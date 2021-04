Marketingpioneer Karlo Zobell overleden

Karlo Zobell is overleden. Hij was 77. Het brede publiek en te weinig flaminganten zullen zijn naam kennen. Wel ontwierp hij een van de strafste en blijvende symbolen van de samenwerking tussen mens en technologie. Karlo schiep de legendarische verbroedering tussen een menselijke hand en de hand van een robot.

Technologie en communicatie

Die handdruk werd het symbool van Flanders Technology, de publieke show van de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen, de DIRV, van de jaren tachtig en negentig. FT en de DIRV sloegen aan bij het grote publiek. Ze waren onder meer uitingen van een vernieuwde publieke communicatie. Daar investeerden minister-president Gaston Geens, en zijn adviseur voor technologie, Kris Rogiers, in. Zowel de publieke actie voor meer technologie in Vlaanderen, Flanders Technology in Gent, als het beleid dat FT schraagde, hadden behoefte aan een pakkend beeldmerk. Karlo Zobell leverde dat.

Flamingant nieuwe stijl

Karlo Zobell was een flamingant van de nieuwe stijl. Op verre afstand van romantiek, gebral, gezeur en wereldvreemdheid. Hij is de pionier van de industriële business-to-business-marketing in België. Onder meer met het eigen bedrijf BBC dat hij leidde tot in 2010. Karlo Zobell was de drijvende kracht en ontwerper van de campagne Mode, dit is Belgisch. Dat was een commerciële en creatieve hefboom onder het ontwerptalent van onder meer de Antwerpse modeschool met de fameuze Zes van Antwerpen. Ook de Koopjeskrant en meer van dergelijke blijvers ontsproten aan zijn geest.

Karlo Zobell hield van kunst en muziek. Je kon hem tegen het lijf lopen op klassieke concerten en uitmuntende tentoonstellingen in de beste musea.