Links-radicale jongeren hebben de toekomst in Catalonië

Om de Catalaanse jongeren van vandaag te begrijpen, moet je de geschiedenis van de jeugdbeweging in Catalonië kennen. Een beweging die altijd veel kracht heeft gehad en goed georganiseerd was.

De vrijetijds jeugdbewegingen via Scouting en ‘Esplais’ hebben altijd al gezorgd voor een kritische geest en betrokkenheid van jongeren bij de samenleving en Catalonië.

Naast deze verenigingen zijn jongeren ook betrokken bij eerder linkse verenigingen die zich bezighouden met humanitaire actie en internationale samenwerking, mensenrechten, milieu en vrouwenemancipatie. Verenigingen die het hele sociale veld bestrijken en die vandaag de dag een grote invloed en aanwezigheid in de Catalaanse samenleving hebben.

Op cultureel gebied hebben zij zich sterk gemaakt voor het behoud van volkstradities, zoals de ‘Castellers’ (torenbouwers), de ‘Diables’, de Reuzen… die vandaag de dag over de hele wereld bekend zijn.

Jongeren en politiek

Jongeren vandaag in Catalonië zijn zoals elders in West-Europa de best opgeleide in de geschiedenis. En ze maken gebruik van dezelfde informatie- en organisatiesystemen als in elke geavanceerde samenleving. Zij leven — nu al meer dan tien jaar — in een grote sociale en economische crisis, zoals heel Spanje, en hun toekomstverwachtingen zijn erg complex. Deze jongeren zijn opgegroeid met pogingen om een evenwicht te vinden tussen deze crisis en de politieke scène in Catalonië, waar de onafhankelijkheidsbeweging de laatste tien jaar op alle gebieden steeds meer aan kracht heeft gewonnen. Bij de laatste verkiezingen haalden de independentisten een meerderheid in zetels én in stemmen…

Er is een een groep jongeren die altijd actief is geweest in de jongerenafdelingen van politieke partijen en in studentenvakbonden. In feite zijn de meeste Catalaanse persoonlijkheden in de huidige culturele en politieke actualiteit voortgekomen uit jongerenverenigingen. Dat geldt onder andere voor gewezen minister van Buitenlandse Zaken en nu politiek gevangene Raül Romeva en voor gewezen minister-president Jordi Pujol.

Onafhankelijkheidsbeweging

Voor jonge Catalanen, die betrokken zijn bij vrijetijds-, sociale, culturele en politieke verenigingen, zijn demonstraties en manifestaties alledaagse kost. Velen van hen hebben hun ouders vergezeld naar de grootste vreedzame massamobilisaties in Europa van deze eeuw, jaarlijks op 11 september, voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Zij zijn opgegroeid met pacifisme en dialoog als instrumenten voor onderhandeling en verandering over sociale en nationale vraagstukken.

Vandaag komen ze in heel Catalonië al twee weken aan een stuk de straat op zoals veel jongeren dat ook in andere steden in Spanje doen. Ze protesteren en eisen echte veranderingen van een politieke klasse die hen negeert en de problemen niet oplost. Ze willen een toekomst waarin ze kunnen werken en een fatsoenlijk huis hebben. Ze eisen de afschaffing van de ‘Ley Mordaza’ (muilkorfwet) omdat ze willen leven met vrijheid van meningsuiting en ideologie.

Catalaanse jongeren hebben zich van het huidige politieke systeem afgekeerd omdat ze het niet als stabiel beschouwen. Daarom is er bij de laatste drie verkiezingen in Catalonië steeds meer onthouding van jongeren. Zij zijn veeleisender en besluitvaardiger dan die van de vorige generaties. De meeste van die jongeren zijn links van het centrum actief. Er zijn anarchisten, communisten, milieuactivisten, pro-onafhankelijkheidsactivisten, nationalisten. De manier waarop zij moeten demonstreren is krachtiger dan die van hun ouders, omdat zij ook gezien hebben hoe de demonstraties en de politionele acties aflopen. De Spaanse — en ook Catalaanse — politie treedt doorgaans hardhandig op.

Bovendien zijn ze de politieke retoriek moe, zowel op sociaal vlak als wat de slabakkende onafhankelijkheidsbeweging betreft.

Albert Salamé / Vilaweb.cat

CUP

De belangrijkste verenigingen die de manifestaties van de afgelopen twee weken in Catalonië met een belangrijke rol ondersteunen zijn: jongerenorganisaties (Arran en La Forja); vakbondsorganisatie (COS); studentenorganisatie (SEPC); antirepressie-organisatie (Alerta Repressiva) en de aan de basis van de CUP liggende organisaties ‘Endavant’ en ‘Poble Lliure’. Er zijn meer verenigingen die de manifestaties ondersteunen zoals de jongerengroepen van andere indepedentistische politieke partijen en andere niet-politieke jonge verenigingen maar de meesten leunen aan bij of sympathiseren met de links-anarchistische CUP.

Al deze organisaties hebben bovendien een grote invloed op de CUP omdat zij allemaal links zijn, uit jongeren bestaan en hun belangrijkste expressiemiddel de straat is. Het is nu verder afwachten wat er zal gebeuren in de straten en wat de CUP zou doen in de Catalaanse regering. Die partij groeide van vier naar negen zetels en is kingmaker in de Catalaanse regeringsvorming. Het ziet er immers naar uit dat, in welke samenstelling ook, de CUP deze keer een volwaardige regeringspartij zou worden, in plaats van enkel gedoogsteun te geven vanuit de oppositie.

Toekomst

We naderen de lente, waarin we bloemen en bomen zullen zien ontluiken en er in Europa dagen vol zon en licht zullen aanbreken. We zullen zien of deze lentekriebels echte antwoorden geven op de problemen van de jonge Catalanen en de deuren openen naar een betere toekomst, met meer rechtvaardigheid en vrijheid.