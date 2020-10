Loekasjenko voor gesprekken naar de gevangenis

Op zaterdag 10 oktober verscheen op het regeringskanaal van Telegram een opname van een ontmoeting tussen Aleksandr Loekasjenko met een aantal politieke gevangen. Onder hen de sinds 18 juni in hechtenis zittende Viktor Babariko en diens zoon Eduard. Ook een aantal leden van de coördinatieraad waren te zien. Het filmpje, dat een minuut duurt, zou zijn opgenomen in het detentieсentrum van de KGB in Minsk. Aan het begin is te zien hoe de gevangenen beduusd in een rij staan en…

Op zaterdag 10 oktober verscheen op het regeringskanaal van Telegram een opname van een ontmoeting tussen Aleksandr Loekasjenko met een aantal politieke gevangen. Onder hen de sinds 18 juni in hechtenis zittende Viktor Babariko en diens zoon Eduard. Ook een aantal leden van de coördinatieraad waren te zien.

Het filmpje, dat een minuut duurt, zou zijn opgenomen in het detentieсentrum van de KGB in Minsk. Aan het begin is te zien hoe de gevangenen beduusd in een rij staan en Loekasjenko hen de hand schudt. Daarna zegt hij aan een ronde tafel gezeten: ‘Het volk leeft met het motto “we willen een dialoog”. Uit de kritiek van de mensen die jullie ondersteunen heb ik een radicaal voorstel bedacht, namelijk dat dit voor alle vragen moet gelden. Het is niet nodig ons alleen tot de grondwet te beperken. De helft van de hier aanwezigen is, zoals ik heb begrepen, jurist en begrijpt zeer goed dat een grondwet niet buiten op straat kan worden geschreven. Ik zie het breder, ik probeer niet alleen de mensen die jullie ondersteunen, maar de hele maatschappij te overtuigen van het feit dat we het breder moeten zien.’

Volgens het officiële persbureau BelTa was de ‘ontmoeting’ een complete verrassing voor alle aanwezigen. De ‘uitwisseling van meningen’ zou vier en een half uur hebben geduurd. ‘De gespreksthema’s waren in de eerste plaats van politieke en economische aard’, aldus BelTa. De aanwezigen zouden unaniem hebben besloten de inhoud van de gesprekken geheim te houden.

De toekomst van bankdirecteur Babariko

Eind september had Aleksej Venediktov, hoofdredacteur van de Russische zender Echo Moskvy (de echo van Moskou) naar aanleiding van het overleg tussen president Poetin en Aleksandr Loekasjenko in Sotsji over Viktor Babariko, voormalig directeur van Belgazprombank, geschreven: ‘Ik denk dat het lot van hem en dat van zijn kameraden apart is besproken. Ik denk het niet, ik weet het zelfs zeker. Ik ken het resultaat niet, maar we gaan binnenkort zeker veranderingen zien. Ik herinner er nog eens aan dat ook Maria Kolesnikova [die op 7 september ontvoerd werd door onbekenden en later bij een poging tot een gedwongen uitzetting naar Oekraïne haar paspoort verscheurde en sindsdien in hechtenis zit – nvda] eveneens tot de staf van Babariko behoort.’ Dmitri Peskov, woordvoerder van de Russische president, twijfelde aan de uitspraken van de hoofdredacteur van Echo Moskvy: ‘Het overleg in Sotsji vond onder vier ogen plaats’.

Vrouwenmarsen en Svetlana Tichanovskaja

Op zaterdag werden eveneens de traditionele vrouwenmarsen gehouden in alle Wit-Russische steden. Ditmaal liepen de deelneemsters in kleinere groepen door de stadscentra en legden bloemen neer om te herinneren aan het politiegeweld. Precies twee maanden geleden viel in Minsk het eerste van zes dodelijke slachtoffers. De 34-jarige Aleksandr Tarajkovskij, vader van een driejarige dochter, werd op de dag na de verkiezingen van dichtbij neergeschoten door een agent van een speciale eenheid. Er werd geen onderzoek ingesteld.

Ook in het buitenland werden uit solidariteit soortgelijke demonstraties gehouden. In Vilnius maakte Svetlana Tichanovskaja deel uit van de stoet. Zij sprak op dezelfde dag voor het eerst sinds meer dan vier maanden telefonisch met haar man Sergej, die sinds 29 mei van dit jaar in de gevangenis zit. Behalve het welzijn van de kinderen sprak het paar over de ontmoetingen van Tichanovskaja met bondskanselier Merkel en president Macron: ‘Dat zijn goede mensen. Ze ondersteunen ons. Ze geloven in onze overwinning, omdat wij het recht aan onze zijde hebben.’ Sergej Tichanovski zou hebben aangeraden door te gaan met het ontmoeten van wereldleiders en doortastender op te treden.

Een onbekende liep vooruit op deze woorden en logde zich op 9 oktober tijdens een online bespreking van het Deense parlement in als ‘Svetlana Tichanovskaja’. Tijdens de zitting werd de situatie in Wit-Rusland besproken. Toen na 40 minuten de onbekende nog steeds geen camera had ingeschakeld, werd de bespreking afgebroken. Het geval wordt onderzocht.

Mars van de trots

Op zondag 11 oktober begon om twee uur ’s middags de ‘mars van de trots’. Dit was de tiende zondagse demonstratie op rij. In Minsk kwamen de demonstranten bijeen aan de Stella op de Prospekt Pobeditelej (Laan van de Overwinnaars). Nog voor de mars kon vertrekken werden mensen uiteengejaagd, ongenadig geslagen en gearresteerd door ordetroepen. Onder de gearresteerden bevonden zich drie journalisten van oppositiezender Belsat. Ook meerdere journalisten van het Russische persbureau TASS werden afgevoerd.

Politie en OMON [Wit-Russische oproerpolitie, nvdr] gebruikten pepperspray en stungranaten om de menigte onder controle te krijgen. Als antwoord op het hardhandige optreden van de ordetroepen gooiden enkelen met flessen.Rondom de Stella verzamelden zich tienduizenden mensen. Dmitri Balaba, hoofdcommissaris van de OMON in Minsk, werd tijdens een interview met de staatstelevisie weggeduwd en uitgejouwd. De sfeer werd steeds grimmiger en de ordetroepen zetten waterkanonnen in. Ook waren er ontploffingen te horen. Er werd met rubberen en paintball kogels op de demonstranten geschoten. Tegen de avond werd bekend dat er door het hele land meer dan 600 personen waren gearresteerd.