste dat een man kan overkomen.

Kettingreactie

Op gebeurtenissen als zo’n aanslag volgt steevast een kettingreactie waarin de schuld naar lagere niveaus wordt doorgespeeld. Daar wijst dan vervolgens iedereen naar ‘kleine Satan’ en ‘grote Satan’, respectievelijk Israël en Amerika, al weet niemand of zij wel verantwoordelijk zijn.

Op het potsierlijke af roept de ene Iraanse krant na de andere Iraanse generaal dat de vijand maar eens rustig moet afwachten waar en wanneer de wraak komt – en dat die zeker gaat komen…

In het Midden-Oosten komt eer of eerverlies tot stand door wat anderen over je zeggen. In het Westen is wat je doet of gedaan hebt vaak belangrijker. Wie onder Iraniërs iets verkeerd doet, kan te horen krijgen: geen zorgen, daar hoef je je niet voor te schamen, dit zal je niet vernederen. Het vermijden van schaamte is belangrijker dan iets verkeerd doen.

Thuisbasis te wankel

Met zijn vage dreigement vermeed Khamenei de schaamte voor het feit dat zijn regering de aanslag niet had kunnen voorkomen, terwijl hij zich in één moeite door indekte voor het eventuele uitblijven van vergelding…

Op wat speldenprikken na kwam die er ook niet na de dodelijke Amerikaanse droneaanval op de peetvader van alle terroristen: Generaal Qassem Soleimani. En dat terwijl de halve wereld riep dat president Trump daarmee een oorlog uitlokte…

Een straatvechter als hij begrijpt dat het Iraanse regime niet in een positie verkeert om grote militaire risico’s te nemen, vooral omdat de thuisbasis te wankel is. Die bestaat uit een beperkte kliek van geestelijken en militairen. Het leeuwendeel van de bevolking wil juist van de moellahs af.

Tien jaar gekibbel

Op wie die moellahs wel kunnen rekenen, is de old boys club van diplomaten uit het Obama-tijdperk, die Biden vrijwel integraal lijkt te gaan overnemen. Zij staan in de startblokken om de politiek van hun vroegere chef weer op te pakken, en diens nucleaire deal met Iran te herstellen, waar het Amerikaanse Congres in 2015 nog tegen stemde. President Trump stapte er in 2018 uit, omdat alles erop wees dat Iran zich niet aan de afspraken hield.

Niet verwonderlijk als je bedenkt dat aan de deal tien jaar gekibbel vooraf was gegaan tussen Iran en het Internationale Atoom Agentschap, dat zijn inspecteurs onophoudelijk gedwarsboomd zag worden door de Islamitische Republiek.

‘Verantwoordelijk Amerikaans leiderschap op het wereldtoneel’

Obama’s CIA-chef en notoire Trump-hater John Brennan, noemde de recente aanslag in Iran ‘misdadig’. Samen met Obama’s minister van Buitenlandse Zaken en mislukte presidentskandidaat John Kerry, vroeg hij de Iraanse leiders vast beleefd hun geduld nog even te bewaren. Alvorens ‘de schuldigen te bestraffen’ konden ze misschien beter de aanstaande terugkeer afwachten van ‘verantwoordelijk Amerikaans leiderschap op het wereldtoneel’.

Wonderlijk, hoe veel Amerikaanse politici de eerste de beste potentaat met bloed aan zijn handen met meer egards behandelen dan hun eigen democratisch verkozen president…

Obama

Het Iraanse regime staat er onder meer om bekend vrouwen grof te onderdrukken en homo’s op te hangen aan kraanwagens. Het is of was zo’n beetje bij ieder conflict in het Midden-Oosten betrokken: Syrië, Libanon, Jemen, Israël, enzovoort. En het manifesteert zich al 40 jaar als door en door anti-Amerikaans…

Maar met zijn nucleaire deal dacht Obama de ayatollahs op het rechte pad brengen, lezen we in zijn nieuwe autobiografie: Promised Land. Deze deal met Iran – officieel een deal met de vijf vaste leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland – werd niet alleen door het Amerikaanse Congres afgewezen, maar ook door geen enkel land in het Midden-Oosten geaccepteerd.

Onbedoeld positief effect

Een onbedoeld positief effect van de deal was dat sommige landen met een soennitische meerderheid ineens vrede met Israël wilden sluiten: hun laatste strategische bondgenoot tegen het sjiitische en onverbeterlijk agressieve Iran. Arabische staten in de regio begrijpen beter dan woke politici in het Westen dat niet het conflict tussen Israël en de ‘Palestijnen’ de grootste bedreiging van de vrede is, maar de machtshonger van het Iraanse regime.

De recent afgesloten vredesakkoorden hebben de situatie in het Midden-Oosten ingrijpend veranderd. Biden zal dat moeilijk kunnen negeren, al zou hij misschien graag de klok terugzetten.

’Deplorables’

Lees Promised Land als u het op kunt brengen: het beloofde land van Obama kent geen grenzen, geen dwingende religie en geen wapens, althans niet in handen van particulieren. In goede verstandhouding met het woke deel van de bevolking maken de liberale media en Big Tech er de dienst uit. Door te bepalen wat fake is en wat niet, wie verkiezingen wint, wat u mag zeggen en vooral wat u niet mag zeggen. Wie zich tegen deze nieuwe orde keert is een populist en hoort tot de ’deplorables’– zoals Hillary Clinton ze noemde: jammerlijke figuren met onjuiste meningen.

Zulke figuren moeten worden kaltgestellt, ze stemmen toch niet op de Democratische Partij. Gelukkig is het Biden op zijn lijf geschreven de betrekkingen tussen Amerika en de Chinese Communistische Partij snel weer op te warmen. Goedkope import uit China zal de markt weer overstromen, en de Amerikaanse arbeider verder overbodig maken. Klaar is Kees…

Collateral damage

Door de Iran-deal in ere te herstellen, zal Obama’s vroegere staf een van de meest uitgesproken anti-Amerikaanse en theocratische regimes ter wereld aan meer macht helpen en uiteindelijk waarschijnlijk aan de bom. Alles voor diens Promised Land…

Als Iran zijn vrijwel dagelijks herhaalde wens om Israël van de kaart te vegen ooit probeert te realiseren, zullen slachtoffers als collateral damage worden afgeschreven voor dat hogere doel. Maar er valt nu al één slachtoffer te betreuren, en dat is het Iraanse volk. Onder Trump kreeg het de kans in opstand te komen, nu zal het minstens nog de derde termijn van president Obama lijdzaam moeten uitzingen, pardon, de eerste vier jaar van president Biden.

Maar als dit volk zich ooit van het islamistische juk zal bevrijden, weet het precies op wie het zich moet wreken…