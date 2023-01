Lijflied van Tinne en Alexander: ‘We zijn goe bezig, ook al zeggen ze van niet.’

Deze week was er weer eentje van om het hardst liegen, van de zwartepiet toespelen – excuseer het anderskleurig plasorgaantje toespelen –, en onmacht demonstreren. De regeringen en bestuurders van dit land staan machteloos tegen de wereldwijde drugsmaffia, de miljarden rijke gehaaide multinationals, Russische hackers en graaiende politici. Het enige wat men doet is de vinger naar elkaar wijzen, paraplu’s opentrekken, alles uitstellen naar de Griekse kalender, factuur naar de belastingbetaler sturen en vooral keihard liegen. De annalen van grote…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Deze week was er weer eentje van om het hardst liegen, van de zwartepiet toespelen – excuseer het anderskleurig plasorgaantje toespelen –, en onmacht demonstreren. De regeringen en bestuurders van dit land staan machteloos tegen de wereldwijde drugsmaffia, de miljarden rijke gehaaide multinationals, Russische hackers en graaiende politici. Het enige wat men doet is de vinger naar elkaar wijzen, paraplu’s opentrekken, alles uitstellen naar de Griekse kalender, factuur naar de belastingbetaler sturen en vooral keihard liegen.

De annalen van grote smurf en zijn groene sandaalheldin

Hiep, hiep, hoera! Ontkurk de campagne. Ontsteek het zegevuur. Laten we het vuurwerk van oudejaarsavond nog eens overdoen. Want Tinne en Alexander werden verkracht door Engie en zijn schijnzwanger. Ze zijn in blijde verwachting van studies rond voorbereidende werken voor de preparatie van een concept voor de verlenging van twee kerncentrales. Joepie! Al dat moois werd bevestigd in een niet bindende intentieverklaring die de eufemistische benaming ‘Heads of Terms Agreement’ meekreeg.

Een servetje van de ‘Comme chez soi’ met daarop de woorden ‘België’, ‘Engie’, ‘kerncentrales’, ‘misschien’ en de afsluitend zinsnede ‘we klappen er later nog wel eens over’… getekend Alexander, Tinne en Engie. Topprestatie van onze grote smurf en groene sandaalheldin. Na 9 maanden sjacheren en soebatten hebben jullie de intentie een voornemen van krijtlijnen van basis van de grondslag van fundering van voetnoot van een akkoord.

De zeven dwergen van fake-beleid

We zijn ze met De Croo I stilaan gewoon. De non-akkoorden. Het fake-beleid. De perceptiebeslissingen. Wat kregen we sinds november 2020 allemaal? Mini-arbeidshervormingen zonder echte impact. Een pensioenhervorming die er dan plots geen bleek te zijn en dan nog eens een aanslag op de schatkist was. Een fiscale hervorming die de deadlines keer op keer niet haalt. Een staatshervorming waarvan de volksraadpleging een examen bleek voor laatstejaarsstudenten pol en soc. En nu een nucleair akkoord dat er geen is. De zeven dwergen beseffen wel dat ze slecht bezig zijn, maar liegen het weg. Ze zingen luidkeels het lijfliedje van de familie Planckaert: ‘We zijn goe bezig, ook al zeggen ze van niet.’ Ze kunnen meedoen in The Masked Singer, verkleed als hyena’s.

War on drugs

Een kind is dood. Een vergis-dode bij symbolische wraakbeschietingen. En want doen Vincent Van Quickenborne en Annelies Verlinden. Ze gaan een drugcommissaris aanstellen. Wanneer? En wat moet die brave man of vrouw of genderombouwpakket dan wel doen? Dat zien ze nog wel. Wow! Er komen extra containerscanners. Wanneer? Na de verkiezingen in 2024.

Het is duidelijk. We moeten de war on drugs starten in de parlementen. Daar moeten we eerst alle druggebruikers via drugtesten uit de pluchen zetels zwieren. De bar van het federale parlement heet niet voor niets, de ‘coffeekamer.’ Met de weinige overgebleven drugsvrije parlementaire wettenbakkers kunnen we dan aan de slag. In de federale regering blijft met zekerheid 1 minister op post, de asceet der asceten, minister Frank Vandenbroucke. In de Vlaamse regering hoop ik op zuster Hilde Crevits, tenzij haar burn-out medicatie nog niet is opgebrand. We kunnen moeilijk met druggebruikers de drughandel bestrijden. Ook alcoholisten sluiten hun café niet, hooligans beslissen niet over stadionverboden en kinderverkrachters stemmen geen wetten over grooming. Belangenvermenging heet dat.

Narcojustitie

De Croo zei deze week: ‘Druggebruik kan onschuldig lijken, maar er hangt bloed aan’. Excuseer! Onschuldig lijken? Er is niets onschuldig aan illegaal drugs gebruiken. Iets wat illegaal is, is nóóit onschuldig. De Vivaldioten willen de drugsmaffia bestrijden met een minister van Justitie die al meermaals openlijk bekende een druggebruiker te zijn.

Vincent hoe koop jij illegale drugs zonder je dealer te laten arresteren? Of is hij de enige die niet in de cel moet? Op Villa Politica ontkent Vincent Van Quickenborne, met uitgestreken tronie en het lieg-talent van De Croo, dat hij geen drugsdealers kent en geen drugs gebruikt. Nochtans. Op het door zijn vrouw georganiseerde hardrock en metalfestival ‘Alcatraz’ loop je quickie wel eens met wit gepoederde neus tegen het lijf. Door de pannenkoeken met bloemsuiker die men daar naast de pinten serveert uiteraard. Ook in een mondaine club in Knokke – bekend voor zijn functioneel zwart marmeren tabletten in de toiletten – kunnen we quickie wel eens aantreffen uitgelaten dansend in hogere sferen. Op de tafels dansend bedoelen we daar uiteraard mee.

Dit was niet op de afbraak:

Paul Prins woef. Ook wel bekend als Prins Laurent is kwaad omdat het parlement zijn naam wijzigde naar Laurent van Saksen-Coburg, terwijl het volgens woefje VON Sasken-Coburg moet zijn.

Op de boerenbeurs AgriFlanders delen @cdenv en @openvld gratis het abdijbier ‘Het Schijnheilig Paterken’ uit. Wie niet zat wordt van het bier, wordt ongetwijfeld dronken van hun kontdraaierij.

U kan nog steeds het boek ‘Het jaar van de banaan 2022’ bestellen voor de prijs van 23,00 euro inclusief verzending. Ook de editie 2021 en 2020 kan je nog altijd bestellen voor 17 euro inclusief verzendkosten. Ook dit jaar is er terug een cadeaubox van de laatste drie edities 2020-2021-2022. Drie boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen.

Je kan dit moois bestellen via https://boeken.cafe/lezer/jasmijn-walldorf/