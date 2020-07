Martine De Coppel na het ontslag in Grimbergen

Vorige week ontplofte er een bom in de gemeenteraad van de Vlaams Brabantse gemeente Grimbergen. Er werd een debat gevoerd over de toekomst van deelgemeente Strombeek-Bever, meer bepaald over de verhuis van bibliotheek en OCMW naar de nieuwe vleugel van het gemeentehuis te Grimbergen. Net voor de pauze liet voorzitster Martine De Coppel zich de verzuchting ‘alle vreemden weg’ ontvallen. Het was een uiting van ongeduld en frustratie. Ze was er zich niet van bewust dat haar microfoon nog aanstond.…

Wat vooraf ging

Nadat volksvertegenwoordiger Bart Laeremans uit onvrede met het beleid van Filip Dewinter het Vlaams Belang had verlaten, richtte hij in Grimbergen de partij Vernieuwing op. Deze partij groeide uit tot de grootste partij van Grimbergen. Ze slaagde er na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in een coalitie te vormen met N-VA en Open Vld. Dit ondanks pogingen van toenmalig voorzitter Gwendolyn Rutten om dit tegen te houden.

Wij interviewden Martine De Coppel een paar dagen na haar emotioneel ontslag als voorzitter teneinde een beter beeld te schetsen van de persoon en anderzijds ook de uitspraak in de juiste context te plaatsen.

Jij hebt de beste jaren van je leven gegeven aan het verenigingsleven in Grimbergen, kan je even opsommen wat je allemaal gedaan hebt?



Als Medewerkend Agent van het Argentakantoor in Strombeek-Bever begon ik dertig jaar geleden het verenigingsleven te steunen. Ik werd heel snel voorzitter van Jong KAV, lid van de Cultuurraad en zo veel meer. Nu nog ben ik voorzitter van Pasar Strombeek-Bever, penningmeester van vtbKultuur Grimbergen, bestuurslid van de Werkgroep Vlaamse Actie… Allemaal vrijwilligerswerk dat ik combineerde met een voltijdse job.

Verbrusseling

De Grimbergse deelgemeente Strombeek-Bever staat al decennia sterk onder druk van verfransing en ‘verbrusseling’ en in het kielzog ook islamisering. Dat zijn zaken die druk zetten op de samenleving?



Uiteraard, Strombeek-Bever is op 20 jaar tijd zó veranderd door een enorme instroom van migranten. De grens met Brussel is er gewoon niet meer! Maak maar eens een wandeling door het centrum van Strombeek-Bever, je ziet gewoon waar nog een autochtoon woont. Of als je een bezoek brengt aan het vernieuwde skatepark waan je je zeker in Brussel.

Recent hebben we ook (o.a. in Humo) gelezen hoe de Turkse antiwesterse organisatie Milli Görüs het salafisme ook vanuit een moskee in Strombeek-Bever verspreidt, jullie hebben daar ook voor gewaarschuwd en maatregelen tegen genomen?



Vernieuwing heeft altijd geprobeerd dit in de perken te houden, maar deze rijke Turkse organisatie is intussen al 15 à 20 jaar aan zet! Zij gaan telkens in beroep en kunnen zich deze dure procedures blijkbaar goed permitteren.

Sociale rol

Je was ook zes jaar bestuurslid van het OCMW in Grimbergen, en stond bekend voor een zeer menselijke aanpak. Wat zijn je ervaringen?



Ik was steeds hulpvaardig waar het kon maar streng als het moest. Als je er een paar jaar in meedraait, zie je toestanden waar de menslievendheid en soms naïviteit van de Vlaming misbruikt wordt. Ik kan je verzekeren dat er schrijnende toestanden zijn in onze samenleving en ben blij dat er ooit een ‘Openbare Onderstand’ werd opgericht. Maar het doel van toen is nu ver te zoeken.

Zeer opvallend is dat +/- 80% van de leefloners van allochtone afkomst zijn en werkbereidheid heel moeilijk ligt, deels door de taal, deels door te grote gezinnen en deels door, we moeten het durven zeggen, profitariaat. We zijn nu eenmaal het land van melk en honing. De andere +/- 20% zit verdeeld onder de sociale en psychologische gevallen en aanvullingen voor rusthuisbewoners die onvoldoende pensioen en familie hebben. 75% van de Grimbergse leefloners woont in Strombeek-Bever.

Opgekropte frustratie

In die context moeten we dus jouw uitspraak van donderdag op de gemeenteraad kaderen?

Het was niet echt een uitspraak, want aan niemand anders dan mezelf gericht. Het was eerder een gedacht, een opgekropte frustratie waardoor ik buiten zinnen was. Niet toevallig liet ik het me net ontvallen op het moment dat er een ‘aangenaam Strombeek’ werd aangehaald. Het was zonder bijbedoelingen, laat staan iemand te kwetsen, daarom dat ik ook perplex zei: Jammer dat mijn micro nog aanstond! Maar alles werd uit de kast gehaald om mij tegen beter weten in als racist af te schilderen en tot ontslag te dwingen.

Er waren natuurlijk ook nog rekeningen te vereffenen door partijen die naast de coalitie waren gevallen. Het heeft zeker ook te maken met het feit dat ik me voor dat agendapunt enorm ingezet had om voor Strombeek-Bever de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot de verhuis van bibliotheek en OCMW naar de nieuwe vleugel van het gemeentehuis te Grimbergen. Er wordt echt van een mug een olifant gemaakt !

En wat mijn ongelukkige verzuchting betreft, dat had, nogmaals, absoluut niets met racisme te maken. Het was een realistische bedenking, een spontane ongecontroleerde ingeving, in de alweer ellenlange toelichting van de oppositie op het agendapunt voor de toekomst van Strombeek-Bever, waarvoor ik mij de afgelopen maanden zo zwaar heb ingezet. Realisme en eerlijkheid kunnen in de politiek moeilijk getolereerd worden. We voelen ons vernederd, gebruikt voor de felbegeerde postjes en gekraakt!

Kijken naar de toekomst

Heb je nu spijt van die uitspraak?



Terugspoelen kan nu eenmaal niet, het is wat het is, ik kan die woorden niet meer intrekken. Maar iedereen hoort er in wat ze er willen in horen. Zoals ik al zei het was deel van een inwendige denkoefening, aan niemand gericht. Wat zegt men al niet bij realistische vaststellingen ‘weg met dat gespuis’ of ‘weg met die handel’; dit was hier niet anders! Tenslotte leven we ook nog steeds in een land met vrije meningsuiting. Ik benadruk nogmaals, als ik iemand gekwetst zou hebben, dan druk ik mijn grote spijt uit en wil ik me daarvoor zelfs uitbundig verontschuldigen.

Wat ga je nu nog doen? Politiek actief blijven?



Ik krijg meer dan ooit steunbetuigingen van kiezers, met meldingen om te blijven, om de verdediging verder te zetten in het beleid ! Laat je niet kelderen, ga er voor, enzovoort! Dit heeft mij de moed gegeven om verder te zetelen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst als ‘onafhankelijke’. Dat roer heb ik nog in handen en ga ik zeker benutten, alleen al om de tegenstrijdige en valse uitspraken van Groen te vernietigen.