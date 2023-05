Maarten Boudry publiekelijk uitgescholden voor racist

De gevolgen van het implementeren van Critical Race Theorie (CRT) op bepaalde faculteiten van de UGent begint zo zijn vruchten af te werpen. Dat die vruchten niet altijd even zoet zijn, mocht filosoof Maarten Boudry aan den lijve ondervinden. Tijdens een treinrit begon iemand hem de huid vol te schelden. Boudry bracht zijn relaas op Twitter. Hij vertelt hoe een licht hysterische dame zijn gezelschap vroeg of ze er zich van bewust waren dat ze op stap waren met een…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De gevolgen van het implementeren van Critical Race Theorie (CRT) op bepaalde faculteiten van de UGent begint zo zijn vruchten af te werpen. Dat die vruchten niet altijd even zoet zijn, mocht filosoof Maarten Boudry aan den lijve ondervinden. Tijdens een treinrit begon iemand hem de huid vol te schelden.

Boudry bracht zijn relaas op Twitter. Hij vertelt hoe een licht hysterische dame zijn gezelschap vroeg of ze er zich van bewust waren dat ze op stap waren met een racist motherfucker (een racistisch persoon die de liefde bedrijft met de eigen moeder, WM) en een racist asshole (een racistisch rectum, WM).

Argumenten zijn expressie van Witheid

Een verbouwereerde Boudry vroeg de dame om verduidelijking en wilde graag weten waarom hij met deze krachttermen werd bedeeld. Daarop kon de dame geen sluitend antwoord bieden, laat staan voorbeelden die haar stellingname konden onderbouwen. Volgens haar wist elke anti-racist dat hij een racist asshole was die constant zijn racisme in de media verspreidde. Vragen om onderbouwing vond ze een exponent van whiteness (witheid, een term gebruikt door aanhangers van CRT om blanken in het verdomhoekje te zetten en de mond te snoeren, WM).

‘Argumenteren waarom racist motherfuckers “racist motherfucker” zijn, dat was onnodig en zinloos voor jou, want “we’re past that”. Het was gewoon klaar als pompwater. Constructief debat is iets wat enkel “white liberal racists” willen. Dus schuimbekken & schelden dan maar’, zo schrijft Boudry in zijn twitterdraadje.

Seminarie rond CRT en dekolonisatie

De dame in kwestie gaf mee dat ze op de terugweg was van een seminarie over CRT, al weigerde ze te vertellen welk seminarie dat dan wel was. Boudry’s nieuwsgierigheid was echter gewekt en even googelen bracht soelaas. Die dag ging aan de UGent een seminarie door van een zekere prof. dr. Ali Meghji, prof ‘social inequalities‘ aan de universiteit van Cambridge, met als titel ‘A critical synergy: Critical Race Theory and decoloniality‘.

Het bijwonen van dat seminarie zorgde er blijkbaar voor dat de dame meende elke regel van welvoeglijkheid aan de kant te mogen schuiven. Critical Race Theory, een als wetenschap vermomde ideologie die uit de Angelsaksische academische wereld komt overwaaien, krijgt nu blijkbaar ook grip op de studentenpopulatie van de UGent. Met alle onaangename gevolgen van dien. De ideologie, die fundamenteel racistisch van aard is, legt de bron van alle kwaad bij de blanke westerse mens. Ze is gebouwd op het slachtofferschap van alle mogelijke minderheden en heeft enkel oog voor de huidskleur en etnische afkomst van personen.

Waar Boudry uiting zou hebben gegeven van racisme is niet geheel duidelijk. Die vraag bleef dus ook onbeantwoord door de dame die de beschuldigingen uitte.

Wie financiert dit?

Een andere vraag is wie verantwoordelijk is voor de financiering en facilitering van deze polariserende ideologie aan onze universiteiten. Op de flyer voor het seminarie staan de logo’s van de UGent, de Vlaamse overheid en Decolonizing the university, wat een studentenorganisatie met een podcast blijkt te zijn. In die podcast wordt onder meer gepleit voor het afschaffen van de vereiste om Nederlands te gebruiken aan de universiteit.

Volgens bronnen dicht bij het kabinet van Minister-president Jambon liepen er al vragen binnen over het incident en de mogelijke betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij het financieren van dit soort projecten. Er zou op dit moment een onderzoek lopen. Het is onduidelijk of de Vlaamse overheid hier iets mee te maken heeft. Het gebruikte logo, met de tekst Flanders, State of the Art, komt niet van het departement onderwijs of cultuur, maar wordt meestal gebruikt door Flanders Investment & Trade.

Ondertussen raden verschillende oplossingsgerichte tweeps (gebruikers van Twitter, WM) Boudry aan een auto aan te schaffen.