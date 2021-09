Met kanonnen op mussen schieten

De Chief Medical Officers van het Verenigd Koninkrijk hebben beslist om meer fluoride aan het drinkwater toe te voegen. Ze hebben daar aan de andere kant van het Kanaal namelijk vastgesteld dat het erg gesteld is met de gebitten van de Britten en vooral dan van de Britse kinderen. Nu is dat niet helemaal nieuw natuurlijk; ook in mijn jeugd kon je de Engelsen al herkennen aan hun tanden of het gebrek daaraan. In het beste geval hadden ze een…

De Chief Medical Officers van het Verenigd Koninkrijk hebben beslist om meer fluoride aan het drinkwater toe te voegen. Ze hebben daar aan de andere kant van het Kanaal namelijk vastgesteld dat het erg gesteld is met de gebitten van de Britten en vooral dan van de Britse kinderen. Nu is dat niet helemaal nieuw natuurlijk; ook in mijn jeugd kon je de Engelsen al herkennen aan hun tanden of het gebrek daaraan. In het beste geval hadden ze een gebit waarbij je dacht, ‘geef dat paard een beetje haver’ of ze hadden een eetkamer in de stijl van The Pogues voorman Sean MacGowan waarbij alleen vloeibaar voedsel nog soelaas bood, meestal in de vorm van ‘a pint of lager’.

Meer fluoride in het water is dus de oplossing, hebben allerlei theoretische berekeningen uitgewezen. Het is een soort van oplossing waarvan pennenlikkers aan een bureau, of dat nu in Londen, Edinburgh of Brussel staat, van dromen: one size fits all ingrepen, die over een hele bevolking kunnen uitgestrooid worden, los van een dieper graven naar de oorzaken van – in dit geval – tandbederf bij de jeugd en al helemaal los van een individuele aanpak, per mens.

Bij de basis

De mens, u weet wel, dat zijn wij als we van onze QR-code en id-nummers worden onttakeld. Want je hoeft geen groot socioloog of politicoloog te zijn om te weten waar de tandvulling wringt in Albion, en dat is niet aan een tekort aan fluoride in het water. De klasse-ongelijkheid die er nooit is weggeweest, de enorme verschillen tussen het rijke zuiden (jaja, dat kan) en het arme noorden (ja, dat kan ook), de belabberde scholing als je niet met gouden braces in de mond bent geboren en als resultaat van dat pakket: kinderen die opgroeien met frisdrank en een zak chips als avondeten en als middagmaal een Mars mee naar school krijgen.

Wie de Engelse tv-kok Jamie Oliver heeft gevolgd in zijn strijd tegen de waardeloze maaltijden op school weet dat ik niet overdrijf. De Chief Medical Officers van de UK gaan dus de volledige bevolking met fluoride in het drinkwater opzadelen omdat ze ervan uitgaan dat de Engelse jeugd elke dag aan kraantjeswater hangt te lurken, terwijl de natuurlijke dranketappe voor het grootste deel van de jongeren daar zijn: eerst de borst vervolgens vijftien jaar elk dag Coca-Cola en daarna over naar Guinness.

Covid Ausweis

Dit soort van beleid en wat de Engelsen Governement Overreach noemen is een schoolvoorbeeld van bureaucratisch eendimensionaal domdenken, het schieten met kanonnen op mussen, zoals we dat ook tijdens deze coronacrisis in België hebben gezien. Geen individuele gezondheidszorg met de huisarts als spil, die per patiënt, na een bloedproef, de noodzaak kan bepalen om al dan niet gevaccineerd te worden. De huisarts als vertrouwenspersoon, werd vervangen door een neo-communistische staatsoekaze, waarbij iedereen als vee in een koraal werd gestuurd, zonder enige bekommernis om de individuele medische dossiers en de privacy.

We weten inmiddels al lang uit wetenschappelijk onderzoek dat het vaccineren van wie al Covid heeft gehad totaal onnodig en vaak zelf contraproductief kan zijn, omdat natuurlijke immuniteit beter en langer beschermd. Toch wordt deze wetenschap niet meegenomen in het beleid; integendeel wie Covid heeft gehad krijgt maar een ‘vrijstelling’ op zijn Covid Ausweis voor zes maanden.

Griep met pretentie

Het massaal vaccineren van kinderen is een nog grotere schande: kinderen worden niet of nauwelijks ziek door Covid, dat bewijzen alweer de naakte cijfers. Over de lange termijneffecten van de vaccins en zeker de nieuwe mRNA vaccins is uiteraard helemaal niets geweten en dus zijn het de kinderen die er de mogelijke lange termijn gevolgen van zullen dragen. Een overheid die als een goede huisvader/huismoeder/huispersoon zou handelen, zou dus zeker vanuit het voorzichtigheidsprincipe er niet eens aan mogen denken om kinderen te vaccineren. Dat de kinderlokkers van de overheid dit met prikbussen, prikfuiven en de Covid Ausweis opdringen is misdadig omdat we intussen heel goed weten dat het verhaaltje ‘je doet het voor een ander’ een regelrechte leugen is en niet meer dan een sluw marketingsprookje.

Want ook daar is de wetenschap het over eens: groepsimmuniteit is met een coronavirus -als gevolg van de vele mutaties, een eigenschap van coronavirussen die men al heel lang kent- niet mogelijk. Vaccineren doe je dus voor jezelf en niet voor een ander; want je blijft besmettelijk en je kan ook anderen blijven besmetten.

Wie de moeite wil doen om naar de cijfers in Israël te kijken ziet dat niet de ongevaccineerden, maar wel de gevaccineerden degenen zijn die -ongewild en onwetend- de besmettingscaroussel weer op gang hebben gebracht. Het recente voorbeeld van de bus volledig gevaccineerde Limburgse bejaarden die besmet terugkwamen van een uitje naar zee, is daarvan alvast een lokale illustratie. Intussen wijzen de Scandinavische landen ons alweer de weg: Zweden, Denemarken en Noorwegen hebben alle maatregelen gelost en beschouwen Covid19 nu voor wat het inmiddels ook is: een griep met pretentie. En ze doen ook al geen fluoride in hun drinkwater.