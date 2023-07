Meta wil AI-markt op zijn kop zetten

Meta, het moederbedrijf van Facebook en bekend van Instagram en WhatsApp, geeft zijn nieuwste AI-taalmodel gratis weg. Daarmee krijgen ChatGPT en andere artificiële intelligentie zware concurrentie. De gevaren van ‘synthetische media’ of deepfake video’s deden wereldwijd AI-specialisten oproepen om uit voorzichtigheid een pas op de plaats te maken met AI, maar Meta kon dit als beursgenoteerd bedrijf onmogelijk. Meta wil de markt voor artificiële intelligentie (AI) openbreken met een gratis alternatief voor de dure modellen die concurrenten OpenAI en Google…

Meta, het moederbedrijf van Facebook en bekend van Instagram en WhatsApp, geeft zijn nieuwste AI-taalmodel gratis weg. Daarmee krijgen ChatGPT en andere artificiële intelligentie zware concurrentie. De gevaren van ‘synthetische media’ of deepfake video’s deden wereldwijd AI-specialisten oproepen om uit voorzichtigheid een pas op de plaats te maken met AI, maar Meta kon dit als beursgenoteerd bedrijf onmogelijk.

Meta wil de markt voor artificiële intelligentie (AI) openbreken met een gratis alternatief voor de dure modellen die concurrenten OpenAI en Google verkopen. De internationale vakpers schrijft al over een disruptief zakenmodel. De lancering viel niet toevallig samen met de Microsoft Inspire-conferentie die op 18 en 19 juli plaatsvindt. Meta en Microsoft pakken nu samen uit.

Llama 2

Meta biedt haar taalmodel Llama 2 echter niet rechtstreeks aan. Hoewel het op personal computers of smartphones zal werken, kan de consument niet rechtstreeks met Llama 2 spelen zoals bij Bard, Bing Chat of ChatGPT. Onderzoekers en bedrijven kunnen de AI van Meta gebruiken voor diensten die ze ontwikkelen. De software draait op het besturingssysteem Windows. Om een zo groot mogelijke groep ontwikkelaars te bereiken kiest Meta voor de clouddienst Azure van Microsoft. Die software-reus werkt ook samen met OpenAI, dat ChatGPT op de markt brengt. Microsoft deelde mee geen keuze te willen maken en die beslissing aan de ontwikkelaars over te laten.

Tegelijk kunnen ontwikkelaars via het platform Amazon Web Services (AWS) werken. Ook Amazon maakt immers eigen AI-modellen, zoals Titan. Meta kan verder bouwen op de reeds meer dan 100.000 aanvragen van geïnteresseerden die het kreeg na haar lancering van Llama 1. Belangrijk is dat onderzoekers en bedrijven Llama 2 mogen aanpassen. Daarvoor hebben ze toegang tot de broncode van de programmatuur. Meta biedt Llama 2 dus als open source aan. Volgens Meta-topman Mark Zuckerberg bevordert open source de innovatie. Omgekeerd kan Meta de verbeteringen door derden toepassen in haar eigen producten of platformen.

Verantwoord gebruik

De keuze voor open source lijkt een slimme zet om kritiek te voorkomen. De openheid zou de gevaren van AI beperken. Op internet uiten critici hun twijfel hierover en vrezen ze zelfs voor meer gevaren. Zuckerberg zei daarop dat Meta criminele toepassingen verbiedt via richtlijnen voor verantwoordelijk gebruik: een acceptable use policy. En verder heeft Meta voor Llama 2 een handleiding voor verantwoord gebruik, een Responsible Use Guide, opgesteld.

Meta sloot zich afgelopen juni aan bij het Partnership on AI (PAI). PAI wil een gemeenschap zijn die verantwoordelijk omgaat met ‘synthetische media’. Dat zijn teksten, foto’s of video’s gemaakt met AI: van chatbot tot deepfake. Een andere deelnemer aan deze gemeenschap is de Britse zender BBC. De deelnemers beweren te waken over gevallen van misbruik, zoals desinformatie met AI.

Meta stak al miljarden dollar in allerhande AI. Als beursgenoteerd bedrijf kan Meta het zich niet veroorloven het enthousiasme rond AI te verwaarlozen. Wie de boot mist met AI, mist ook de beurshausse dankzij AI.

Kritischer worden

Het gebruik van AI staat of valt met de hoeveelheid gegevens die de taalmodellen gebruiken. Zuckerberg beweerde dat Llama 2 zichzelf vooraf traint met 40 procent meer gegevens dan de vorige versie of haar concurrenten. Tijdens dit pre-trainen verbeteren mensen het resultaat en daarmee ‘leert’ het AI-systeem bij. Dit verfijnen is geen nieuw concept. Het bestaat al jaren bij toepassingen zoals machinale vertaling (MT). MT is al jaren ingeburgerd bij overheden en internationale instellingen. De gewone man kent MT vooral dankzij Google Translate.

De aankondiging komt echter op een moment dat internationale AI-specialisten juist waarschuwen voor de gevaren van AI. Zij wijzen op zowel desinformatie bij AI-gegenereerde teksten als AI-gegenereerde foto’s of video’s die levensecht lijken. Een bekend deepfake filmpje op sociale media toont de filmacteur Morgan Freeman. In een deepfake-video vertelt de virtuele Freeman dat hij gemaakt werd door de Nederlandse filmmaker Bob de Jong. De Jong deed dit met behulp van software met kunstmatige intelligentie (AI). Stemacteur Boet Schouwink zorgde voor de stemimitatie. De Jong wil met zijn deepfake-video’s de discussie op gang brengen ‘over wat echt nieuws en nepnieuws is’. Hoewel Facebook en Twitter deepfake-video al verbieden, vindt De Jong dat ‘we kritischer moeten worden op wat we zien in video’s en op sociale media’.