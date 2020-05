L’union fait la f₳rce

De prijzen in de supermarkt stijgen zo hard dat mijn portemonnee dienst begint te weigeren. De coronacrisis weegt zwaar op een eenvoudig gezin met twee uit werkenden en drie studerende kinderen. Gelukkig heb ik goed nieuws voor de Wetstraat want ik heb tegenwoordig zoveel schulden dat ik een regering kan beginnen.

Politiek droogterecord

Sinds 21 december 2018 dobbert een stuurloze ark van politieke dwergen in een poel van ‘s lands verderf. Ze wacht op een zondvloed van rede of een tsunami van responsabiliteit, maar er komt zelfs geen regenbui van staatsmanschap. De verkiezingen van 26 mei 2019 brachten geen wijziging in de verstarde posities van de politieke partijen. Integendeel, iedereen vluchtte de loopgraven van zijn eigen grote gelijk in. Politieke partijen zijn stemmenbedrijven van electorale ronselaars lijdend aan ultracrepidarianisme, een onweerstaanbare drang om je mening te spuien over dingen waar je geen verstand van hebt.

De bestuurlijke droogte duurt nu al 527 dagen en voor eind september verwacht men geen druppel verlossing. De droogte is het gevolg van de opwarming van het politieke klimaat tussen het noorden en zuiden van het land. De grootste oorzaak is de meanderende rode straalstroom die de blauwe fiscale drukgebieden doet stijgen. De broodnodige klimaatverandering wordt dan weer verhinderd door de political distancing van egotrippers en stemmenjagers.

Ik hoor al meer dan een jaar hetzelfde riedeltje: ‘De kiezer heeft de puzzelstukken moeilijk gelegd’. Larie. De politici kunnen niet puzzelen omdat ze kleurenblind zijn, en psychotisch geld en stemmen tellen in plaats van maatschappelijke verdiensten. Politiek is geen doel, maar een tool.

België is een Siamese tweeling

Het driedimensionaal steekspel van rode ridders Paul Magnette en Conner Rousseau rond de herfederalisering van de gezondheidszorg is een hypocriet schouwspel. Ze roepen luid dat er nu geen tijd is om het land te splitsen, maar er is wel tijd voor een hervorming richting uniestaat. Een Waalse conservatieve plaisanterie gesteund door enkele 11.11.11-partijen. L’union fait la f₳rce.

België is een Siamese tweeling die sinds 1970 tijdens zes delicate operaties voor het grootste stuk gescheiden werd. We hangen enkel nog aan elkaar vast ter hoogte van de portefeuille, net de moeilijkste splitsing. Conner Rousseau zei in De Afspraak geen tijd te hebben voor de splitsing van België, maar wel tijd zat te hebben om vijf maanden te snuffelen en te snuiven. Als we in tijdsnood zitten, snuffel dan niet, maar vorm een regering. Schrijf geen bijbel vol dure eden waarvoor nu geen geld is. Neem uw verantwoordelijkheid op zonder socialistische ‘conditio sine qua non’ op te werpen, en speel vooral geen politieke spelletjes rond staatshervorming met (minstens) 44% van de Vlamingen. Conner Rousseau is heel snel gemuteerd van verzoenende zoomer tot de kroonprins van de oude politiek, van progressieve nieuwkomer naar conservatieve slang met dubbele tong.

Nieuwe idioten maken we zelf

Tom Van Grieken maakt zijn nieuwkomers dan weer zelf. Misschien moet je dat even revalueren Tom. Je nieuwe parlementsleden mogen dan wel diploma’s zat hebben, ze missen enkele knikkers in de bovenkamer. Golden boy Dries Van Langenhove ging weer uit de bol op een lockdownparty. Hij speelde daarmee niet alleen met z’n eigen leven maar dreigde zichzelf tot een coronadragend moordwapen om te vormen. De testosterontweeter acht zich naast politiek onschendbaar ook corona-onschendbaar. Dries, uw vrienden zijn geen schild voor corona, en uw ongezond verstand is contraproductief. Je mag met ezelsoren op, je plaats innemen in de lockdownhoek van het parlement.

Het grote coronabedrog

De Pano-reportage afgelopen week legde bloot dat de regering en hun spreekpop Mao Van Ranst ons belogen en bedrogen. Half februari klonk het nog: ‘we zijn goed voorbereid, laat corona maar komen’. Maar van dan af aan stond elke beleidsbeslissing in het licht van het feit dat we níet klaar waren. Wetenschappers bevestigen nu dat door tekort aan medisch beschermingsmateriaal, inrichting en testkits, een wel héél beperkende gevalsdefinitie voor testen van teruggekeerde skiërs werd opgemaakt. Zo kon het conoravirus zich ongestoord, snel verspreiden onder de bevolking. Een inschattingsfout, heet het nu arglistig. Hoewel Mao Van Ranst zijn eigen fout niet inziet. Nu, geen verrassing daar. Communisten zijn van nature blind voor de miserie die ze veroorzaken.

Maar het is geen fout. Het is een bedrieglijk misleiden van de bevolking omdat we niet klaar waren voor de pandemie. De verspreiding van een vals optimisme door Maggie De Block, moest paniek voorkomen, tot daar enig begrip. Maar dat is een doekje voor het bloeden, die geen tranen dept tijdens uitvaarten, faillissementen en de storm van ontslagen die nu aantrekt. Intussen, en mede door het overheidsfalen, halen we in de discipline ‘oversterfte’, de bronzen medaille op de Olympische Coronaspelen. De superclub van tien politieke partijen gooit best geen verwijten, want zij waren de GPS van de dolende regering-Van Ranst I. Euh sorry, Wilmès II.