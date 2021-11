Alain Maron na Bruvaxgate: ‘Pandemie bestrijden is belangrijker dan privacy vaccinstatus beschermen’

Vorige week las u op Doorbraak al over Bruvaxgate. Met een rijksregisternummer van iemand en een Brusselse postcode kan elke Brusselaar de vaccinatiestatus van een andere Brusselaar achterhalen via Bruvax.be, het Brusselse online platform waarlangs vaccinatie-afspraken moeten worden gemaakt. Dat is illegaal, maar dus wel technisch mogelijk, zeker ook voor banken, werkgevers en gegevensdieven. Gezondheidsminister Alain Maron stelde vorige week bij Doorbraak dat Bruvax.be dan ook zo toegankelijk mogelijk is gemaakt om zoveel mogelijk mensen tot een vaccin te verleiden.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vorige week las u op Doorbraak al over Bruvaxgate. Met een rijksregisternummer van iemand en een Brusselse postcode kan elke Brusselaar de vaccinatiestatus van een andere Brusselaar achterhalen via Bruvax.be, het Brusselse online platform waarlangs vaccinatie-afspraken moeten worden gemaakt. Dat is illegaal, maar dus wel technisch mogelijk, zeker ook voor banken, werkgevers en gegevensdieven. Gezondheidsminister Alain Maron stelde vorige week bij Doorbraak dat Bruvax.be dan ook zo toegankelijk mogelijk is gemaakt om zoveel mogelijk mensen tot een vaccin te verleiden. Maron beloofde de zaak verder te onderzoeken, en dan ten gronde te reageren.

De oppositie in het Brussels parlement kreeg afgelopen donderdag echter weinig inhoudelijke argumenten. Privacy is door Maron ondergeschikt gemaakt aan de gezondheidscrisis. ‘Het feit dat iemand een bericht krijgt dat hij niet meer in aanmerking komt voor vaccinatie, of nog een afspraak kan maken voor een eerste, tweede of derde dosis, en deze informatie gecodeerd is aan een uniek rijkregisternummer en postcode, betekent voor ons geen inbreuk op de GDPR-wetgeving,’ zo gaf Maron mee in de assemblee van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; gezondheid is immers een door beide taalgemeenschappen uitgevoerde bevoegdheid binnen het Brusselse gewest, red.).

Geen klachten

Maron heeft daarnaast een parallelle analyse door een externe jurist laten uitvoeren, die de bevindingen van zijn administratie openlijk tegenspreekt. ‘Volgens deze analyse is het moeilijk vol te houden dat externe toegang van zulke gegevens geen inbreuk betekent op persoonlijke informatie. Op dit moment is het echter niet te achterhalen of deze mogelijkheid uitgebuit is geweest door niet-geautoriseerde personen,’ aldus Maron. ‘We hebben nog altijd geen klacht ontvangen wegens misbruik,’ zo voegde hij er nog aan toe.

Maron benadrukte ook dat de geraadpleegde externe jurist ruimte heeft gelaten voor interpretatie. ‘De regels rond gegevensbescherming zijn geen absoluut gegeven en moeten in een context geplaatst worden. De doelstelling is om maximaal tegen de pandemie te vechten, rekening houdend met de Brusselse situatie en de gezondheidsrisico’s. Dit gegeven is belangrijker dan een potentiële gegevensinbreuk door een niet-gemachtigde persoon. Het was de prioriteit om zoveel mogelijk mensen te vaccineren, op de meest gemakkelijke manier, ook voor de derde vaccindosis, en zo gezondheidsrisico’s te vermijden.’

September

De Ecolo-minister heeft evenwel Bruvax laten aanpassen naar de configuratie van september. Wat betekent dit? Om de toediening van derde vaccindoses te vergemakkelijken, werd midden september de website aangepast. Voorheen kon iedere Brusselaar een afspraak maken via de website, en werd in het vaccinatiecentrum pas gecontroleerd of die persoon nog een vaccin moest krijgen. Maron heeft dat midden september laten aanpassen zodat mensen zelf hun afspraak voor een derde vaccin konden boeken.

Met de bekende gevolgen: vanaf toen kon iedereen met een rijksregisternummer verifiëren of een rijksregisternummer nog in aanmerking komt voor een afspraak, of nog een afspraak kan maken. Wat dus ongewild iets zegt over de vaccinatiestatus van iemand. Ook met de derde doses, want Federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft al te kennen gegeven dat negen maanden na het tweede vaccin, twee vaccins niet meer zullen volstaan om volledig gevaccineerd te zijn.

Aanmodderen

‘Maron doet iets waar hij goed in is,’ zo reageert Brussels parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA). ‘Namelijk: de crisis verderzetten zonder fouten toe te geven, en zonder omkijken verder aanmodderen. In het parlement komt hij doodleuk vertellen dat er geen probleem is omdat nog niemand een klacht heeft ingediend. De wet is nochtans de wet. Bovendien heeft de website Bruvax.be 300.000 euro gekost. Je mag voor dat geld een goede bewaking van persoonlijke gegevens verwachten.’

‘Maron heeft al zoveel fouten gemaakt dat hij al enkele keren ontslag zou moeten genomen hebben. Hier vind ik ook dat hij dat zou moeten doen, want Bruvaxgate gaat toch over potentieel zware inbreuken. Maar hij blijft doodleuk zitten en geeft geen kik.’

Ook de PVDA toonde zich weinig gediend met Marons uitspraken. ‘Vaccinatiegegevens horen niet toegankelijk te zijn voor werkgevers, verzekeraars of huiseigenaars. U hebt nagelaten de GDPR-controle-autoriteit te verwittigen, en de website offline te halen zolang het probleem zich stelde. Deze hele meerderheid heeft een belangrijk privacyprobleem gewoon genegeerd,’ zo stelde parlementslid Jan Busselen.

Charta21, het collectief dat het datalek wereldkondig maakte, wil voorlopig niet reageren bij Doorbraak.be. ‘Wij wachten eerst op de aanpassingen die mijnheer Maron beloofd heeft om door te voeren. Pas dan zullen we inhoudelijk reageren,’ zegt jurist Hubert Petre.