Links kan de politieke islam niet loslaten

Over blijvende indrukken gesproken. Kauthar Bouchallikht heeft in Nederland een indrukwekkende entreé gemaakt in de politieke wereld. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, heeft de gesluierde moslima binnengehaald en netjes geïnstalleerd op de verkiesbare plaats negen. In Nederland vinden er in maart volgend jaar verkiezingen plaats en de rijzende ster bij de Nederlandse Groenen maakt kans om in de Tweede Kamer te zetelen. Witte konijnen zijn altijd wel interessant voor de media. Bouchallikht zwaaide tijdens haar lancering met alle rode vlaggen die ze kon vastpakken maar Klaver reageerde enkel met een flauwe, clichématige Engelse uitspraak: ‘we’ve got your back!’

Mijn boodschap aan Kauthar en aan alle andere jongeren van Nederland: wees niet bang, je staat er niet alleen voor. We’ve got your back!https://t.co/J5d9l811lK — Jesse Klaver (@jesseklaver) November 13, 2020

De Moslimbroeders, legitiem?

Wat waren die rode vlaggen nu eigenlijk? Bouchallikht is een klimaatactiviste en ze is inderdaad zeer actief geweest op alle soorten platforms voor ze recent de sprong waagde in de jungle van de politiek. Nog voor ze haar GroenLinkse standpunten kon bekendmaken aan het grote Nederlandse kiespubliek doken verontrustende foto’s en berichten op over haar activiteiten als vicevoorzitter van Femyso. Dankzij de media en de tegenstanders van de politiek correcte Groenen zien we allemaal de hypocrisie van links alweer bevestigd.

Femyso is een Europese moslimjongerenorganisatie die zich inzet voor actief burgerschap, mensenrechten en de strijd tegen islamofobie. Ze zijn gelieerd aan de Moslimbroeders en steken dat eigenlijk niet onder stoelen of banken. Het enige wat Bouchallikht hierop antwoordde was dat Femyso ‘een legitieme organisatie’ is. Op hun Facebook-account zie je niets anders dan verschillende events en debatten die ze organiseren rond die thema’s waar mijn hoofd van duizelt bij het zien van zoveel hyperactieve overenthousiaste Europese moslimjongeren. Op Europese schaal werken ze nauw samen met de Europese instellingen en dragen ze hippe hoodies met de slogan: ‘working for a diverse, cohesive and vibrant Europe.’ De politiek heeft niet zo’n hoog aaibaarheidsgehalte als bij Femyso, iemand had het Kauthar moeten zeggen.

Op sommige foto’s poseren de jongens en meisjes samen, op andere zitten ze dan weer gesegregeerd. Op één foto zie je zelfs een Turkse vlag en het logo van de Duitse Milli Görüs. Deze beweging is geïnspireerd door de politieke islam van wijlen Necmettin Erbakan, de politieke vader van de huidige Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Erbakan heeft nog een tijd de vier muren van een Turkse cel mogen aanschouwen omdat hij een gevaar was voor de seculiere waarden van de Turkse Republiek. Niet onbelangrijk: de Duitse tak van Milli Görüs wilde in 2019 een islamschool in Genk openen. Toenmalig minister van Onderwijs, Hilde Crevits had de school geen erkenning toegekend. Huidig minister van Onderwijs, Ben Weyts, volgt zijn voorganger en houdt die erkenning in uit angst voor islamradicalisering.

Segregatie en antisemitisme

Op één foto geeft Bouchallikht een workshop voor een klas van de leden van de Studenten Unie Nederland. De actieve gendersegregatie is alweer vastgelegd met een klikje van een smartphone. Een paar foto’s verder weet je wat voor soort volk er achter de organisatie Studenten Unie Nederland zit: ze herdenken de dood van Necmettin Erbakan waar ze zijn mooie daden eren en beloven zijn naam en ideeën te laten verderleven.

Een laatste rode vlag: Bouchallikht was aanwezig op een demonstratie tegen Israël waar antisemitische leuzen klonken. Alweer een verkeerde inschatting van haar, zegt ze. En zo verdwijnt elk grammetje geloofwaardigheid van GroenLinks alweer als sneeuw voor de zon. En houdt men de deur open voor de politieke islam om haar voet tussen de deur te steken van al hetgeen waar we in geloven en waar islamisten een grondige hekel aan hebben: democratie, vrijheid, gelijkheid. Precedenten zoals de Nederlandse politieke partijen Denk en Nida die door naïef links Nederland zijn voortgebracht hebben blijkbaar niks toegevoegd aan het politiek collectief geweten. Bouchallikht zegt te willen opkomen voor radicale gelijkwaardigheid maar het is nog zoeken met een verrekijker naar haar radicale standpunten inzake vrijheden.

1/ De foto van mij op een demonstratie in 2014 is ongelooflijk pijnlijk. De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta. — Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) December 8, 2020

Radicale gelijkwaardigheid, wanneer het past

Wat is het toch met linkse partijen in Europa en hun blinde adoratie voor de islamitische orthodoxie? Is het werkelijk die walgelijke tolerantie van de intoleranten langs onze kant waar de politieke islamisten in Europa mee wegkomen? En geloven we een gesluierde moslima die zegt op te komen voor radicale gelijkwaardigheid terwijl ze in gesegregeerde klassen workshops geeft? Hoe gaat zij opkomen voor de verdoken homoseksuelen in haar gemeenschap die verplicht een dubbelleven moeten leiden? Zal zij ook radicaal gelijkwaardig zijn als er in haar eigen omgeving jonge meisjes hun eigen leven willen leiden? Los van religieuze dogma’s en rolpatronen? Zal zij de vrijheid van meningsuiting respecteren, ervoor strijden en het luidkeels veroordelen wanneer mensen onthoofd worden omwille van een mohammedcartoon?

De politiek correcte elite

Linkse politici in Nederland en Vlaanderen zijn nog nooit zo hard met de neus op de feiten gedrukt als de laatste jaren. Ze hebben actief de ideologie van het islamisme mee verspreid in Europa. Maar ze blijven halsstarrig vasthouden aan de goedkope identiteitspolitiek, waardoor bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet en rechts nog rechtser wordt. Al de rode vlaggen ten spijt zal ook dit artikel uiteindelijk jammer genoeg als islamofoob en rechts worden geklasseerd door de linkse partijen en linkse journalisten.

De strijd tegen de politieke islam wordt gekaapt door extreemrechts. Daardoor worden de stemmen van de seculiere moslims — en anderen die het gevaar van de politieke islam van mijlenver zien aankomen — gesmoord. Wij worden niet meer gehoord, wij worden weggehoond door de politiek correcte elite die denkt met arrogantie en morele verhevenheid de wereld een betere plaats te maken. In werkelijkheid voedt ze het extreemrechts populisme in Europa. Je mag letterlijk op je kop gaan staan, zelfs barsten, er zal een vrouw met hoofddoek, eender welke vrouw met hoofddoek, staan op de kieslijst.

Dat ze op die manier de islamisten vrij spel geven in het huis en de kern van de democratie, in hun parlementen, boeit ze minder. Een hoofddoek is nooit het probleem geweest, het is het gedachtegoed achter de hoofddoek dat bewust wordt verborgen. Het is op handige wijze de perceptie manipuleren. Maar niemand trapt er nog in.