Mbappé, nieuwe koning van het voetbal

Kylian Mbappé: drie doelpunten in Camp Nou. FC Barcelona-PSG 1-4, achtste finale Champions League op 15 februari 2021. Met deze prestatie heeft de Fransman duidelijk gemaakt dat het tijdperk van Leo Messi op het hoogste niveau ten einde is. Hier is de opvolger van de beste voetballer aller tijden. Twee jaar geleden bespoedigde hij ook al het einde van de wereldbekerdromen van Messi. Kylian Mbappé. De wereld leerde hem kennen tijdens Frankrijk-Argentinië 4-3, 30 juni, achtste finale World Cup Rusland…

Kylian Mbappé. De wereld leerde hem kennen tijdens Frankrijk-Argentinië 4-3, 30 juni, achtste finale World Cup Rusland 2018. Daar stond ineens ‘le phénomène’. Door niemand af te stoppen, dankzij een unieke verbinding van snelheid en techniek. Amper negentien, de vergelijkingen met Pelé staken meteen de kop op.

Maturiteit, snelheid, vooruitzicht, methodiek… op zijn negentiende

Volgens L’Equipe handelt het bij hem om vier elkaar voortdurend beïnvloedende elementen: de maturiteit, de snelheid, het vooruitzicht en de methodiek. Vanuit een ‘permanente passie voor het spel’. Hij voetbalt niet om te ontsnappen uit een ‘moeilijke omgeving’, want hij groeide in Bondy, de voorstad van Parijs, op in een middenklassegezin.

Zijn moeder is een kind van Algerijnse ouders, speelde handbal op niveau en geeft les. Zijn vader werd geboren in Kameroen en verhuisde naar Frankrijk om er te voetballen en bekwaamde zich niet in vakmanschap van de coach. Kylian werd geboren in december 1998, vijf maanden nadat anderhalf miljoen Fransen ‘Les Bleus Black-Blanc-Beur’ toejuichten op de Champs Elysées. Ze scandeerden ‘Zizou Président’ want enkele uren eerder hadden zijn kopballen Brazilië met 3-0 uitgeteld in de finale van La Coupe du Monde.

Voorbestemd voor het wereldgoud

Het leek wel voorbestemd dat hij bijna twee decennia later zijn land opnieuw van het ‘goud’ liet genieten. Slechts Pelé deed het hem voor: de wereldbeker winnen voor zijn twintigste. En bepalend zijn in de route naar het succes. Met snelheid én schijnbewegingen. Kylian imiteerde op zijn veertiende niet alleen de kunststukjes, maar ook de gestes van zijn idool Cristiano Ronaldo. Gebrek aan zelfvertrouwen was hem vreemd.

In de zomer van 2016 slaagde hij waar de ‘profs’ faalden. Frankrijk verloor in Parijs de finale van Euro 2016 tegen Portugal. Mbappé versloeg met de U19 in hetzelfde toernooi Italië met liefst 4-0. Van dan af volgde elk seizoen een prijs: verrassend landskampioen met AS Monaco in 2017. En hoe! Met 107 doelpunten, 95 punten en liefst 8 punten voorsprong op PSG. Hij deelde in de vreugde met 26 goals in 44 wedstrijden, want ook in de Champions League sloegen de Monegasken spijkers met koppen na spektakelkwalificaties tegen Manchester City en Borussia Dortmund. De rit eindigde pas in de halve finale tegen Juventus.

PSG liet het geld rollen, aanvankelijk voor een uitleenbeurt: dat betaalde zich meteen uit in drieklapper Ligue 1, Coupe de France en Coupe de la Ligue. En dan kwam de eerste grote afspraak met de wereld: World Cup Russia 2018. Frankrijk startte bijzonder slecht: met de hakken over de sloot tegen Australië en Peru, met voetbal van dramatische kwaliteit. De 0-0 tegen Denemarken beloofde weinig beterschap. In de achtste finale duelleerde hij met Messi. Hij maakte zijn roep van troonopvolger waar. In een tijdspanne van tien minuten bogen Les Blues een 1-2 achterstand om in een 4-2 voorsprong. Twee goals tolden via zijn voet tegen de netten, maar de actie waarmee de wereld hem leerde kennen zette hij op in de dertiende minuut.

‘Le trente-sept’: 37 kilometer per uur, met de bal aan de voet

Met de bal aan de voet opende hij een rush op dertig meter van het doel waarbij hij verschillende verdedigers in de wind zette en Rojo verplichtte tot een overtreding in het strafschopgebied. Griezmann zette de penalty om. Mbappé werd uitgeroepen tot ‘Man of the Match’. Zijn snelheid bij dit loopnummer werd gemeten op 37 km/uur. De ploeggenoten doopten hem tot ‘trente-sept’.

Van dan af regende het complimenten uit het milieu van gewezen topspelers. Gary Lineker tweette dat hij de ‘nieuwe mondiale voetbalberoemdheid’ had gezien. Jorge Valdano prees hem in The Guardian als zowel de opvolger van Messi als Cristiano en betrok ook de Braziliaan Ronaldo in de vergelijking. Pelé wond er geen doekjes om: ‘Gefeliciteerd, @KMbappe. Met twee doelpunten op een WK schaar je je in groots gezelschap!’ Verwijzend naar zichzelf.

Zijn invloed op de kwartfinale en halve finale tegen respectievelijk Uruguay (2-0) en België (1-0) beperkte zich tot de collectieve inspanning. In de slotpartij tegen Kroatië schitterde hij opnieuw. Opnieuw trok hij in zes dolle minuten de Balkandefensie met zijn sprintcapaciteiten open: in de 59ste dribbelde hij zich tot diep in het vijandige zestienmetergebied en bood Pogba de 3-1 aan. In de 65ste minuut besloot hij zelf het avontuur te zoeken en de 4-1 op het bord te toveren.

‘Le nouveau Pelé est arrivé.’ Of was het ‘le nouveau Cristiano?’ Of ‘le nouveau Messi?’ Of een combinatie van de drie? Kylian Mbappé, ‘le nouveau roi du football’. Zeker na de spectaculaire 1-4 in Camp Nou tegen Barça op 15 februari 2021.