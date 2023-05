Republikeins presidentskandidaat Vivek Ramaswamy liet via Twitter weten dat LinkedIn, een sociaal medium voor professionelen in handen van Bill gates' Microsoft, zijn account had geblokkeerd. Na veel heisa, ook in de reguliere media, gaf LinkedIn, onder het voorwendsel dat het om 'een vergissing' ging, het account terug vrij. Ramaswamy, een bedrijfsleider en anti-woke en anti-ESG-activist (ESG staat voor Environmental, Social & Governance en slaat op sociale, milieu en bestuurscriteria om zogenaamde 'duurzaamheid' te meten), stelde op 17 mei vast dat…

Republikeins presidentskandidaat Vivek Ramaswamy liet via Twitter weten dat LinkedIn, een sociaal medium voor professionelen in handen van Bill gates’ Microsoft, zijn account had geblokkeerd. Na veel heisa, ook in de reguliere media, gaf LinkedIn, onder het voorwendsel dat het om ‘een vergissing’ ging, het account terug vrij.

Ramaswamy, een bedrijfsleider en anti-woke en anti-ESG-activist (ESG staat voor Environmental, Social & Governance en slaat op sociale, milieu en bestuurscriteria om zogenaamde ‘duurzaamheid’ te meten), stelde op 17 mei vast dat zijn LinkedIn-account geblokkeerd was. Toen hij verhaal haalde bij het sociale mediabedrijf kreeg hij te horen dat hij hun regels tegen ‘misinformatie, haatspraak en geweld’ geschonden had. De gewraakte berichten bevatten video’s waarin Ramaswamy het had over zijn -naar eigen zeggen- ‘op feiten gebaseerde standpunten over het klimaatbeleid en Biden’s relaties met China’. Ramaswamy vindt dat hij als presidentskandidaat zijn standpunten over die thema’s in alle vrijheid naar voren moet kunnen brengen. Hij beschuldigt LinkedIn dan ook van ongeoorloofde censuur en inmenging in het verloop van de verkiezingen.

Big Stink

Ramaswamy bleef niet bij de pakken zitten en maakte via verschillende fora een big stink waarbij hij zijn verontwaardiging over de handelswijze van LinkedIn, evenals de banden van het bedrijf met Bill Gates en Microsoft, niet onder stoelen of banken stak. Door de massale aandacht bond LinkedIn in en gaf het het account terug vrij. Als uitleg voor het gebeurde stelde LinkedIn dat het om ‘een vergissing’ ging.

‘Totale onzin’, zo laat Ramaswamy op Twitter weten. ‘Het idee dat het hier om een vergissing zou gaan is belachelijk en totaal onoprecht. Dit was geen technische storing. Het was een opzettelijke daad van censuur. … Ik verzoek Satya Nadella (CEO van Microsoft, red) om LinkedIn’s censuur publiekelijk te veroordelen, anders is dit slechts het begin van de verkiezingsbemoeienis van 2024.’

Niet aan proefstuk toe

LinkedIn is met deze poging tot censuur niet aan zijn proefstuk toe. Tijdens de coronacrisis verbande het sociale mediakanaal verschillende accounts van beleidskritische wetenschappers zoals Robert Malone. Het bedrijf voegt zich zo bij de lange lijst van sociale media die maar al te graag hen onwelgevallige meningen fnuiken, al dan niet op aansturen van de overheid.

Ook bij ons snoert LinkedIn geregeld gebruikers de mond. Zo verwijderde het het account van Karianne Boer na een post waarin ze als rechtswetenschappelijk onderzoeker juridische vragen stelde bij de uitsluiting van ongevaccineerden tijdens de coronacrisis. Boer startte een gerechtelijke procedure tegen LinkedIn, de eerste in ons land. Het is uitkijken naar de afloop daarvan.