Mee naar de grens van Oekraïne: migratiestromen ondersteboven

Donderdagmorgen 17 maart. Ik word uit mijn comfort zone gehaald door een telefoon van een bevriend familiaal busbedrijf. Of ik tegen de middag kan meerijden naar de grens met Oekraïne om goederen te leveren en vluchtelingen op te halen? Ja of neen? Ja. Het is tenslotte Oekraïne 1212 dag, en ik ben niet het type dat dan onverschillig kan blijven zitten. Al verschillende artikels schreef ik hier om aan te tonen dat bevolkingstoename in een overbevolkt land als het onze hetzelfde effect kan hebben als het continu opblazen van een ballon. Toch maak ik hier een uitzondering. Waarom?

In de bus richting Slowakije blijken drie moslim chauffeurs te zitten, drie Vlamingen (een dame uit de zorgsector, een jongedame van het familiebedrijf en een Vlaams Belang politicus), twee tolken met Oekraïense wortels, en dus deze Vlaamse wetenschapper. Een soort nieuwe doorsnede van onze Vlaamse (?) realiteit. Bijeengebracht door een snel geïmproviseerde actie. Het team heeft hier en daar wat aanpassingsproblemen wat betreft taakverdeling, maar uiteindelijk valt in de zowat 60 uur durende trip alles uiteindelijk mooi in zijn plooi. Het team ‘draait’.

Slovaakse vrijwilligers

We bereiken de grens met Oekraïne, waar in een sportstadion de opvang van vluchtelingen goed begeleid wordt door Slovaakse mensen die ons in het Engels te woord staan. De goederen die door Vlamingen naar het autobusbedrijf zijn gebracht worden uitgeladen, en er is een eerste kennismaking en inventarisatie van de vluchtelingen. 85 in totaal, praktisch allen jonge vrouwen met een kindje, en een tiental mentaal en/of fysiek gehandicapte kinderen. Ze zien er allen behoorlijk uit, en gedragen zich rustig. Ze worden goed opgevangen door de Slovaakse vrijwilligers.

Als ik in de autobus met de Engels sprekende Kate uit Karpov keuvel, toont ze zich naar buiten toe rustig. Haar valse nagels zijn verzorgd en gekleurd en ze heeft praktische, mooi verzorgde kledij. Ze praat enthousiast over haar job bij de spoorwegen en over haar erg geliefde land. Dat laatste doet de tranen ineens in haar ogen schieten en ze blokkeert. Ze sluit zich af onder haar sportjas en legt zich neer. Een half uurtje later recht ze de rug en vlecht ze vrouwelijk rustig haar lange haren. Na de schuilkelders schikt ze zich in haar nieuwe situatie. Haar hoop is om Londen te bereiken, en daar een nieuw leven op te bouwen. Vandaag hoor ik dat haar stadje, Karpov, het deze nacht weer zwaar te verduren heeft gekregen.

Rechts plots enthousiast pro immigratie

De fysiek en/of mentaal gehandicapte kinderen maken er het beste van, maar je ziet twijfels in sommige ogen. Eéntje gaat plots door het lint, en we besluiten de 112 nooddienst erbij te halen. Na enige verzorging kan de reis verder gezet worden. We halen Mechelen probleemloos, waar opvang voorzien is tot deze mensen in Brussel hun registratie krijgen. Ook mijn hersens hebben blijkbaar een roller-coaster meegemaakt. Waarom zijn vele Vlamingen plots zo enthousiast om deze Oekraïners op te vangen? Zelfs rechts is plots enthousiast voor immigratie. Wat gebeurt hier?

Voor wat betreft links en centrum partijen heb ik weinig vragen. Hun open deur politiek doet onze bevolkingsaantallen indrukwekkend en onverantwoord stijgen. Economische simplistische redeneringen, electorale overwegingen, of ‘politieke correctheid’ geven hen voldoende beweegredenen. Iedere partij heeft er wat bij te winnen. Zelfs middengroepen knijpen de ogen dicht als de eerste Oekraïense immigranten ondertussen al weken dienst doen als poetshulp, kinderbegeleider… bij meer bemiddelde Vlamingen. Maar als ik meer naar rechts kijk komen de vraagtekens.

Poetin als redder van Westerse waarden?

Enig opzoekwerk en discussie brengt eerst nog meer verwarring: Voor vele Vlaams Belang politici is Poetin de laatste jaren immers uitgegroeid tot een voorbeeld. In hun opinie verdedigt hij de witte christelijke mens tegen oprukkende gekleurde mensen en moslims. Hij verdedigt in hun ogen ook de Westerse waarden en cultuur. Daarbij neemt hij ultra rechtse stellingen in tegenover groepen die seksueel niet in het klassieke patroontje passen.

Eén en ander is lang geleden perfect uitgelegd in een ‘The NY Times’ artikel van 3 december 2016, getiteld ‘Extremists Turn to a Leader to Protect Western Values: Vladimir Putin’. Het Vlaams Belang komt hierin uitgebreid aan bod. Voor vele etnocentristen, nationalisten, populisten en neonazi’s is Poetin wereldwijd een symbool van sterkte, raciale zuiverheid, en traditionele Christelijke waarden in een wereld die onder druk gezet wordt door Islam, immigranten, en ‘kapitaalkrachtige elites’. Waarom gaat rechts dan Oekraïners ophalen, als die vijanden zijn van Poetin?

Reactie tegen immigratiestroom uit het Zuiden en Oosten

Uiteraard zijn niet alle rechtse politici fan van Poetin. Maar enige sympathie voor de man die regeert over een witte wereld die elf uur regio’s bestrijkt zit er overal in. De rechtse drang naar opvang van de Oekraïners is dus niet te zoeken als een actie tegen Poetin, of niet altijd als een empathische ingesteldheid. Het is een reactie tegen de jarenlang aanhoudende stroom immigranten uit het Zuiden en het Oosten.

De redenering is éénvoudig. Als we een blanke, redelijk gelijkgezinde stroom immigranten toelaten, dan verhoogt de druk op de ketel, waardoor Westerse regeringsleiders de Zuiderse en Oosterse immigratie zullen moeten terugdringen. Een redenering waarover noodgedwongen vele landgenoten zullen denken ‘die hebben een punt’. Maar… die vluchtelingen keren toch naar hun land terug? Op de boven beschreven bus trip bleek al duidelijk dat veel van de jonge vluchtelingen een carrière in het Westen op het oog hebben, ook al spreekt hun hart voor hun thuisland. Kate uit Karpov, en haar vriendin bijvoorbeeld hadden al een scenario richting Londen voorbereid.

We hebben er decennia lang een soepje van gemaakt, en nu wordt de druk nog verder opgedreven. Deze oorlog kan onze manier van handelen en denken ook in een positieve richting sturen. Eéntje waarbij links, rechts, democratisch, dictatoriaal, politiek correct… naar ‘gezond verstand’ oplossingen gaan moeten zoeken. Zonder Oekraïne en Rusland komen we in een gevaarlijke competitie voor grondstoffen met de rest van de wereld, dat ook vooruit wil. De gevolgen zullen wel zichtbaar en financieel voelbaar worden. En dan helpen mooie intenties alleen niet. Onze Europese reus kan dan al aan de juiste kant van de geschiedenis staan, maar dan wel met lemen voeten…