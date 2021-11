Maatregelen in Nederland nu strenger dan toen er nog geen vaccin was…

Vorige week werd in België, in navolging van Nederland, de coronapas verplicht. Op dinsdagavond 2 november kondigde het Nederlandse kabinet aan dat er vanaf zaterdag weer mondmaskers (in Nederland heten die ‘mondkapjes’) worden gedragen in winkels. ’t Is een kwestie van tijd.

Vorig jaar was dit nog begrijpelijk. Niemand wist hoelang het zou duren voor er een vaccin ter beschikking kwam. Inmiddels is iedereen die het wilde, gevaccineerd. Toch hebben we nu coronapas én mondmaskers. We hebben nu strengere maatregelen dan toen er nog géén vaccin was.

De rek is eruit

Afgelopen zaterdag stond er in het dagblad De Telegraaf een opiniestuk dat het fraai verwoordt: ‘De mens is flexibel, maar de rek is eruit.’

De auteur was een psychiater en tevens opiniemaker. Over het wantrouwen jegens coronavaccins was ze duidelijk: ‘Je reinste flauwekul.’ Die zijn degelijk ontwikkeld. Bovendien slikken Nederlanders dagelijks pillen tegen allerlei aandoeningen, terwijl die eveneens bijwerkingen veroorzaken. Toch aanvaarden mensen die, omdat ze het grotere nadeel niet willen.

Gebrek aan vertrouwen

Toch snapte ze waar het wantrouwen vandaan kwam. Twee hoofdoorzaken. De eerste: een arts vertrouw je vanwege diens expertise. Wat is de expertise van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, opgeleid als leerkracht lagere school?

De tweede: de overheid lapt zelf veel morele regels aan haar laars. De justitieminister die het eerste halfjaar de ene coronaboete na de andere uitdeelde, overtrad op zijn eigen bruiloft de regels met betrekking tot afstand houden en niet zoenen. En dan was er koning Willem-Alexander die met zijn gezin tijdens de herfstvakantie vertrok naar Griekenland, ook al had de regering de bevolking opgeroepen reizen achterwege te laten.

Het stuk is geschreven door Esther van Fenema. In Nederland kan haar naam soms averechts werken, omdat ze ook is omgegaan met ‘omstreden rechts’. Daar moet je helaas rekening mee houden.

Rabbijn Tamarah Benima

Misschien ook wel terecht. In Duitsland vinden er regelmatig demonstraties plaats tegen coronamaatregelen. Het punt is dat extreemrechts zich dan onder de demonstranten mengt. Verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog zijn doorgaans dooddoeners: de wet van Godwin. Maar wanneer een neonazi coronamaatregelen gaat vergelijken met de Jodenvervolging…

U begrijpt waarom het verkeerd viel toen vorige week iemand kritiek op de ongevaccineerden koppelde aan de Jodenvervolging in nazi-Duitsland en daarbij ook minister De Jonge noemde. Dit keer werd de uitspraak gedaan door iemand die doorgaans goed ligt bij de VPRO (links-liberale Nederlandse omroepvereniging, voor wie hoogopgeleid wil overkomen) en kwaliteitskranten. Hij kwam van een mevrouw die zelf rabbijn is van de liberale Joodse gemeente, Tamarah Benima. Als journaliste had ze de verontwaardigde reacties, ook in Joodse kringen, moeten zien aankomen.

Op die manier heeft vraagtekens plaatsen weinig zin. Aan de andere kant, hoeveel vertrouwen wekt gezondheidsminister De Jonge als hij kabinetsbesluiten vergelijkt met het scheppingsverhaal in Genesis 1?

Twee kanttekeningen

Twee zaken worden niet vermeld in de berichtgeving omtrent aanscherping van maatregelen. Corona begon februari 2020, direct na wintersportvakanties. In oktober zijn herfstvakanties. Tussen toen en nu werden vakantieperioden consequent gevolgd door nieuwe uitbraken.

Stond ‘vakantie’ in het rijtje met kenmerken waar organismen aan moeten voldoen om als levend wezen te worden beschouwd. Kenmerken, zoals we die in het tweede middelbaar voor biologie uit ons hoofd moesten leren? Zijn we wettelijk verplicht om op vakantie te gaan? Geïnspireerd door minister De Jonge heb ik de Bijbel uit de kast gepakt. Nee, nergens in Exodus of de drie daaropvolgende wetgevende boeken is er sprake van een elfde gebod: ‘Gij zult met vakantie gaan!”

De vakantiesector heeft vast betere lobbyisten dan de horeca en het midden- en kleinbedrijf.

De tweede kwestie is een vraag. Al anderhalf jaar leven we steriel. Kunnen de maatregelen, die wij nemen om coronabesmetting te voorkomen, gevolgen hebben voor het vermogen om weerstand op te bouwen tegen verkoudheid en griep?

Gotspe?

Misschien hebben onze bestuurders, dankzij experts, toegang tot informatie die onbekend is bij het brede publiek. Alleen, de afgelopen maart had Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer, de landelijke volksvertegenwoordiging. Het Nederlandse lengterecord formeren is inmiddels verbroken, zonder dat er zelfs maar een serieus begin is gemaakt met een coalitiegesprek. Dag in, dag uit blijkt dat de huidige Kamerleden en kabinetsleden elkaar niet vertrouwen. Ondertussen vragen diezelfde mensen aan de Nederlandse bevolking om hen te vertrouwen.

Alsof er de komende maart geen gemeenteraadsverkiezingen zijn waar burgers kunnen laten zien hoeveel vertrouwen ze hebben in welke partij…

Naschrift

Donderdag 4 november publiceerde dagblad De Telegraaf een interview met Tamarah Benima. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1263873239/rabbijn-waarschuwt-voor-woke-ellende-komt-nooit-van-de-stratenmaker-of-de-vuilophaler In haar lezing wilde ze een ‘sluipende ontwikkeling’ aankaarten, namelijk ‘dat ook westerse samenlevingen onderdrukkende mechanismes kennen.’ Neem bijvoorbeeld discussies over orgaandonatie (in Nederland zijn mensen nu automatisch na hun dood donor, tenzij ze bezwaar maken. Initiatief van het links-liberale D66). Dat noemt zij biopolitiek: de overheid probeert zeggenschap te krijgen over jouw lichaam. Of woke, dat armoede en racisme wil bestrijden, maar daarbij het individu minder belangrijk maakt dan de groep.