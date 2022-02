Jarenlang was Patrick Van Gompel op VTM de reporter ter plaatse. Hij schreef over zijn journalistenloopbaan een fijn boek Van onze verslaggever ter plaatse. Een gesprek over media, technische veranderingen en wat dat met een mens doet. Maar ook welke veranderingen er in die media gebeurd zijn. Is iedereen nu journalist? Is Joe Rogan journalist?

Joe Rogan ligt onder vuur. Maar wie is dat en wat komt aan bod in die podcasts die hij maakt? Op onze redactie is Winny Matheeussen al jarenlang een luisteraar. De geknipte man om ons in het universum rond te leiden.