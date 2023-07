Martine Tanghe, zoveel meer dan een collega

Toen ik in 1984 bij de openbare omroep binnenkwam, was Martine Tanghe op reis. Ze zeilde met haar toekomstige man Jos over de Atlantische Oceaan naar de Caraïben. Achteraf zei ze daarover: als ik het zoveel weken met hem kan uithouden in de enge ruimte van een zeilboot, dan zal mij dat voor de rest van ons leven ook wel lukken. Ze kregen samen drie prachtige kinderen.

Helaas verloor ze haar man in 2019 aan kanker. Martine nam haar taak als moeder bijzonder ernstig, al werd daar op de werkvloer nauwelijks over gesproken. Maar ze was van zeer nabij betrokken bij de schoolse prestaties van haar dochter en twee zonen. Zonder enige twijfel zou ze een prima lerares geweest zijn. Graag kennis overdragen paste haar als gegoten.

Keurig Nederlands

Dat een nieuwsanker ook een beetje leerkracht moet zijn, ontkende ze niet, maar ze hoedde zich voor schoolmeesteren. Ze wou ook niet om het even wat lezen. Ik heb het meer dan eens meegemaakt dat ze een aangeleverde tekst compleet herschreef, hetzij omdat de invalshoek haar niet zinde, hetzij omdat ze de toon ongepast vond, hetzij omdat het taalkundig niet correct was. Want Martine behoorde nog tot de generatie die groot belang hechtte aan keurig Nederlands. Ze aarzelde niet collega’s die regelmatig zondigden tegen het taaleigen daarop aan te spreken.

Meer dan een collega

In 2011 kreeg ik als een van de eersten van haar te horen dat ze borstkanker had. Na haar operatie bezocht ik haar in het ziekenhuis en later bij haar thuis. Het zag ernaar uit dat ze de ziekte overwonnen had en ze ging snel weer aan het werk. Maar drie jaar geleden liet ze weten dat ze hervallen was. De strijd tegen de ziekte begon opnieuw en heeft tot vanmorgen geduurd.

Aan de reacties in de media te zien, zorgt het nieuws van haar overlijden voor een schok. Heel veel Vlamingen zijn met Martine als nieuwslezeres opgegroeid, en dat schept een band. Ik had het voorrecht om 29 jaar met Martine te mogen samenwerken, meestal op de redactievloer, een zeldzame keer op het terrein, zoals die keer toen twee treinen op elkaar waren gereden in Pécrot. Bij zulke gelegenheden zag je meteen dat ze het medium televisie helemaal in de vingers had. De openbare omroep verliest met Martine Tanghe een zeer vakkundige en uiterst nauwgezette journaliste en een betrouwbare nieuwslezeres. Ikzelf verlies iemand die veel meer was dan een collega.