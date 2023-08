Megafestival heeft de paus als hoofdgast

Een miljoen jongeren die een stad innemen van 3 miljoen inwoners… Dat zijn de Wereldjongerendagen (WJD) deze keer in Lissabon. Volgens de organiserende bisschop mag je het geen ‘Katholiek Woodstock’ noemen. Maak er dan een ‘Katholieke Night of The Proms’ van. Knielen en eten Terwijl tijdens de mis jongeren knielen op straat, staan anderen aan te schuiven bij de Burger King of Pizza Hut. Het is een wat bevreemdend beeld aan het Parque Eduardo VII in het centrum van Lissabon.…

Een miljoen jongeren die een stad innemen van 3 miljoen inwoners… Dat zijn de Wereldjongerendagen (WJD) deze keer in Lissabon. Volgens de organiserende bisschop mag je het geen ‘Katholiek Woodstock’ noemen. Maak er dan een ‘Katholieke Night of The Proms’ van.

Knielen en eten

Terwijl tijdens de mis jongeren knielen op straat, staan anderen aan te schuiven bij de Burger King of Pizza Hut. Het is een wat bevreemdend beeld aan het Parque Eduardo VII in het centrum van Lissabon. Dat park is de centrale plaats bij de start van de WJD. Dinsdagavond 1 augustus ging de patriarch van Lissabon er voor in de openingsviering.

Op de top van het wat oplopende park staat het altaar op een reusachtig blauw podium. Pelgrims vullen het park en de omliggende straten. Een massa jong volk met vlaggen van landen, regio’s of congregaties of groepen…

Festival van kleur

Vele groepen steken in een gelegenheids-T-shirt. De Fransen in stijlvol wit met smalle rode horizontale streepjes. Anderen in de meest opvallende kleuren. Ook in het officiële T-shirt van de WJD. Elke pelgrim kreeg er een, een rode of een groene. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan de gele, met een grote V op de rug. Daartussen jonge religieuzen (m/v) in habijt, wit, bruin, zwart, grijs, blauw. Of een jonge priester in stijlvol zwart of in soutane.

Als je het niet mag vergelijken met Woodstock, dan misschien met een Night of The Proms. Met ingetogen en uitbundige momenten. En veel vlaggengezwaai. Iedereen komt van ergens. Maar de vlaggen zijn ook een ideaal middel om de jonge troepen samen te houden.

Vrolijke chaos

Na de viering is de chaos compleet. Te veel mensen voor te weinig plaats op het openbaar vervoer. Dat openbaar vervoer moet ook omwegen maken of verkort routes, wegens… de WJD. In de bus hangt een QR-code met alle veranderingen deze week.

Maar niet getreurd, na de mis speelt een Mexicaanse band op het podium. Terwijl Mexicanen en andere Spaanstaligen naar voren gaan, verlaten anderen het park. Handen op de schouders van de voorganger om elkaar niet te verliezen. Luid zingend. De hymne van de WJD klinkt in alle talen, maar het luidst in het Portugees.

Tussen de bewegende groepen zitten er enkele neer, die zijn al bij McDonalds langs geweest en steken een frietje. Anderen hadden een broodje bij, enkele Italianen hebben een stuk koude pizza bij. De sfeer blijft uitbundig. Op straat duurt het lawaai nog een uur of twee. De metro rijdt tot 1 uur.

Tot 1 miljoen

Ondertussen zijn er al zo’n 700.000 jongeren aangemeld in de stad voor de WJD 2023. De organisatie verwacht voor het slotevenement zaterdagavond, -nacht en zondagmorgen meer dan 1 miljoen pelgrims. Buurland Spanje spant de kroon met zo’n 70.000 deelnemers. Gevolgd door 40.000 uit Frankrijk en 25.000 uit de Verenigde Staten. Uit Vlaanderen zijn zo’n 500 jongeren naar Lissabon gekomen. Volgens de organisatie zijn er ook 50 Russen. Tijdens de mis zagen we ook een Chinese vlag, naast enkele vlaggen die we toch eerst eens moeten opzoeken.

32.000 vrijwilligers uit 143 landen moeten de boel in goede banen leiden. 500 daarvan staan in voor de eerste hulp, het zijn dokters, verpleegsters of studenten in die richtingen. Daarnaast wordt voor de veiligheid de nationale reserve ingezet en is er politie van over heel Portugal opgetrommeld. Iedereen en elke rugzak die de zone van de bijeenkomst binnen wil, wordt gecontroleerd.

Met de app!

Die honderdduizenden jonge pelgrims logeren verspreid over er de stad. Er zijn er in hotels, maar de meerderheid verblijft in scholen, sportzalen, parochiale centra en gastgezinnen. Elke morgen van deze week starten ze in de hun toegewezen parochie met een catechese, een uitwisselingsmoment en een eucharistieviering.

Na de middag zijn er gemeenschappelijke activiteiten of zwermen de deelnemers uit over Lissabon. Er is een enorm aanbod. Zo spelen er meer dan 100 muziekgroepen uit alle continenten op 9 podia in de stad. Er is voor elk wat wils, ook de ‘relipop’ ontbreekt niet. Dat is religieus geïnspireerde pop- en rockmuziek. In Vlaanderen bijna onbekend maar groot elders in de wereld.

Daarnaast is een enorm religieus en spiritueel aanbod: getuigenissen, documentaires in de cinema, tentoonstellingen, theater, dans en straattheater. De hele dag is er doorlopend een ‘roepingenbeurs’. Verschillende religieuze groepen, actief in Portugal, in de wereld én erkend door de kerk stellen er hun spiritualiteit voor. Er is zelfs een sportcompetitie: voetbal, beachvolley en inclusieve sporten. Ook sport brengt mensen bij elkaar zeggen ze bij de WJD. Om je weg te zoeken in dat aanbod is er een app. Daarop zie je een kaart van Lissabon met de locaties en de info. Met gps, het blijven millenials.

Paus

De hoofdgast op de WJD is de 86-jarige paus Franciscus. Hij krijgt een warm welkom in het Parque Eduardo VII op donderdagnamiddag. Volgens de aankondiging gebeurt dat in ‘een feestelijke sfeer, terwijl het toch ook een biddende dimensie blijft behouden’. Een dag later neemt hij de biecht af in het biechtpark waar 150 biechtstoelen staan. Er is daar doorlopend mogelijkheid tot biechten tijdens de WJD. Om te vervolgen in de vooravond met de kruisweg, de traditionele 14 staties die het lijdensverhaal van Jezus voorstellen.

Op zaterdag is er dan de wake bij het sacrament. Het verwachte miljoen jongeren brengt dan de nacht door in een groot park aan de Taag. De volgende de dag is er dan de zondagseucharistie met de paus. En dan zitten de WJD erop. Volgens de traditie wordt dan ook bekend gemaakt waar en wanneer de volgende WJD is.